Owl Ventures fecha US$ 585 milhões em novos fundos para investimentos globais em EdTech

Desde a sua fundação em 2014, a empresa tem sido um dos principais investidores em muitas das empresas de crescimento mais rápido no mercado global de EdTech, incluindo as empresas norte-americanas Accelerate Learning (adquirida pelo Carlyle Group), Degreed, DreamBox Learning (adquirido pela TPG Rise), Hazel Health, MasterClass, Newsela, Noodle Partners, Quizlet, Remind e empresas internacionais como BYJU's, Labster, Lele Ketang, Sanjieke e WhiteHat Jr. (adquirida pela BYJU's).

"Desde que começamos a empresa, vimos a revolução digital se desdobrar rapidamente na educação e no desenvolvimento da força de trabalho", disse Tory Patterson, diretor-gerente da Owl Ventures. "Devido à mudança para aprendizado e trabalho remotos, nos encontramos em um momento decisivo para o mercado de educação e treinamento, que representa mais de US$ 6 trilhões, à medida que aumenta a crescente penetração digital no setor que já estava ocorrendo."

"Estamos descobrindo que as empresas de nosso portfólio com sede nos Estados Unidos, China, Europa e Índia são elementos essenciais para o aprendizado contínuo", disse Ian Chiu, diretor-gerente da Owl Ventures. "Consultas entrantes, crescimento/envolvimento do usuário e canal direto com clientes aumentaram drasticamente em nosso portfólio com nossas plataformas sendo alavancadas globalmente."

O sucesso da estratégia de investimento global da Owl Ventures foi recentemente destacada por duas de suas empresas de portfólio na Índia, quando a BYJU's, a empresa privada de EdTech mais valiosa do mundo, adquiriu a start-up WhiteHat Jr, criada há 18 meses, por US$ 300 milhões. A Owl Ventures foi o único fundo investidor nas duas empresas.

"O crescimento meteórico tanto da WhiteHat Jr quanto da BYJU's ilustram o rápido crescimento e amadurecimento do mercado EdTech na Índia e em todo o mundo", disse Amit Patel, diretor-gerente da Owl Ventures. "Procuramos estabelecer parcerias com empresários visionários que estejam lidando com grandes problemas na educação, bem como com treinamento, e os ajudamos a construir empresas líderes na categoria transformadora."

A Owl Ventures é a investidora líder na grande maioria de seus negócios e normalmente se junta à diretoria de cada uma de suas empresas. Essa abordagem prática ajuda empresas em diversas funções, incluindo distribuição, parcerias, talentos, captação de recursos e medição de resultados. A empresa também ajudou a promover uma comunidade robusta dentro das empresas de portfólio por meio de Cúpulas de CEOs e eventos específicos do setor que permitem que os empreendedores da EdTech compartilhem práticas recomendadas, ideias e explorem oportunidades de parceria. Como especialista do setor de educação, o fundo estabeleceu uma parceria bem-sucedida com os principais fundos diversificados de capital de risco e de capital privado para ajudar a acelerar o crescimento de suas empresas de portfólio.

A Owl Ventures conta com o apoio dos principais Parceiros Limitados globais, que consistem em importantes doadores de universidades e faculdades, fundações, instituições de educação estratégica, fundos soberanos e escritórios familiares de todos os EUA, Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Sul.

"Nossa base de PL e rede global de instituições de ensino e líderes é uma grande vantagem competitiva, pois temos parceiros valiosos em todo o mundo que podem ajudar de uma forma única a mudar a trajetória de nossas empresas de portfólio", disse Tom Costin, diretor-gerente do Owl Ventures.

Sobre a Owl Ventures

A Owl Ventures é o maior fundo de capital de risco do mundo focado no mercado de tecnologia educacional, com mais de US$ 1,2 bilhão em ativos gerenciados. A empresa com sede no Vale do Silício investe nas empresas líderes no mundo em tecnologia de educação em todo o espectro educacional, abrangendo pré-escolar, ensino superior e futuro do trabalho (mobilidade de carreira/aprendizagem profissional). A Owl Ventures possui profundo conhecimento no setor e usa uma rede global de Parceiros Limitados, investidores e parceiros estratégicos para ajudar os empreendedores a expandir seus negócios e se tornarem empresas líderes de categoria transformadora. Saiba mais em www.OwlVC.com

