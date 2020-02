PA Consulting annonce des revenus d'honoraires record de 500 millions de livres sterling pour 2019

Un partenariat fructueux avec le Carlyle Group, le fonds d'investissement mondial qui a acquis une participation de 51 pour cent dans PA en 2015, a permis à la société de renforcer ses capacités d'innovation de bout en bout en acquérant un certain nombre de cabinets de conseil spécialisés. Entre 2017 et 2019, PA a racheté la société de connaissance des consommateurs Sparkler, la société de conception et d'expérience numérique We Are Friday, le cabinet de conseil en aviation Nyras et, aux États-Unis, la société de stratégie d'innovation et de conception de produits Essential Design et la société spécialisée dans les stratégies de croissance 4iNNO.

En conséquence des solides performances commerciales de PA, le conseil d'administration a décidé d'explorer les options pour le prochain cycle d'investissement et a démarré les premières étapes de ce processus. PA a pour intention de rechercher de futurs investissements dans une structure similaire de type capital-investissement. Cela permettra à PA de rester une société de conseil indépendante et de continuer à offrir d'excellents résultats à ses clients ainsi que de belles opportunités de carrière à ses employés.

Alan Middleton, PDG de PA Consulting, a déclaré : « PA dispose d'objectifs clairs et d'un solide historique de croissance à la pointe du marché. Nous sommes parfaitement placés pour mettre en œuvre nos plans de croissance ambitieux, en donnant vie à l'ingéniosité pour le bénéfice de nos clients et de nos employés. »

