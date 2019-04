Oxitec Avança Solução Autolimitante de Controle da Lagarta do Cartucho do Milho para Próxima Fase de Desenvolvimento

OXFORD, Reino Unido, 9 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Oxitec Ltd., uma subsidiária integral da Intrexon (NASDAQ: XON), anunciou hoje a assinatura de um segundo contrato com um colaborador para avançar para a próxima fase o desenvolvimento de sua solução autolimitante para controle da lagarta-do-cartucho. Este anúncio acontece após a conclusão bem sucedida de uma colaboração inicial de três anos em pesquisa e desenvolvimento, que financiou o desenvolvimento inicial da linhagem autolimitante da lagarta-do-cartucho. Sob o novo acordo, a colaboração se concentrará no aumento de escala da tecnologia e no lançamento das fases iniciais de testes de campo no Brasil.

A lagarta-do-cartucho representa uma ameaça crescente a dezenas de milhões de hectares de culturas agrícolas somente na América Latina, um desafio à produtividade agrícola nas Américas e, mais recentemente, na África e na Ásia, atingindo uma variedade de espécies incluindo milho, sorgo, arroz, algodão e cana de açúcar. O dano causado pela lagarta-do-cartucho requer novas soluções para enfrentar o problema da resistência aos produtos tradicionais de proteção de cultivos.

Assim como com os mosquitos Aedes do Bem™ de 2ª geração da Oxitec, a lagarta-do-cartucho autolimitante é projetada para acasalar com fêmeas selvagens e passar à progênie os genes de seleção de machos, fazendo com que as fêmeas morram, e reduzindo assim a população de pragas. Os machos autolimitantes continuarão a emergir e passarão o gene autolimitante aos descendentes por um número limitado de gerações subsequentes, até que o gene desapareça do ambiente. Além de reduzir a abundância da praga alvo, a lagarta-do-cartucho autolimitante da Oxitec também pode aumentar a suscetibilidade a inseticidas das populações remanescentes da espécie, complementando as ferramentas existentes disponíveis para os produtores, incluindo culturas biotecnológicas.

"Dado o crescente desafio de controlar essa praga agrícola cada vez mais resistente e prejudicial, a lagarta-do-cartucho autolimitante da Oxitec poderá ser uma adição importante às opções atuais de controle de pragas agrícolas", disse Kelly Matzen, Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Oxitec. "No Brasil, principalmente, a lagarta-do-cartucho desenvolveu resistência aos produtos tradicionais de proteção de culturas agrícolas, assim como às ferramentas biotecnológicas que protegem o milho. Nossa nova geração de insetos autolimitantes pode mudar o paradigma de como as pragas são controladas usando uma abordagem integrada com as ferramentas atuais".

"Estudos feitos na Cornell University com um inseto semelhante cada vez mais resistente a inseticidas - a traça-das-crucíferas - analisados juntamente com técnicas de modelagem matemática mostram que as liberações de insetos autolimitantes da Oxitec têm o potencial de retardar ou mesmo reverter a disseminação da resistência a inseticidas ou a traços biotecnológicos em populações de lagarta-do-cartucho", declarou Neil Morrison, PhD, Gerente do Projeto na Oxitec. "Prevemos que a nossa lagarta-do-cartucho autolimitante fornecerá aos produtores mais do que apenas mais uma opção de manejo eficaz da praga. Essa tecnologia tem o potencial de proteger os rendimentos mais altos que as culturas biotecnológicas podem oferecer, enquanto torna as soluções existentes mais eficazes e duradouras. É uma vitória".

À medida que a lagarta-do-cartucho da Oxitec avança para os próximos estágios de desenvolvimento, a empresa também busca aprovação regulatória para estudos de campo no Brasil no intuito de avaliar o desempenho da lagarta-do-cartucho autolimitante no meio ambiente. Esse processo incluirá a coleta de dados para determinar o melhor mecanismo de liberação e a frequência de entrega no campo para que os agricultores protejam suas safras, uma vez que o produto esteja aprovado e disponível para uso comercial.

"Com o enorme impacto que a lagarta-do-cartucho está exercendo sobre a produtividade agrícola global, nossa tecnologia tem o potencial de proporcionar benefícios aos produtores, comunidades, partes interessadas da indústria agrícola, governos e consumidores", acrescentou Grey Frandsen, CEO da Oxitec. "Esta próxima etapa da nossa colaboração irá avançar a tecnologia através de um conjunto de marcos importantes na preparação para a sua implantação como uma nova ferramenta em uma abordagem integrada para combater esta praga devastadora".

Sobre a Oxitec

A Oxitec é pioneira no uso de engenharia genética para controlar pragas de insetos que disseminam doenças e danificam plantações, e foi fundada em 2002 como uma spinout da Universidade de Oxford (Reino Unido). A Oxitec é uma subsidiária da Intrexon Corporation (NASDAQ: XON), que alia a biologia à engenharia para ajudar a solucionar alguns dos maiores problemas do mundo. Siga-nos no Twitter em @Oxitec.

Sobre a Intrexon Corporation

A Intrexon Corporation (NASDAQ: XON) está impulsionando a Revolução Bioindustrial com o Better DNA ™ para criar produtos de base biológica que melhorem a qualidade de vida e a saúde do planeta. O conjunto de tecnologias integradas da empresa fornece a seus parceiros em diversos mercados o design e o desenvolvimento em escala industrial de sistemas biológicos complexos, proporcionando controle, qualidade, função e desempenho de células vivas sem precedentes. Chamamos nossa abordagem de biologia sintética Better DNA® e convidamos você a descobrir mais em www.dna.com ou a nos seguir no Twitter em @Intrexon, no Facebook e no LinkedIn.

Declaração

Algumas das declarações feitas neste comunicado de imprensa são prospectivas. Estas declarações prospectivas baseiam-se em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros, e geralmente se relacionam com nossos planos, objetivos e expectativas para o desenvolvimento de nossos negócios. Embora a administração acredite que os planos e objetivos refletidos ou sugeridos por essas declarações prospectivas sejam razoáveis, todas as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas e os resultados futuros reais podem ser materialmente diferentes dos planos, objetivos e expectativas expressos neste comunicado à imprensa.

Para mais informações entre em contato:

Oxitec: Neil Morrison, PhD

Tel: +44 (0)7980 822 571

info@oxitec.com Intrexon: Marie Rossi, PhD Vice President, Communications Tel: +1 (301) 556-9850 publicrelations@dna.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790286/Oxitec_Logo.jpg

FONTE Oxitec Ltd.

