Owl Ventures réunit plus d'un milliard de dollars de nouveaux fonds pour des investissements dans les technologies éducatives au niveau mondial

MENLO PARK, Californie, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Owl Ventures, le plus grand fonds de capital-risque dans le secteur des technologies éducatives, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé plus d'un milliard de dollars de nouveaux fonds. L'entreprise de la Silicon Valley fondée en 2014 a clôturé 640 millions de dollars pour son cinquième fonds, 270 millions de dollars pour son deuxième Opportunity Fund, et plus de 100 millions de dollars dans des véhicules à usage spécial. Ces nouveaux fonds alimenteront davantage la stratégie d'Owl Ventures, qui consiste à réaliser des investissements en début de carrière, en croissance et à un stade ultérieur dans les principales entreprises spécialisées dans les technologies de l'éducation du monde.

Dirigée par les directeurs généraux Ian Chiu, Tom Costin, Amit Patel et Tory Patterson, ainsi que par les partenaires Malvika Bhagwat et Kate Chhabra, Owl Ventures a été un investisseur majeur dans un grand nombre des entreprises à la croissance la plus rapide du marché mondial des technologies de l'éducation. Il s'agit notamment de sociétés « licornes » évaluées à plus d'un milliard de dollars, comme Apna, BYJU's, Degreed, Greenlight, MasterClass, Newsela, Quizlet et Stash.

La croissance continue d'Owl Ventures et de son portefeuille mondial en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine est en phase avec la croissance fulgurante du marché de l'éducation et de la formation, qui représente plus de 6 000 milliards de dollars et qui connaît une révolution numérique. La croissance de l'apprentissage mixte, le travail à distance, l'essor des modèles de vente directe aux consommateurs, l'apprentissage et les compétences en entreprise, l'émergence de l'apprentissage par l'IA, l'augmentation des programmes de dispositifs en face à face et l'intégration rapide de la RA/la RV ont tous contribué à l'essor mondial de la technologie de l'éducation.

La vision unique qu'a Owl Ventures de l'opportunité du marché mondial des technologies éducatives est mise en évidence par son investissement et sa relation avec BYJU's, la société de technologies éducatives la plus précieuse au monde et la start-up la plus précieuse en Inde.

Selon Byju Raveendran, fondateur et PDG de BYJU's, « Owl Ventures a été un partenaire inestimable pour BYJU's au fil des années. En tant que spécialiste des technologies éducatives, Owl est un investisseur différencié qui a apporté une valeur unique dans de nombreuses fonctions, notamment les acquisitions, les partenariats, les talents et l'expansion internationale. »

Les nouveaux fonds levés par Owl Ventures permettront à l'entreprise de continuer à être un investisseur principal actif et de grande envergure dans la prochaine vague d'entreprises des technologies de l'éducation mondiales innovantes. En tant que plus grand fonds dans le secteur des technologies éducatives, Owl est en mesure de financer des entreprises de la phase d'amorçage à la phase avancée et d'être un partenaire unique et précieux pour les entrepreneurs visionnaires. Cette approche pratique aide les entreprises dans de nombreuses fonctions, notamment la distribution, les partenariats, les talents, la collecte de fonds et la mesure des résultats.

« En tirant parti du solide réseau mondial et du portefeuille d'Owl, nous avons pu établir plusieurs partenariats stratégiques clés qui ont grandement contribué à la croissance rapide de notre entreprise et à notre impact positif sur l'éducation dans le monde », a déclaré Michael Bodekaer Jensen, cofondateur et PDG de Labster.

Owl Ventures a continué à se développer avec des membres d'équipe talentueux. Malvika Bhagwat, qui dirige les plateformes Outcomes et Portfolio Services d'Owl, a été promue associée en 2021. Malvika travaille en étroite collaboration avec les entreprises du portefeuille pour faire progresser leurs efforts de mesure de l'efficacité et des résultats, ainsi que pour établir des partenariats stratégiques d'impact et de distribution avec la prestigieuse base mondiale institutionnelle de partenaires limités d'Owl. Malvika dirige également la production du rapport Owl's Education Outcomes Report , un rapport annuel solide qui détaille l'impact des entreprises du portefeuille Owl.

Selon Jessie Woolley-Wilson, PDG de DreamBox Learning, « Owl Ventures a joué un rôle déterminant dans l'orientation de DreamBox, qui est passé de l'état embryonnaire à celui de leader mondial de la technologie d'apprentissage adaptatif sur le marché des mathématiques et de la lecture dans les écoles primaires et secondaires. Owl a mis l'accent sur les résultats de l'apprentissage des élèves dans notre conseil d'administration, ce qui a permis à notre entreprise de connaître une croissance rapide tout en restant fidèle à notre mission de servir tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence. Les professionnels extraordinaires d'Owl ont été des partenaires inestimables pour moi et mon équipe et ont fait partie intégrante de notre croissance et de notre impact sur notre succès pendant de nombreuses années. Owl a mis en place une organisation de classe mondiale conçue pour faire évoluer les meilleures entreprises de technologie éducative du monde. Nous n'aurions pas pu choisir un meilleur partenaire de capital-risque. »

À propos de Owl Ventures

Owl Ventures est le plus grand fonds de capital-risque au monde axé sur le marché des technologies éducatives, avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Basée dans la Silicon Valley, l'entreprise investit dans les principales sociétés de technologie éducative du monde entier, dans tous les domaines de l'éducation, de la maternelle à la 12e année, de l'enseignement supérieur, de l'avenir du travail (mobilité professionnelle/apprentissage professionnel) et de la « EdTech+ » (intersection des technologies éducatives et d'autres industries majeures telles que les technologies financières et les soins de santé). Owl Ventures possède une expertise approfondie du domaine et s'appuie sur un réseau mondial de commanditaires, d'investisseurs et de partenaires stratégiques pour aider les entrepreneurs à transformer leurs entreprises en sociétés leaders dans leur catégorie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.OwlVC.com. Le rapport annuel d'Owl sur les résultats éducatifs peut être consulté sur www.OwlVC.com/outcomes.php.

