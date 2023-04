P-RECs versorgen ein zweites Krankenhaus im Südsudan mit Strom aus erneuerbaren Energien

Die größte P-REC-Transaktion im Südsudan finanzierte die solare Elektrifizierung des Lehrkrankenhauses von Malakal und wurde im Dezember 2022 abgeschlossen. Eine zweite P-REC-Vereinbarung wird die Solarelektrifizierung des Bor State Hospital finanzieren.

SAN FRANCISCO, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- Anfang 2022 wurde die allererste Peace Renewable Energy Credit (P-REC)-Transaktion im Südsudan angekündigt. Sie wurde von 3Degrees mit Sitz in den USA und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mit Unterstützung von Energy Peace Partners (EPP) umgesetzt. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt 3Degrees die von einer 700-kWp-Solaranlage im humanitären Zentrum (Humanitarian Hub) der IOM in Malakal erzeugten P-RECs. Block, ein globales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, erwarb die P-RECs von 3Degrees.

Die Vereinbarung ermöglichte es der IOM, die solare Elektrifizierung des Lehrkrankenhauses Malakal (Malakal Teaching Hospital), der wichtigsten Gesundheitseinrichtung für die Stadt Malakal und die umliegende Region, zu finanzieren.Dieses Gebiet wurde während des Bürgerkriegs in dem Land zerstört und beherbergt heute eines der größten Lager für Binnenvertriebene im Südsudan. Das Team freut sich, mitteilen zu können, dass das neue Solarsystem des Krankenhauses jetzt in Betrieb ist und den Brennstoffverbrauch jährlich um mindestens 85 % senken wird.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Krankenhausprojekts in Malakal haben 3Degrees, IOM und EPP zusammengearbeitet, um eine zweite P-REC-Ausgabe im Südsudan zu replizieren, bei der zusätzliche P-RECs aus der Solaranlage im humanitären Zentrum von IOM in Malakal die Solarelektrifizierung des Bor State Hospital unterstützen werden. Block fungierte auch als Käufer dieser nachfolgenden Charge von P-RECs. Derzeit arbeitet das Krankenhaus mit minimaler, unzuverlässiger Stromversorgung. Dieses Projekt wird eine rund um die Uhr verfügbare Stromversorgung für die Intensivstationen des Krankenhauses sicherstellen und es dem Krankenhaus ermöglichen, den Menschen in seinem Einzugsgebiet zuverlässige und sichere Leistungen anzubieten, darunter die schrittweise Einführung eines Nachtdienstes. Das Bor State Hospital ist derzeit auf vier Dieselgeneratoren angewiesen, die Computer, Ventilatoren in den einzelnen Stationen, Kühlschränke, Sterilisationsmaterialien im Operationssaal, Beleuchtung, chirurgische Ausrüstung und mehr betreiben.

P-RECs sind internationale Zertifikate für erneuerbare Energien (I-RECs) mit einem zusätzlichen Qualitätssiegel, das einzigartige sozioökonomische Zusatzvorteile im Zusammenhang mit der neuen Erzeugung erneuerbarer Energien bescheinigt. Sie werden aus qualifizierten Projekten in Zielländern mit einem hohen Konfliktrisiko, einer hohen Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel und einem geringen Elektrifizierungsgrad vergeben. P-RECs dienen dazu, die Erzeugung erneuerbarer Energie aus förderfähigen Projekten zu monetisieren, um Kapital des Privatsektors für wirkungsvolle Projekte im Bereich erneuerbare Energien in fragilen, energiearmen Ländern zu erschließen. EPP hat P-RECs entwickelt und ist deren exklusiver Emittent.

Lesen Sie hier mehr über den letzten P-REC-Kauf und hier mehr über den vorherigen Kauf.

SOURCE 3Degrees