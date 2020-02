PA Media Group rachète Alamy, la banque d'images mondiale

LONDRES, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- PA Media Group, société d'information et d'actualité britannique, s'est porté acquéreur d'Alamy, l'une des plus grandes banques d'images.

Fondée il y a 20 ans, Alamy possède l'une des collections d'images originales et éditoriales les plus diversifiées au monde, avec près de 200 millions de photographies, de vecteurs et d'images panoramiques à 360 degrés. Cette entreprise compte près de 100 000 clients dans plus de 150 pays et couvre divers secteurs comme l'édition, le design, la publicité et la radiodiffusion.

Cette acquisition permet à PA Media Group de faire son entrée sur le marché des banques d'images. Elle vient également renforcer la stratégie à long terme du Groupe : diversifier ses activités et consolider sa position en tant que leader dans la fourniture de données, de contenus et de services multiplateformes dans les secteurs de l'information, du sport et du divertissement au Royaume-Uni.

Alamy complétera l'activité de syndication d'images éditoriales de PA Media Group, PA Images, dont les archives retracent plus de 100 ans d'histoire britannique et contiennent des photographies de la royauté et des domaines du divertissement, du sport et de l'actualité.

Clive Marshall, directeur général de PA Media Group, a déclaré :

« Cette acquisition transformationnelle augmentera considérablement notre clientèle et garantira pour la première fois à PA Media Group une forte présence sur le marché international.

« Alamy a créé un écosystème fantastique de créateurs et d'utilisateurs de contenu rassemblés autour d'une plateforme d'e-commerce de grande qualité. L'acquisition apporte une réelle envergure et de la diversité aux services photo de PA Media Group. Par conséquent, les clients auront accès à un portefeuille d'images plus vaste et plus riche associant des images éditoriales et un volume de qualité, accessible via une plateforme mondiale.

« De plus, cette acquisition renforcera encore la performance financière de l'entreprise et contribuera à sécuriser l'avenir de notre cœur de métier qu'est l'agence de presse. »

James West, co-fondateur d'Alamy, a déclaré :

« PA Media Group peut intégrer aisément Alamy. En plus de posséder l'une des archives photo les plus complètes du Royaume-Uni, PA partage nos valeurs d'intégrité et de qualité et jouit d'une excellente réputation depuis plus de 150 ans.

« Alamy peut s'attendre à un avenir brillant en intégrant PA Media Group. »

Notes pour les rédacteurs

Les images accompagnant cette annonce peuvent être téléchargées ici –

https://wetransfer.com/downloads/f78a0df293e62f76ceb1fd05c739acb420200210162140/3f56dfe7691d8902c47523df3b3d5f2b20200210162140/796726

Alamy en quelques chiffres

Alamy dispose d'une banque d'images contenant près de 200 millions de photos, vecteurs et vidéos provenant de contributeurs individuels et d'agences

En moyenne, plus de trois millions d'images sont ajoutées sur la plateforme d'Alamy chaque mois

L'entreprise compte près de 100 000 clients dans le monde entier

Une FAQ est disponible sur le site Internet de PA Media Group : https://pamediagroup.com/media-centre/

À propos de PA Media Group

PA Media Group plc comprend un portefeuille diversifié de sociétés spécialisées dans les médias, couvrant des services d'actualité et d'information, de données, de technologie et de communication.

Sa marque phare, PA Media, est la principale agence de presse au Royaume-Uni et en Irlande. Parallèlement à PA Media, le Groupe est également l'entité mère d'Alamy, une société mondiale de banque d'images, d'EBS, une entreprise de métadonnées télévisées, de Globelynx, une entreprise de technologie de diffusion, de Sticky Content, une agence de contenu numérique, et de StreamAMG, une entreprise de streaming vidéo. Elle détient aussi une participation chez le fournisseur d'actualités financières Alliance News, le créateur de contenu du secteur automobile Baize Group et la plateforme sociale de création de vidéos Wochit.

PA Media Group compte 20 actionnaires, essentiellement des médias d'information britanniques. Les principaux actionnaires sont DMGT plc, News UK plc, Reach plc et Informa plc.

http://www.pamediagroup.com

À propos d'Alamy

Alamy est la banque d'images la plus diversifiée au monde avec près de 200 millions de photos créatives et éditoriales, vecteurs, images à 360 degrés et vidéos provenant de photographes individuels, d'agences d'images et d'archives. Sa base mondiale de contributeurs fournit plus de 100 000 nouvelles images par jour à la plateforme en ligne de l'entreprise.

Fondée en 1999, Alamy s'est construite sur l'ambition de changer le monde de l'achat et de la vente d'images. L'entreprise a su développer une expertise technique, un excellent service à la clientèle, de solides relations avec les photographes et une histoire de marque puissante, pour proposer une offre convaincante aux acheteurs d'images du monde entier.

La bibliothèque propose des collections de photographies créatives et éditoriales provenant d'un réseau de plus de 100 000 photographes et de 650 agences de photographie et d'archives. Ses clients sont basés dans le monde entier et couvrent les secteurs de l'édition, de la publicité, du design, de l'entreprise et de la radiodiffusion.





Le siège social d'Alamy est situé dans le comté de l'Oxfordshire au Royaume-Uni. Elle dispose de bureaux aux États-Unis et en Inde, ainsi que d'une équipe basée en Australie.

https://www.alamy.com/

Related Links

http://www.pamediagroup.com



SOURCE PA Media Group