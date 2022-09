MIAMI , 27 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Pablo Alborán, uno de los artistas españoles más importantes de los últimos años, celebra su nominación a los premios Latín Grammy en la categoría de Grabación del Año con su álbum CASTILLO DE ARENA.

Con el 'sold out' colgado en su gira de teatros en España, pone rumbo este otoño a Latinoamérica y Estados Unidos.

Pablo Alborán, estará con su gira de teatros 2022 en Estados Unidos y Puerto Rico en noviembre. (PRNewsfoto/Emporio Group)

Esta "gira de teatros" con entradas agotadas en Miami y New York, también estará en Los Ángeles, San Francisco, y Puerto Rico.

Es una invitación especial de Pablo Alborán para saborear lo mejor de su música, en condiciones excepcionales y con la mayor sencillez. Una ocasión maravillosa para descubrir una nueva dimensión de su obra con los cinco sentidos.

TODA LA INFORMACIÓN DE SU GIRA EN PABLOALBORAN.ES

Gira de teatros US 2022 @pabloalboran bajo la producción de @emporiogroup

Fechas:

09 de Noviembre - LOS ANGELES

Orpheum Theater

13 de Noviembre - SAN FRANCISCO

The Warfield

19 de Noviembre - MIAMI - 'Sold out"

JLKC

20 de Noviembre - NEW YORK – "sold out"

The Town

23 de Noviembre - PUERTO RICO

Coca Cola Music Hall

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

LAX https://www.ticketmaster.com/pablo-alboran tickets/artist/1948520

San Francisco https://www.axs.com/events/431427/pablo-alboran-gira-de-teatros-2022-tickets

Puerto Rico ( Entradas por Ticketera )

Información de Contacto: para prensa y publicidad, comuníquese con Marianne Mendieta - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1909090/Emporio_Group_Pablo_Alboran.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1908470/Emporio_Group_Logo.jpg

FUENTE Emporio Group

SOURCE Emporio Group