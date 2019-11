Pablo Borges, CEO da E-Price Capital: Bitcoin é um pedaço do futuro

Pode-se dizer que em 2018, ocorreram quedas consideráveis no investimento de criptomoedas, gerando uma forte preocupação em investidores/empreendedores no mercado financeiro e principalmente nos mineradores onde o impacto positivo e negativo é maior. Por outro lado, a expectativa é que até o final deste ano os BTC cambiem positivamente, pois já houve um crescimento significativo em relação ao sucesso dos investimentos.

Até Dezembro, a expectativa é que a taxa de mineração suba cada vez mais, com isso a moeda deve alcançar uma liquidez cada vez mais alta, com a estimativa de atingir alguns valores entre R$ 40 e R$ 50 mil, aproximadamente. Com o mercado aquecido, consequentemente, novas vertentes se abrem, uma delas é a maior circulação das moedas e um aumento no número de investidores.

Estes fatores relatados acima estão relacionados a potencializar a técnica de Blockchain, que nada mais é do que blocos encadeados que tornam as informações seguras, e que sempre unem o conteúdo a uma espécie de impressão digital, toda essa questão impacta diretamente na liquidez do ativo.

Além disso, é possível dizer que também há aspectos que impulsionam a utilização e o crescimento das novas moedas, dentre eles estão: a criação de projetos, pois hoje é possível enviar arquivos digitais via SMS e campanhas para realizar doações vias redes sociais, então no quesito acessibilidade é muito bom, afinal criptomoedas e tecnologia andam juntos.

Uma última vertente pode estar ligada a parceria entre empresas e instituições. Com a chegada de mais empresas que apostam em criptomoedas, novas parcerias foram firmadas. Sendo que a partir de 2020, a tendência é que o câmbio cresça de forma exponencial, atraindo investidores que buscam a compra de ativos e um complemento para a carteira.

Porém, muitas empresas tem pensado em uma maneira de impulsionar cada vez mais o seu negócio de criptomoedas, dentre elas está a E-price Capital, que desde 2015 é uma empresa líder neste segmento e que faz a assessoria entre a infraestrutura financeira tradicional e o mercado de criptomoedas. Além disso, fornece liquidez, sendo que dentre os principais clientes estão corretoras, fundos hedge, firmas de negociação CFD e escritórios familiares.

De acordo com Pablo Borges, empresário e CEO da E-price, há na empresa um sistema que passa segurança e credibilidade a quem investe em bitcoin.

"Nos preocupamos muito em integrar um meio de pagamento inovador a vida das pessoas desde suas idas ao supermercado até suas redes sociais, pois bitcoin além de transcrever o futuro, é nitidamente um meio de pagamento", afirma ele.

Entretanto, o bitcoin ainda pode ser considerado algo super seguro, onde a tendência é que na próxima década este mercado cresça cada vez mais e mais, porém para se ter sucesso com a criptomoeda é necessário tempo.

