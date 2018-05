OXIS Energy lance sa fabrication au Brésil

OXIS Energy UK Ltd est en train d'ouvrir une usine de production de batteries dans l'État brésilien du Minas Gerais, situé dans le sud-est du pays. OXIS Energy a bénéficié d'un investissement important de la part d'Aerotec, un fonds brésilien de capital privé. Cet investissement de 3,7 millions de livres sterling est la première aventure internationale d'Aerotec. Le fonds Aerotec est axé sur l'aérospatiale et la fabrication de pointe et il est épaulé par CODEMIG, une entreprise de développement économique. Le fonds est géré par Confrapar - un pionnier sur le marché brésilien du capital-risque et du capital-investissement.

Bien qu'OXIS Energy poursuive son programme de recherche et développement au Royaume-Uni, l'entreprise est enthousiaste à l'idée de se lancer dans la fabrication et considère que cette aventure au Brésil est une grande avancée dans son souhait d'être au premier plan de la révolution du transport urbain dans le monde entier. Cette usine de fabrication sera finalement en mesure de produire des millions de cellules par an. Une cellule est la plus petite unité de stockage d'énergie d'une batterie et il suffit de placer plusieurs d'entre elles les unes à côté des autres pour former une batterie. La nouvelle usine de fabrication s'efforcera dans un premier temps d'élargir sa portée commerciale dans toute l'Amérique latine et de répondre également aux besoins des marchés de l'aviation, de la défense et des véhicules électriques lourds à l'échelle planétaire.

Créée en 2005, OXIS Energy a développé et continue à faire progresser la chimie innovante des batteries au lithium-soufre (Li-S), des cellules et des systèmes qui vont révolutionner le marché mondial des batteries rechargeables. Dotées d'une densité énergétique considérablement plus élevée, les batteries d'OXIS sont plus légères, plus sûres et comme elles ne contiennent pas de métaux des terres rares, les systèmes de batteries d'OXIS Energy sont plus respectueux de l'environnement que les solutions au lithium-ion. En raison de ces caractéristiques, les technologies d'OXIS conviennent parfaitement aux industries de l'aérospatiale et des autobus électriques.

Lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, Huw W. Hampson-Jones, PDG d'OXIS Energy, a déclaré : « Les autobus ont tendance à utiliser 30 fois plus de carburant qu'une voiture électrique, et pour tout groupe de 1 000 autobus alimentés au carbone, nous économisons 500 barils de diesel par jour. La technologie d'OXIS est idéale pour les avions électriques ; elle est légère et prolonge considérablement les temps de vol des avions. Ce sont des facteurs déterminants dans le déploiement de la technologie des systèmes de batteries au lithium-soufre (Li-S) d'OXIS destinées aux bus électriques et aux véhicules d'aviation ».

Rodrigo Esteves, associé directeur chez Confrapar, a ajouté : « Cet investissement réalisé à l'étranger apportera de nouvelles avancées technologiques au Brésil, grâce auxquelles l'État du Minas Gerais pourra renforcer ses compétences et son savoir-faire sur le marché des batteries rechargeables au lithium, dont la valeur est estimée à plus de 100 milliards USD.

OXIS Energy Ltd s'implique dans la conception et le développement de cellules au lithium-soufre pour les systèmes de batteries et s'oriente désormais vers la production commerciale de celles-ci. Disposant de 36 familles de brevets, OXIS a obtenu 123 brevets et en a 108 en instance. OXIS dispose de données empiriques démontrables qui justifient sa défense d'une sécurité inhérente à sa technologie de batteries.

