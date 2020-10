Oxford Nanopore annonce la sortie de plusieurs versions pour un séquençage pangénomique haut débit, riche en contenu et à haut précision, ainsi qu'un séquençage ciblé dynamique

- Annonce faite lors de la réunion de l'American Society of Human Genetics (ASHG) 2020

OXFORD, Angleterre, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Oxford Nanopore annonce la sortie de plusieurs versions qui étendent et améliorent son offre de technologies de séquençage dans le domaine de la génomique humaine, à l'occasion de la réunion de l'ASHG 2020.

Ces versions sont fournies sans frais de mise à niveau, comme toutes les plateformes d'Oxford Nanopore.

Elles incluent une gamme de versions d'analyse de données, y compris de nouveaux algorithmes de conversion des données brutes et des mises à niveau des outils d'analyse en aval. Elles offrent des performances accrues à travers la précision de lecture brute, l'appel du polymorphisme nucléotide simple (PNS) et la détection de la variante structurelle (VS), ainsi que la capacité améliorée à détecter directement la méthylation lors de la même expérience.

Les dernières versions prennent également en charge l'utilisation de PromethION, le dispositif de séquençage de nanopores à ultra-haut débit, dans des projets de séquençage de génomes humains complets et rentables à l'échelle de la production, où les données sur le nanopore riches en informations permettent une découverte génomique plus large.

Oxford Nanopore a également lancé deux nouvelles approches pour cibler des régions génomiques spécifiques : l'échantillonnage adaptatif et les kits de séquençage Cas9 pour l'enrichissement des cibles sans PCR.

Ces annonces font suite à des mises à jour plus tôt cette année, notamment la sortie de GridION Q, la première d'une gamme d'appareils de la « ligne Q » certifiés ISO9001, ainsi que le marquage CE-IVD et le lancement de son test LamPORE pour le COVID-19.

Oxford Nanopore organisera aujourd'hui un événement satellite lors la réunion de l'ASHG, comprenant des présentations d'Ariel Gershman de l'université Johns Hopkins, de Tuuli Lappalainen du New York Genome Centre, de Shruti Iyer du Cold Spring Harbor Laboratory et de Rosemary Dokos d'Oxford Nanopore. Les discussions seront disponibles en ligne après l'événement sur le site Internet d'Oxford Nanopore.

