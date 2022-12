P101 SGR annonce la première clôture du fonds « Programma 103 » de 150 millions d'euros. Objectif de clôture : 250 millions d'euros d'ici 2023

MILAN, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- P101 SGR, le gestionnaire de capital-risque italien qui investit dans les entreprises numériques et technologiques, a signé la première clôture de son nouveau fonds Programma 103 à 150 millions d'euros, avec l'objectif d'atteindre 250 millions d'euros d'ici 2023. Avec cette clôture, les actifs sous gestion de P101 atteignent presque 500 millions d'euros. P101 gère actuellement les deux fonds Programma 101 et Programma 102 ainsi qu'un fonds de capital-risque de détail, ITA 500, géré pour le compte d'Azimut.

60 % de cette clôture a été financée par des investisseurs précédents et 40 % par de nouveaux investisseurs. Parmi les investisseurs : Azimut, CDP, le Fonds européen d'investissement, BPM, Inarcassa, le fonds de pension du groupe ISP, et quelques family offices italiens.

La cible d'investissement de Programma 103 sera les entreprises numériques et technologiques en phase de démarrage et de croissance, fournissant des services B2C et B2B dans les secteurs suivants : fintech, proptech, edutech, cybersécurité. Le développement durable sera une caractéristique majeure de tous les investissements. Les tickets d'investissement seront compris entre 1 et 10 millions d'euros chacun.

Les principaux pays visés par le fonds seront l'Italie et l'Espagne, où P101 SGR a déjà réalisé quelques investissements. D'autres pays européens seront également pris en considération.

Avec un historique de plus de 100 tours de financement, 15 sorties, 46 sociétés en portefeuille (avec un chiffre d'affaires global de 2 milliards d'euros), 4 fonds sous gestion, et des transactions comme celles de Tannico et Campari, Moet-Hennesy ; MusixMatch et TPG, P101 SGR a attiré l'attention d'acteurs internationaux, confirmant la qualité de ses investissements.

« Cette clôture permettra à P101 SGR de renforcer sa position en Italie et en Europe », a déclaré Andrea Di Camillo, fondateur et associé gérant de P101 SGR. « Notre objectif est de réunir des investissements plus élevés pour chaque entreprise, afin de créer des start-ups et des scale-ups capables d'attirer des capitaux étrangers – comme certaines de nos entreprises l'ont fait récemment. Les corrections des marchés du NASDAQ et des États-Unis ont mis en lumière le scénario européen et italien et ont souligné l'attrait de nos entreprises en phase d'expansion pour les entreprises et les acteurs du capital-investissement. »

P101 a été l'un des premiers opérateurs européens à créer une équipe dédiée pour soutenir la croissance des entreprises de son portefeuille.

Plus d'informations : p101.it

