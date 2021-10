Pacientes com asma podem ter novas opções terapêuticas pelo SUS

SAO PAULO, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Pacientes com asma moderada podem ter outra opção terapêutica e de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). A partir do dia 08 de Outubro, está aberta a consulta pública da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) até o dia 26/10/2021 e que pode incorporar o medicamento propionato de fluticasona/salmeterol no rol do Ministério da Saúde. ¹

Os interessados podem participar livremente, já que é aberta ao público e estará com acesso pelo link: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2021/20211008_Publicacao_DOU_CP83.pdf. "O paciente com asma deve se conscientizar que é uma doença crônica e precisa aderir ao tratamento prescrito pelo seu médico para o devido controle. Se a asma não for tratada apropriadamente, os pacientes podem estar sujeitos à complicações. Contudo, com o devido controle da asma, os pacientes podem evitar idas a serviços de emergência, hospitalizações e melhorar sua qualidade de vida", diz o pneumologista Bernardo Maranhão, gerente médico da GSK.

Entre as opções terapêuticas existentes, o medicamento que está sendo avaliado no momento, através da consulta pública, é o propionato de fluticasona /salmeterol, da GSK.² Esse medicamento é seguro, aprovado para pacientes a partir de 4 anos de idade e tem como objetivo o controle regular da asma.²

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), no Brasil, a asma atinge cerca de 20 milhões de pessoas. A colaboração da sociedade civil no processo da consulta pública pode significar o acesso a mais tratamentos disponíveis para quem tem asma moderada. ³

Sobre a GSK

A GSK é uma empresa global de saúde com foco em ciência e com um propósito especial de ajudar as pessoas a fazer mais, sentir-se melhor e viver mais. Temos três áreas globais que pesquisam, desenvolvem e fabricam medicamentos inovadores, vacinas e produtos de saúde. Somos uma das empresas de saúde mais inovadoras, confiáveis e com o melhor desempenho do mundo. No Brasil, somos líderes em Vacinas, HIV e na área Respiratória. Para mais informações, visite http://www.gsk.com.br .

Referências:



1. Ministerio da Saúde (Brasil). Departamento de Ciência e Tecnologia. Secretaria de Ciência-Tecnologia e Insumos Estratégicos. Portaria No 1.317 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Asma. 2013.

2. Seretide (propionato de fluticasona/salmeterol). Bula do produto. Disponível em: https://gskpro.com/content/dam/global/hcpportal/pt_BR/campaigns/br-resp-bula-seretide-diskus.pdf

3. Sociedade Brasileira de Pneumologia. Disponível em: http://sbpt.org.br/portal/publico-geral/doencas/asma-perguntas-e-respostas/ Acessado em setembro de 2021.

Material dirigido ao público em geral. Por favor, consulte o seu médico. Para notificar informações de segurança, incluindo eventos adversos, ocorridos durante o uso de medicamentos da GlaxoSmithKline, entre em contato o SAC GSK através do telefone 0800 701 2233 ou do e-mail [email protected]

NP-BR-FPS-PRSR-210001-SETEMBRO 2021

FONTE GSK

Related Links

http://www.gsk.com.br



SOURCE GSK