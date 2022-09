p-Chip Corporation présente p-Chip Code, premier dispositif de suivi de son genre, qui révolutionne la sécurité des codes QR

CHICAGO, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- p-Chip Corporation, une société qui révolutionne le suivi des produits et matériaux physiques grâce à sa technologie de pointe de microtranspondeurs, a présenté aujourd'hui sa toute dernière avancée, l'étiquette de suivi sécurisée p-Chip Code™. Le dispositif de suivi p-Chip Code combine un microtranspondeur p-Chip® à base de silicium avec un code matriciel 2D standard pour créer des codes QR, des codes à barres et autres codes matriciels hypersécurisés.

Secure QR code technology for tracing and security

« La pandémie a propulsé l'utilisation généralisée des codes QR au centre de l'intérêt des consommateurs », a déclaré Joe Wagner, PDG de p-Chip Corporation. « Mais pour de nombreuses entreprises, y compris les marques alimentaires, les sociétés pharmaceutiques, les constructeurs automobiles et autres, les codes QR posent une multitude de risques de sécurité potentiels, car ils sont incroyablement faciles à créer et à reproduire. La nouvelle technologie p-Chip Code propose une couche supplémentaire de sécurité pour les codes QR ou d'autres codes matriciels, ce qui constitue une percée en matière de traçabilité fiable à un prix abordable. »

Le dispositif de suivi p-Chip Code fonctionne comme une minuscule ancre numérique pour articles physiques. Le microtranspondeur p-Chip, presque invisible, est intégré directement dans une étiquette à code matriciel 2D, qui est ensuite apposée sur pratiquement n'importe quoi, y compris des produits alimentaires et agricoles, des flacons de médicaments, des pièces automobiles, etc.

Tout code matriciel 2D standard, par exemple un code QR, peut ensuite être validé par son microtranspondeur p-Chip intégré, et les entreprises peuvent gérer les données de suivi grâce à des applications web, cloud ou blockchain. Cela offre une sécurité supplémentaire - ainsi que la possibilité d'associer des données internes supplémentaires au produit physique.

Les entreprises peuvent suivre numériquement les ingrédients, les composants et les matériaux afin de renforcer la sécurité des produits, la conformité en matière de sécurité et le contrôle de la qualité. De plus, dans certains cas, les consommateurs peuvent scanner un code QR pour déterminer s'ils sont concernés par un rappel de produit, et les entreprises peuvent alors valider ces affirmations via le microtranspondeur plus sécurisé du Code p-Chip.

L'étiquette de suivi p-Chip Code permet la sérialisation des matériaux physiques, une sécurité anti-contrefaçon à un prix évolutif, une visibilité sur des données sécurisées et granulaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement et une réduction des risques et des vulnérabilités associés à l'utilisation des codes QR seuls.

À propos de p-Chip Corporation

Depuis 2017, p-Chip Corporation a révolutionné le suivi des produits et matériaux physiques grâce à sa technologie révolutionnaire de microtranspondeurs. Son dispositif de suivi p-Chip, une technologie hautement durable aussi petite qu'un grain de sel, fonctionne comme une ancre numérique pour articles physiques, offrant une visibilité et une indexabilité révolutionnaires à un prix évolutif. Des produits pharmaceutiques à l'électronique, en passant par les composants automobiles et les ingrédients agricoles, des entreprises du monde entier s'appuient sur la technologie de suivi brevetée p-Chip pour obtenir des informations commerciales, renforcer la fidélité à la marque et augmenter leurs revenus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.p-chip.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900013/p_Chip_Corporation_Launches_Secure_QR_Code_Technology_for_Tracing_and_Security.jpg

SOURCE p-Chip Corporation