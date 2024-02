Oxehealth accueille Todd Haedrich au poste de directeur général

OXFORD, Angleterre, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Oxehealth, un leader mondial de la surveillance intelligente des patients pour la santé comportementale, a annoncé la nomination de Todd Haedrich au poste de directeur général.

Todd rejoint Oxehealth après avoir eu une longue carrière dans le domaine des logiciels et des technologies de la santé, où il a créé, dirigé et développé des entreprises prospères aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Il a fait ses preuves en aidant les entreprises à se développer et à réaliser leur plein potentiel commercial, en les faisant passer de la phase de start-ups à celle d'entreprises multinationales établies.

Issu de plus d'une décennie d'apprentissage automatique révolutionnaire et de recherche clinique de l'une des grandes universités de recherche du monde, Oxehealth est rapidement devenu une norme de soins pour la gestion des problèmes de santé mentale aigus en Angleterre et a été adopté par 50 % des fournisseurs au sein du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni. Avec plus de 18 brevets, 45 millions d'heures d'utilisation et la prise en charge de plus de 30 000 patients, la plateforme d'Oxehealth, Oxevision, est une solution reconnue pour les hôpitaux qui permet de fournir des soins personnalisés de manière efficace et efficiente.

« Aux États-Unis, les plateformes innovantes intelligentes chargées de soutenir la santé comportementale sont loin derrière d'autres spécialités, et encore plus de personnes souffrent de problèmes de santé mentale que de n'importe quelle autre condition dans le monde », a déclaré Todd Haedrich, PDG d'Oxehealth. Il a ajouté : « Oxehealth, grâce à son solide partenariat avec le NHS en Angleterre, est un leader dans ce domaine et est prêt à s'étendre aux États-Unis. Je suis honoré de diriger cette incroyable entreprise qui s'est donné une mission. »

Todd Haedrich remplacera le PDG sortant, Hugh Lloyd-Jukes, qui a déclaré : « Ce fut un immense privilège de diriger Oxehealth. Notre entreprise est maintenant prête pour son prochain chapitre et, en transmettant le rôle de PDG à Todd, je suis convaincu qu'Oxehealth est entre de bonnes mains pour aller de l'avant. »

James Ede-Golightly, président, a ajouté : « Alors qu'Oxehealth entre dans une phase de développement passionnante, je tiens à remercier notre PDG sortant, Hugh Lloyd-Jukes, pour sa contribution importante à guider Oxehealth au cours des sept dernières années et de l'avoir fait passer d'une start-up à une scale-up en pleine réussite. L'entreprise est prête pour sa prochaine phase de croissance. Je suis heureux d'accueillir Todd au nom du conseil d'administration et de l'équipe. Todd possède l'expérience et les qualités nécessaires pour diriger Oxehealth et lui permettre d'atteindre son plein potentiel, en veillant à ce que nos ambitions mondiales se concrétisent au cours des prochaines années. »

Oxehealth est un leader mondial de la surveillance intelligente des patients pour la santé comportementale. La société se consacre à aider les cliniciens à fournir des soins hospitaliers plus sûrs, de meilleure qualité et plus efficaces. Oxehealth est partenaire de la moitié des prestataires de soins de santé mentale du NHS England et se développe pour transformer les soins aux patients hospitalisés en Europe et aux États-Unis. La plateforme Oxevision d'Oxehealth a pris en charge plus de 45 millions d'heures de soins aux patients dans plus de 100 établissements depuis 2012.

