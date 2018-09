Oxford VR schließt wichtige neue Investitionsrunde ab, um Produktinnovation in virtuellen psychologischen Therapien zu beschleunigen

OXFORD, England, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

Das Spin-Out-Unternehmen University of Oxford unterzeichnet klinische Abhandlung in der Lancet Psychiatry, ernennt CEO und gründet Oxford HQ und London Entwicklungszentrum

Oxford VR, ein Spin-Out-Unternehmen der Universität Oxford, hat £ 3,2 Mio. mit Investoren wie Oxford Sciences Innovation, der University of Oxford, Force Over Mass, RT Capital und GT Healthcare Capital Partners eingenommen. Diese neue Investitionsrunde treibt das Tempo des Unternehmenswachstums voran, um automatisierte immersive, klinisch validierte Virtual Reality-Technologien (VR) als nutzerzentrierte Behandlung für Patienten mit psychischen Gesundheitsproblemen auf den Markt zu bringen.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/746120/Oxford_VR_Logo.jpg )

Das erste Produkt von Oxford VR, eine automatisierte Behandlung für Höhenangst, wurde dieses Jahr in einer großen randomisierten Kontrollstudie getestet. Die Ergebnisse der Studie gewinnen weltweite Anerkennung in der Zeitschrift Lancet Psychiatry und die Behandlung wird jetzt in ausgewählten NHS-Kliniken eingesetzt.

Bei dieser vom neuen CEO Barnaby Perks und früheren Gründer von Ieso Digital Health geführten Investitionsrunde soll eine ehrgeizige Strategie der Produktentwicklung und hochkarätige Ernennungen finanziert werden.

"Unser Fokus liegt auf der Entwicklung klinisch validierter, kostenwirksamer, nutzerzentrierter Therapien für klinische Erkrankungen, die erhebliche Auswirkungen auf Patienten, das Gesundheitssystem und die gesamte Wirtschaft haben. Das bedeutet, dass wir auf komplexe Bedingungen wie Psychosen und soziale Ängste abzielen," so Barnaby Perks, CEO von Oxford VR. "Ich freue mich, ein Unternehmen zu führen, das die psychische Gesundheit für Millionen von Menschen durch die Kombination modernster immersiver Technologien mit erstklassiger Forschung der Universität Oxford verbessern wird."

Die Studie zur Höhenangst wurde von Professor Daniel Freeman, CCO von Oxford VR, Professor für Klinische Psychologie an der Universität von Oxford und Berater für Klinische Psychologie, Oxford Health NHS Stiftung Trust, geleitet. Er sagt: "Anstelle eines Therapeuten verwendeten wir einen computergenerierten Avatar, der Benutzer durch ein kognitives Behandlungsprogramm führte. Im Durchschnitt verbrachten die Patienten über fünf Behandlungssitzungen rund zwei Stunden in der Virtual Reality. Bei allen Teilnehmern der VR-Gruppe ließ die Höhenangst nach, wobei der durchschnittliche Rückgang bei 68 % lag. Das sind erstaunliche Ergebnisse, ja sogar bessere als bei der besten psychologischen Intervention eines echten Therapeuten."

David Norwood, Mitbegründer von Oxford Sciences Innovation (OSI), sagte: "Psychische Probleme sind unglaublich häufig, beeinträchtigend für die Menschen und teuer für die Gesellschaft. Doch nur ein Bruchteil der Menschen, die psychologisch behandelt werden müssen, haben Zugang zu den Therapien, die funktionieren. Wir glauben, dass Oxford VR einen großen Beitrag leisten kann, um das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dramatisch zu verbessern."

Oxford VR (http://oxfordvr.org/)