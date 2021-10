Pacific Oil & Gas passa a operar com a marca Pacific Energy

SINGAPURA, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pacific Oil & Gas Limited (PO&G) anunciou que vai passar a operar com a marca Pacific Energy Corporation Limited.

O Presidente da Pacific Energy, Ratnesh Bedi, disse que a nova marca reflete o próximo passo na estratégia de crescimento da empresa, focada em fornecer energia mais limpa para mercados da América do Norte e Ásia. "Nosso rebranding também cria a plataforma para novos desenvolvimentos de produtos e futuras aquisições", completou.

A Pacific Energy, empresa do Grupo RGE, sediado em Singapura, é uma desenvolvedora independente de recursos energéticos que tem como foco atender a demanda crescente de energia vinda de países da América do Norte e de economias emergentes da Ásia. A estratégia da companhia é investir, desenvolver, construir, administrar e operar projetos inovadores e eficientes em toda a cadeia de valor de energia, mantendo atenção constante à responsabilidade social corporativa.

Presença estabelecida na China

Desde 2003, a Pacific Energy mantém uma posição estratégica no mercado de gás chinês, sendo uma das duas empresas estrangeiras que possui ativos em terminais de recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) na China. Além disso, a companhia construiu e opera a primeira usina de turbina a gás de ciclo combinado 100% estrangeira em Xiamen, além de ter 70% de outra usina do mesmo tipo em Wuxi. As usinas de energia abastecidas com gás natural são mais eficientes que aquelas que operam com carvão. Elas podem servir como uma fonte de combustível alternativa para atender a demanda quando o abastecimento por meio de recursos renováveis não fornece retorno consistente.

Presença crescente no Canadá

A exploração e a produção de gás da Pacific Energy no Canadá é conduzida por meio de sua subsidiária, Pacific Canbriam Energy (PCE). Adquirida pela Pacific Energy em 2019, a PCE é líder na exploração e produção focada em pesquisar e desenvolver recursos em áreas sob alta pressão e ricas em gás natural líquido na Bacia Sedimentar do Oeste do Canadá. Com sede em Calgary, na província canadense de Alberta, e operações nas proximidades de Fort. St. John, na província da Colúmbia Britânica, a PCE se diferencia dos competidores pela qualidade de seu recurso e por seu compromisso com a sustentabilidade.

A PCE obteve a certificação padrão EO100™ da Equitable Origin em agosto de 2021, o que significa que a demonstração do uso de práticas inovadoras e transparentes para produzir alguns dos mais sustentáveis gases naturais do mundo.

A Pacific Energy está expandindo a sua presença no Canadá com o projeto Woodfibre LNG, uma instalação de exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL) localizada nos arredores de Squamish, na província da Colúmbia Britânica, a cerca de 70 quilômetros de Vancouver. O projeto Woodfibre LNG obteve uma licença de exportação de GNL por 40 anos. A planta recebeu também as aprovações ambientais dos governos provinciais e federais, assim como da comunidade indígena local: a Nação Squamish. Por meio do uso de energia hidrelétrica para o processo de refrigeração, Woodfibre LNG vai ser uma das instalações de GNL mais inovadoras e limpas do mundo.

Bedi ainda completou, "Acreditamos que há uma clara oportunidade para a Pacific Energy expandir como um negócio sustentável e competitivo na cadeia de valor de produção de gás. Diversas economias em todo o mundo foram severamente atingidas pela pandemia e estão se recuperando em ritmo acelerado. O alicerce de qualquer economia é a energia. Temos grande orgulho de fornecer energia limpa para a América do Norte e para economias emergentes na Ásia".

Sobre a Pacific Energy

A Pacific Energy, empresa do Grupo RGE, sediado em Singapura, é uma desenvolvedora independente de recursos energéticos que tem como foco atender a demanda crescente de energia vinda de países da América do Norte e de economias emergentes da Ásia. A estratégia da companhia é investir, desenvolver, construir, administrar e operar projetos inovadores e eficientes em toda a cadeia de valor de energia, mantendo atenção constante à responsabilidade social corporativa.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1665301/Pacific_Energy_Logo.jpg

FONTE RGE Group of companies

SOURCE RGE Group of companies