PacketFabric annonce l'acquisition de RSTOR

Alors que les entreprises construisent leurs activités numériques autour d'une architecture de base hybride et multi-cloud, elles ont besoin d'une plus grande agilité à la fois pour connecter, stocker et déplacer efficacement les données à travers ce noyau.

« Les données sont la monnaie du succès des entreprises numériques. L'agilité et la vitesse des données en mouvement sont essentielles pour libérer leur valeur », a déclaré Dave Ward, PDG de PacketFabric. « Mais une mobilité optimale des données à travers une architecture basée sur le cloud nécessite deux ingrédients clés : un réseau agile et une infrastructure de données sur-positionnée. En intégrant l'infrastructure de stockage et la technologie de mobilité des données de RSTOR à la périphérie de la plate-forme NaaS (Network as a Service) de classe opérateur de PacketFabric, nous pouvons aider les entreprises à créer un noyau de données cloud agile et hautes performances. »

« RSTOR a construit et développé son activité autour de l'idée de permettre aux clients de contrôler leurs données lors de leur transition des architectures sur site vers des architectures hybrides puis multi-cloud », a déclaré Giovanni Coglitore, fondateur et PDG de RSTOR. « Le réseau à la demande et à faible latence de PacketFabric a été un élément fondamental de notre solution, permettant à RSTOR l'agilité et la rentabilité nécessaires pour déplacer les données vers, hors et entre les clouds. L'intégration complète entre notre cloud de mobilité des données et la plate-forme réseau de PacketFabric est l'étape logique de notre parcours pour maximiser la valeur que nos clients apprécient déjà. »

La plate-forme NaaS (Network-as-a-Service) de PacketFabric orchestre la connectivité à la demande entre les installations de colocation, les fournisseurs de cloud et l'interconnexion de réseaux privés à travers le monde. La connectivité agile de PacketFabric permet aux entreprises de se déplacer à la vitesse du cloud, de transformer numériquement leur activité et d'offrir des expériences numériques supérieures.

La combinaison de la plate-forme NaaS PacketFabric avec les services de stockage et de mobilité des données de RSTOR crée une offre attrayante pour les entreprises et pour les partenaires mondiaux de distribution et de technologie.

« Lors de la conception d'une architecture informatique multi-cloud hybride pour l'entreprise, la connectivité réseau est une considération stratégique, car l'accès à faible latence à l'infrastructure numérique est essentiel aux performances des applications et à l'expérience utilisateur », a déclaré Mel Melara, vice-président des ventes et responsable de la pratique des centres de données chez Bridgepointe Technologies, société de stratégie informatique de premier plan. « PacketFabric et RSTOR étaient déjà des fournisseurs clés de Bridgepointe, nous aidant à fournir une infrastructure cloud intelligente et adaptative aux entreprises. Nous sommes ravis de voir encore plus de valeur pour nos clients alors que les deux solutions s'intègrent comme une seule. »

« Nous sommes ravis de voir PacketFabric avec ses capacités Network-as-a-Service être offert avec les services innovants de stockage et de mobilité des données de RSTOR. La combinaison de ces solutions intégrées sera extrêmement attrayante dans la région APAC et au-delà », a déclaré Nobuhiro Suemasa, PDG de la société TwoFive Inc., basée à Tokyo. « Nous avons été ravis de voir une augmentation du nombre de points de présence au Japon. Nous pouvons maintenant nous attendre à une nouvelle extension de cet ensemble de services de grande valeur dans toute la région, ce qui apportera des avantages significatifs aux clients. »

