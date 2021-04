OXIS Energy está pronta para tornar realidade a tecnologia de células de lítio-enxofre de estado sólido

A OXIS vem colaborando com fabricantes europeus para o desenvolvimento da tecnologia lítio-enxofre estado sólido há quase 4 anos. Há três anos, como resultado de um avanço tecnológico, a OXIS registrou 9 novas famílias de patentes para proteger os direitos de propriedade intelectual do Quasi e do Estado sólido.

Com um processo de fabricação idêntico para Li-S convencional e Li-ion, é possível entregar as baterias de estado quase-sólido no final do outono de 2021.

A primeira geração da célula estado quase-sólido Li-S com energia específica de 450 Wh/kg com densidade de energia de 550 Wh/L será entregue até o verão de 2022. Uma meta de 550 Wh/kg, 700 Wh/L já foi estabelecida para o outono de 2023. Os principais indicadores de desempenho foram acordados comercialmente entre a OXIS e a Sanyo Trading Company Ltd do Japão para atender às necessidades dos clientes do mercado japonês. A capacidade da célula será de 10 a 20 Ah.

Independentemente do que foi mencionado acima, a OXIS estabeleceu metas de previsão de 600 Wh/kg e 900 Wh/L a serem alcançadas até 2026.

Huw Hampson Jones, CEO da OXIS Energy, disse: "Com efeito imediato, os clientes existentes foram informados de que todos os novos programas usarão a tecnologia de células OXIS estado sólido Li-S. Com base em nossa base de clientes dos EUA, sabemos que os fabricantes de aeronaves acolhem bem a mudança do convencional para o estado sólido. A tecnologia da OXIS de célula Li-S é inerentemente mais segura do que a Li-ion, já que o enxofre atua como uma passivação do metal de lítio. A OXIS tem mecanismos aprimorados para que maiores níveis de segurança e longevidade sejam alcançados à medida que avançamos para a implementação da estado quase-sólido Li-S em 2021/2022. Em 2020, a OXIS alimentou com sucesso uma aeronave totalmente elétrica dos EUA, atendendo aos requisitos do cliente e da Autoridade Federal de Aviação."

A atração das células da OXIS para os mercados de veículos é que, em média, os sistemas de bateria são até 60% mais leves do que os sistemas convencionais de bateria Li-ion.

A OXIS comercializará a produção em massa da composição química de sua célula de estado quase-sólido em sua planta galesa em Port Talbot, Reino Unido. As células serão produzidas em massa em sua fábrica de células em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. A NORDIKA Pharmaceutical de São Paulo já iniciou o trabalho de design na fábrica com a conclusão esperada no outono. O comissionamento é esperado para 2023.

Ao contrário do Li-ion, as células fabricadas quimicamente pela OXIS Energy não contêm cobalto, manganês, níquel ou cobre, todos os que suscitam graves preocupações ambientais e na cadeia de suprimentos.

Notas do Editor:

A OXIS Energy Ltd está envolvida no projeto, desenvolvimento e agora a mudança para a produção comercial de células de estado sólido de lítio-enxofre para sistemas de bateria. A OXIS fabrica e produz todos os aspectos e componentes da célula. Com mais de 43 famílias de patentes, a OXIS teve a concessão de 204 patentes por sua tecnologia de células de lítio-enxofre. Há 101 patentes pendentes.

