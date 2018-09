Oxford VR clôt un nouveau tour de table important pour accélérer l'innovation en matière de réalité virtuelle dans les thérapies psychologiques

OXFORD, Angleterre, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

La société dérivée de l'université d'Oxford publie un rapport d'étude clinique dans Lancet Psychiatry, nomme son PDG, et établit son siège à Oxford et son centre de développement à Londres

Oxford VR, société dérivée de l'université d'Oxford, a levé 3,2 millions de livres auprès d'investisseurs, dont Oxford Sciences Innovation, l'université d'Oxford, Force Over Mass, RT Capital et GT Healthcare Capital Partners. Ce nouveau tour de table va stimuler le rythme de croissance de la société qui pourra mettre sur le marché des technologies de réalité virtuelle (RV) immersives, validées cliniquement et automatisées dans le cadre de traitements axés sur les patients souffrant de problèmes de santé mentale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/746120/Oxford_VR_Logo.jpg )



Le premier produit d'Oxford VR, un traitement RV automatisé contre l'acrophobie, a été testé cette année au cours d'un essai randomisé contrôlé à grande échelle dont les résultats ont été salués dans le Lancet Psychiatry. Le traitement est maintenant utilisé dans plusieurs cliniques NHS.

Le tour de table financera une stratégie ambitieuse de développement de produits et de recrutements de haut niveau, menée par Barnaby Perks, le nouveau PDG et ancien PDG fondateur d'Ieso Digital Health.

« Notre mission consiste à mettre au point des traitements axés sur l'utilisateur, validés cliniquement et rentables, contre des troubles cliniques ayant une forte incidence sur les patients, le système de santé et l'économie au sens large. Nous ciblons ainsi des troubles complexes, tels que la psychose et la phobie sociale », déclare Barnaby Perks, PDG d'Oxford VR. « Je suis très heureux de diriger une société qui va transformer le domaine de la santé mentale pour des millions de personnes, en alliant une technologie immersive de pointe aux connaissances exceptionnelles de l'université d'Oxford. »

Le professeur Daniel Freeman, directeur d'études cliniques d'Oxford VR, professeur de psychologie clinique à l'université d'Oxford et consultant en psychologie clinique auprès d'Oxford Health NHS Foundation Trust, a dirigé l'étude sur l'acrophobie (Fear of Heights). Il déclare : « Nous avons remplacé le thérapeute par un avatar généré par ordinateur afin de guider les utilisateurs tout au long d'un programme de traitement cognitif. Ces derniers ont passé en moyenne deux heures en RV sur cinq séances de traitement. Tous les participants du groupe RV ont vu leur acrophobie diminuer de 68 % en moyenne. Ces résultats sont extraordinaires : ils dépassent même ceux qu'obtiendrait le meilleur thérapeute humain après une intervention psychologique. »

David Norwood, co-fondateur d'Oxford Sciences Innovation (OSI), explique : « Les problèmes de santé mentale sont étonnamment courants et handicapants, et coûtent cher à la société. Pourtant, seule une petite partie de ceux qui en ont besoin ont accès à des traitements efficaces. Nous sommes persuadés qu'Oxford VR peut apporter une aide considérable dans ce domaine et améliorer la vie de millions de personnes dans le monde entier. »

Oxford VR (http://oxfordvr.org/)