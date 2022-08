Oxitec conclui com sucesso a expansão da solução Aedes do Bem no Brasil projetada para acelerar o impacto global contra pragas invasoras que propagam doenças

An Oxitec team member with a Friendly™ Aedes aegypti just-add-water device, used in households, communities and business premises in Brazil to combat the disease-carrying mosquito.

Em parceria com a cidade de Indaiatuba, a Oxitec validou com sucesso a solução Aedes do Bem™ em larga escala, usando um novo e sustentável design de produto, ferramentas digitais e implementação de inovações nos processos de fabricação projetados para tornar a tecnologia fácil de implantar em grande escala e com melhor custo-beneficio.

Para validar a solução Aedes do Bem™ nas comunidades urbanas, foram realizadas liberações ao longo da temporada de reprodução do mosquito transmissor de doenças, o Aedes aegypti , em bairros que abrigam mais de 45.000 moradores em Indaiatuba.

Esta primeira fase do programa de expansão, financiada pela Wellcome no valor de US$ 6,8 milhões, ocorreu em paralelo com o lançamento comercial do Aedes do Bem em São Paulo.

OXFORD,England and CAMPINAS, Brazil, 19 de agosto de 2022 A Oxitec Ltd, líder no desenvolvimento de soluções biológicas baseadas nos próprios insetos para controlar pragas que transmitem doenças, destroem plantações e prejudicam a pecuária, anunciou hoje a conclusão da primeira fase do projeto dedicado à validação da solução Aedes do Bem™ em larga escala. Em paralelo ao lançamento comercial inovador do Aedes do Bem™ no Brasil, a Oxitec contou com parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde foram realizados pilotos em diversas áreas para validar novos formatos de fabricação e implantação da solução e acelerar o uso do produto em área impactadas pela dengue em todo o mundo.

Apoiado no financiamento de US$ 6,8 milhões da Welcome, uma das maiores fundações de caridade do mundo, a Oxitec pretende acelerar o roll-out do produto Aedes do Bem™ para combater o mosquito invasor Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika e outras doenças virais. Ao longo da temporada, a otimização de sistemas de implantação, novos materiais, fabricação automatizada e sistemas digitais personalizados foram integrados e testados com sucesso nas comunidades de Indaiatuba com mais de 45.000 habitantes. Os bons resultados do projeto de expansão devem acelerar as iniciativas de oferecer maior acessibilidade econômica e operacional para comunidades mais vulneráveis à dengue no Brasil e no mundo.

A primeira temporada bem-sucedida do piloto ocorreu simultaneamente ao lançamento comercial do Aedes do Bem™ no Brasil, que inicialmente visava segmentos de mercado selecionados no Estado de São Paulo. Residências, pequenas e grandes empresas, escolas, hotéis, organizações sem fins lucrativos e uma série de outros clientes contrataram a assinatura mensal durante a temporada e receberam seu kit com a Caixa do Bem. A Oxitec agora está se preparando para escalar as operações comerciais no Brasil, lançando o Aedes do Bem™ para mais comunidades, governos e empresas durante a próxima temporada de mosquitos.

Para Grey Frandsen, CEO da Oxitec, "isso representa um grande salto em nossos esforços para construir, fabricar e implantar a solução mais eficaz do mundo para o controle do Aedes aegypti, com foco na redução de custos, mais acessibilidade e incentivo a todos para participarem dessa luta contra a dengue e outras doenças transmitidas por vetores. Claro que só podemos dar esses saltos com o apoio de parceiros excepcionais, como a Wellcome e a Prefeitura de Indaiatuba".

O Prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, comentou que "enquanto gestor público, fico muito feliz em dar continuidade nesta parceria com a Oxitec. O Aedes do Bem™ tem nos ajudado a controlar a população de mosquitos que transmitem a dengue em Indaiatuba. É notável que nos bairros onde nós fazemos essa dispersão, o número de casos confirmados desta doença cai drasticamente. No ano passado, fomos o município com menor número, por cem mil habitantes, de casos confirmados de dengue, entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas".

Segundo Natalia Ferreira, Diretora Geral da Oxitec no Brasil "esta primeira temporada piloto de expansão foi excelente e cumpriu todos os nossos objetivos. À medida que disponibilizamos o Aedes do Bem™ para mais cidades e empresas em todo o Brasil, essa parceria público-privada bem-sucedida com a cidade de Indaiatuba acelerou nossa missão de alcançar o maior número possível de comunidades ameaçadas pela dengue".

A Oxitec é líder no desenvolvimento de soluções biológicas para o controle de pragas que transmitem doenças, destroem plantações e prejudicam o gado. Fundada em 2002 na Universidade de Oxford, a Oxitec é liderada por uma equipe apaixonada composta por 15 nacionalidades e é apoiada por parceiros públicos, privados e sem fins lucrativos de classe mundial.

Saiba mais em Oxitec.com

A Wellcome apoia a ciência para resolver os desafios urgentes de saúde enfrentados por todos. Apoiamos a pesquisa de descoberta sobre vida, saúde e bem-estar e estamos enfrentando três desafios mundiais de saúde: saúde mental, aquecimento global e doenças infecciosas.

