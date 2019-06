Padre Ezequiel Dal Pozzo lança turnê "DESPERTAR"

Padre Ezequiel viaja o Brasil todo com shows de evangelização em feiras, festas católicas, festas de municípios, romarias e paróquias.

Para a turnê DESPERTAR vai mostrar no novo repertório as músicas que integram o álbum, como regravações de sucessos do Rei Roberto Carlos, entre eles "Ele Está Pra Chegar" e "Luz Divina"; "Viva o Amor", versão do Padre para a música "Livin'On Love" de Alan Jackson; clássicos da música católica e evangélica como "Um certo Galileu" e "Escudo" e a boa música sertaneja "Estrelinha", "Escolta de Vagalumes", "Tocando em frente", além de sucessos de sua trajetória musical como "Cuidar da Família", "Trezentos anos de Aparecida" e "Minha Alegria".



Ouça abaixo 'Viva o Amor':



https://www.youtube.com/watch?v=srTFIFc2Gkc

https://padreezequiel.com.br

LEVE A TURNÊ "DESPERTAR" PARA SUA CIDADE:

Entre em contato: (48) 99651.9145 | (48) 99134.9298

FONTE Padre Ezequiel Dal Pozzo

