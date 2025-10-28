OxBarrier dépose une plainte pour contrefaçon de brevet contre Nespresso

  • Le litige concerne la contrefaçon de la partie allemande du brevet EP'838 d'OxBarrier
  • La validité et la solidité d'un brevet sont confirmées par une opposition de l'OEB

RHENEN, Pays-Bas, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier B.V., pionnière dans les technologies brevetées de capsules compostables à usage unique, a annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte pour contrefaçon contre Nespresso en Allemagne, devant le tribunal régional de Munich (Landgericht München). Ceci concerne la contrefaçon de la partie allemande de son brevet européen EP 3 145 838 B1 (EP'838). La technologie d'OxBarrier est protégée par un large portefeuille de droits de propriété intellectuelle. La validité de plusieurs brevets européens a été récemment confirmée par la division d'opposition et les chambres de recours techniques de l'Office européen des brevets dans le cadre de plusieurs procédures.

L'action en contrefaçon, déposée le 7 octobre 2025, revendique la violation de la partie allemande du brevet EP'838 par les « capsules Original compostables à domicile » de Nespresso.

Ce litige renforce la stratégie d'OxBarrier visant à défendre et à faire respecter ses droits de brevet dans toute l'Europe, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à protéger sa propriété intellectuelle et à prévenir les infractions dans le monde entier.

Grâce à son programme mondial de licences, OxBarrier permet à ses partenaires du monde entier de proposer des solutions en portions individuelles, compostables et très performantes, qui répondent à la demande croissante des consommateurs et accélèrent les engagements en matière de développement durable.

À propos d'OxBarrier :

OxBarrier est pionnière de l'emballage durable dans le domaine de l'alimentation et des boissons, spécialisée dans les technologies brevetées de capsules compostables à usage unique. Validée par l'Office européen des brevets et protégée sur les principaux marchés européens, sa technologie est disponible dans le monde entier grâce à un programme d'octroi de licences. Fondée sur plus d'une décennie de R&D, la mission d'OxBarrier est de faciliter la transition mondiale vers un conditionnement durable pour les solutions à usage unique, en aidant les grandes marques de café et d'alimentation et boissons à assurer d'excellentes performances sans compromettre l'environnement. www.OxBarrier.com.

