P&G lança iniciativa para brasileiros experimentarem grátis seus produtos

SÃO PAULO, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, aposta em uma estratégia inovadora para que os consumidores possam conhecer o melhor de seus produtos. Por meio da promoção "Experimente Grátis", que acontece até o dia 15 de agosto, em todo o Brasil, os consumidores poderão experimentar os produtos de todas marcas da companhia e receber o dinheiro de volta, com a mecânica de moneyback.

A P&G tem o propósito de melhorar a vida das pessoas por meio da inovação, e a estratégia de estimular a experimentação de seus produtos vai ao encontro disso.

"O Experimente Grátis é, acima de tudo, uma grande oportunidade para as pessoas experimentarem a alta qualidade dos nossos produtos de uma maneira simples e sem custo nenhum. Assim, terão a oportunidade de sentir os benefícios e valor que nossas marcas podem agregar, o que pode fidelizar ou trazer novos consumidores para a P&G", afirma Caio Godoi, Gerente de Marketing em Inovação da P&G Brasil.

O objetivo da P&G com essa campanha é impulsionar o consumo. A expectativa é de que haja um crescimento no giro de todas as marcas nas lojas brasileiras. Criada em parceria com a Integer\OutPromo, as empresas já realizaram outras edições da campanha com resultados de sucesso, e essa será a maior delas, chegando a 6 mil pontos de venda em todo o país.

"Experimentar é a melhor forma das pessoas conhecerem a qualidade e testarem os produtos P&G. E o formato dessa iniciativa faz com que seja possível realizarmos de forma integrada uma grande ação de experimentação com cobertura nacional. E todos os pilotos que realizamos trouxeram resultados extremamente positivos", Ricardo Franken, sócio da Integer\OutPromo.

Para participar da promoção "Experimente Grátis", o consumidor compra os produtos P&G participantes, cadastra seus dados pessoais e envia uma foto do cupom fiscal no www.experimentegratispg.com.br. Após o cadastro, a P&G analisará os dados em até 15 (quinze) dias úteis e disponibilizará o status no site, assim o participante poderá acompanhar quando receberá seu dinheiro de volta. O valor máximo do reembolso é de R$ 50 por CPF e um produto por marca, depositado na conta do participante pela Agência contratada pela P&G.

Mais informações e regulamento completo podem ser encontradas no site da promoção.

Sobre a P&G

A P&G atende quase 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo com suas marcas. A empresa conta com um dos portfólios mais fortes de marcas líderes, confiáveis e de alta qualidade, incluindo Always®, Ariel®, Aussie®, ClearBlue®, Downy®, Gillette®, Gillete Venus®, Head&Shoulders®, Metamucil®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® e Vick®. A comunidade da P&G opera em aproximadamente 70 países. Acesse http://br.pg.com para encontrar as notícias mais recentes e informações detalhadas sobre a P&G e suas marcas, ou acesse http://www.pgcareers.com para conferir nossas vagas em aberto.

FONTE P&G

Related Links

http://br.pg.com



SOURCE P&G