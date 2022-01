P2E Business Age of Empires arrecada com sucesso 500 mil dólares em dois dias na rodada inicial

SINGAPURA, 10 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- No reino da moeda digital, a GameFi e os NFTs continuam dominando o mundo. Uma das explicações significativas por trás do desenvolvimento de NFTs é a capacidade do negócio de mudar um incentivo para os fabricantes, que é visto em novos casos de uso, por exemplo, jogos de computador, mais conhecidos como GameFi.

O Business Age of Empires (BAoE) - Um jogo que será lançado com a combinação de gráficos incríveis e com base em jogos impressionantes que apresentam o criativo, envolvente e refinado setor de jogos de NFTs.

Uma grandiosa apresentação do jogo arrecadou efetivamente uma quantia de 500 mil dólares na rodada de capital inicial que foi encerrada em dois dias.

Business Age of Empires (BAoE) - Um jogo de negócios lucrativos

Apesar disso, em relação ao Business Age of Empires, ou em algum lugar nas proximidades chamado BAoE, os gamers ficarão surpresos com as maneiras em que o jogo foi trabalhado, bem como com as vantagens significativas que ele traz aos jogadores. Podemos garantir que o BAoE não é apenas um jogo comum, mas também um estágio do qual você pode se envolver e obter benefícios.

O Business Age of Empires é um jogo do tipo "PLAY TO EARN", subordinado à plataforma BSC. No Business Age of Empires, os jogadores incorporarão ciborgues, se reunirão para descobrir as fortunas e conhecerão mais as bases cívicas de prestígio da humanidade.

O Business Age of Empires se concentra em destacar a interação contínua essencial, e ao mesmo tempo envolvente, adequada para todas as idades. Além disso, o jogo também requer que os jogadores imaginem a possibilidade de encontrar uma variedade de joias extremamente valiosas.

Estas são as grandes vantagens que agregam ao interessante atrativo do jogo. Estar envolvido no rápido desenvolvimento da inovação de Blockchains, bem como do padrão de codificação NFT, que está entrando rapidamente no setor de jogos tradicionais com um grande número de devotos de criptomoedas.

As razões por trás do sucesso da rodada de capital inicial do Business Age of Empires podem ser analisadas em três elementos.

Em primeiro lugar, o jogo tem uma visão de longo prazo e um roteiro claro. O jogo destaca um roteiro de desenvolvimento de jogos apropriado e bem definido. Começando com um jogo 2D, os jogadores avançarão para um jogo 3D com um encontro em múltiplas camadas. Além disso, os desenvolvedores do Business Age of Empires continuam a oferecer jogos de porte menor do que o esperado, e um objetivo definitivo de Business Age of Empires é criar o metaverso, um universo virtual de diferentes estágios que ajudará os jogadores a ter encontros surpreendentes dentro dos jogos.

Em segundo lugar, 20% do lucro do jogo será dividido entre os investidores. Talvez este seja o elemento mais interessante sobre o Business Age of Empires, no qual 20% do benefício do jogo será dividido entre os financiadores. Diferentes de outros jogos de NFT, os desenvolvedores de Business Age of Empires compartilharão o benefício do jogo com os nossos mais queridos investidores financeiros como uma forma de reconhecer seus inesgotáveis esforços e devoção.

Finalmente, a equipe de consultores e os BODs do jogo têm experiências extraordinárias em finanças e blockchain. Os grupos centrais são formados por parceiros que cooperaram na estrutura de programação e nos estágios de blockchain por mais de dez anos. Além disso, os BODs do jogo alcançaram vários sucessos em negócios e imóveis.

Na hipótese de você apreciar jogos com um estilo diferenciado, um jogo em que as armas à sua disposição são instrumentos do sistema bancário, não deixe passar os elementos envolventes de Business Age of Empires.

Em 14 de janeiro, o IDO de BAoE será apresentado na BSCStation, o evento de IDO mais esperado da comunidade.

Para participar da comunidade e estudar mais profundamente o mundo dos negócios, acesse as conexões que a acompanham:

FONTE Business Age Of Empires

