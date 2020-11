OXIS Energy lançará programa de eletrificação de embarcações marítimas no mundo

A OXIS trabalhará com a YdL para projetar a nova embarcação diurna de luxo de 40 pés que carregará um sistema de bateria de 400 kWh composto por células Ultra Light, High-Power e um BMS. O projeto e a fabricação dos módulos das células, do BMS e sua instalação serão realizados pela Williams Advanced Engineering, uma subcontratada do projeto. Essa experiência conjunta garantirá níveis de segurança maiores e a eliminação necessária do questionamento sobre a distância e a segurança.

A tecnologia OXIS Li-S não utiliza nenhum material tóxico ou raro na Terra na construção de sua tecnologia de células, o que é extremamente vantajoso na construção de grandes baterias para embarcações marítimas. Para fins marítimos, os sistemas de bateria OXIS Li-S são uma opção segura para o transporte em águas abertas em comparação à poluição causada pelo diesel. No final de sua vida útil, os materiais usados nas células Li-S podem ser descartados sem causar danos ao meio ambiente.

Huw Hampson-Jones, CEO da OXIS Energy, disse: "A colaboração com a YdL e o renomado arquiteto naval francês Jean Jacques Coste é um exemplo de como as empresas empreendedoras são capazes de utilizar os seus conhecimentos e mover-se rapidamente para implantar novas tecnologias de ponta capazes de causar uma mudança de paradigma no transporte marítimo. Em agosto de 2020, a OXIS supriu com sucesso a primeira aeronave elétrica construída nos Estados Unidos com um tempo de voo de pouco menos de duas horas. O voo foi aprovado pela NASA e pela Agência Federal de Aviação dos EUA. Nossa intenção é atingir o mesmo nível de sucesso em aplicações marítimas. Essa colaboração nos permite alcançar isso, além de propiciar um nível de segurança para nossos clientes marítimos muito além dos sistemas de bateria de íon-lítio existentes."

Jean Jacques, diretor da YdL, disse: "Com a tecnologia Li-S altamente promissora desenvolvida pela OXIS Energy, temos a combinação perfeita entre alta potência, segurança e respeito ao meio ambiente. Após anos observando a evolução das células OXIS Li-S, a YdL tem o prazer de ser uma parceira-chave para a sua entrada no mundo marítimo por meio da nossa luxuosa embarcação diurna de 40 pés. Este é o ponto de partida de vários projetos, incluindo barcos de serviço e nossos Mega Yachts. Temos o prazer de compartilhar este desafio tecnológico com a talentosa equipe da OXIS chefiada pelo CEO Huw Hampson-Jones e com a renomada empresa de engenharia Williams Advanced Engineering.

A embarcação de luxo eletrificada será exibida no Monaco Boat show em setembro de 2021.

A OXIS Energy Ltd está envolvida na concepção, no desenvolvimento e agora na mudança para a produção comercial de células de baterias lítio-enxofre. A OXIS fabrica e produz todos os aspectos e componentes usados na fabricação da célula Li-S. Com mais de 42 famílias de patentes, a OXIS recebeu 204 patentes, com 106 pendentes.

