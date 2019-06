Pagamentos móveis UnionPay são aceitos em 3.000.000 de estabelecimentos comerciais fora da China Continental

SHANGHAI, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Mais da metade dos turistas chineses planeja viajar para o exterior neste verão, de acordo com os dados de reservas de diversas agências de viagem online (OTAs, online travel agencies) da China. O número de turistas chineses que viajará para fora pode atingir um recorde este ano.

Com a expansão da aceitação do serviço da UnionPay em 174 países e regiões, o "pagamento fácil" já é um sonho tornado realidade para turistas com cartões UnionPay. Além do tradicional uso de cartões, métodos de pagamento inovadores oferecidos pela UnionPay estão disponíveis em mais de 3.000.000 estabelecimentos comerciais de 46 países e regiões fora da China Continental.

Além da conveniência de pagamento, a UnionPay International (UPI) traz mais uma boa notícia para os portadores de cartão neste verão: Agora, a UPI está oferecendo até 30% de desconto em milhares de estabelecimentos comerciais de 80 destinos de viagem. E um terço destas ofertas foi especialmente criado para clientes que pagam através de serviços de pagamento móvel da UnionPay.

Mais 100.000 estabelecimentos comerciais de fora da China Continental estão oferecendo os serviços de pagamento móvel da UnionPay

Até agora, o serviço de pagamento UnionPay está disponível em mais de 27 milhões de estabelecimentos comerciais fora da China Continental, abrangendo tanto destinos populares como destinos emergentes de turistas chineses. A cobertura geral de aceitação do serviço UnionPay na Ásia-Pacífico atingiu 90%.

Está cada vez mais fácil pagar com cartões UnionPay em destinos de viagem emergentes. Por exemplo, nos Países Baixos, na Bélgica e em Luxemburgo, a cobertura de aceitação do serviço UnionPay atingiu 90%. Na Tanzânia e no Marrocos, os cartões UnionPay serão em breve aceitos em todos os lugares. O serviço UnionPay também está disponível em ilhas populares: cerca de 60% dos comerciantes do Taiti aceita cartões UnionPay, e o serviço UnionPay tem 100% de aceitação nas Ilhas Seicheles.

A otimização do serviço de pagamento da UnionPay fora da China Continental não se restringe ao tradicional uso de cartões. Os turistas chineses que visitaram recentemente o Japão descobriram que poderiam digitalizar os códigos QR da UnionPay para fazer pagamentos em aeroportos internacionais e lojas de departamento conhecidas. De fato, os serviços de pagamento móvel da UnionPay, incluindo o pagamento com código QR da UnionPay e o pagamento sem contato da UnionPay, agora estão disponíveis em setores de transporte público e varejo etc. Cerca de 2,8 milhões de estabelecimentos comerciais aceitam o pagamento sem contato da UnionPay, o QuickPass; e o número de estabelecimentos comerciais que aceitam pagamento com código QR da UnionPay aumentou rapidamente para 300.000.

Para receber turistas chineses, muitos estabelecimentos comerciais conhecidos começaram a aceitar o pagamento com código QR da UnionPay. Entre eles estão: LAOX, Kintetsu Department Store e Matsuya Ginza no Japão, Aumake na Austrália e muitos outros comércios de comidas e bebidas e varejistas dos EAU e da Turquia.

UnionPay ajuda os turistas a aproveitar mais ao mesmo tempo em que gastam menos

Baseada na contínua expansão da rede de aceitação de seus cartões e soluções móveis de pagamento, a UnionPay agora melhorou sua campanha de marketing global em três aspectos: primeiro, uma cobertura mais ampla. A campanha de verão deste ano abrange 80 destinos de 45 países e regiões fora da China Continental e, pela primeira vez, comerciantes do Cazaquistão, Marrocos e Ilhas Seicheles participam desta campanha. Em segundo lugar, mais entretenimento e negócios relacionados com cultura. Muito mais parques temáticos, parques de diversões, museus e galerias estão participando da campanha deste ano. Por exemplo, pela primeira vez, mais de 10 museus, incluindo o Museu de Arte Moderna, estão oferecendo ofertas especiais aos portadores de cartões UnionPay. Em terceiro lugar, mais comerciantes estão oferecendo descontos especiais para clientes que pagam com métodos de pagamento móvel da UnionPay.

Nos próximos dois meses, clientes que pagarem com métodos de pagamento móvel da UnionPay poderão desfrutar de ofertas especiais em mais de 10.000 estabelecimentos comerciais fora da China Continental. Estes comerciantes participantes estão localizados em Hong Kong, Macau, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Sudeste Asiático, Rússia, Canadá etc. Por exemplo, ao pegar táxis T-Money em Seul, turistas que pagam a tarifa escaneando o código QR da UnionPay podem obter 50% de desconto. Além disso, os clientes que pagam escaneando códigos QR da UnionPay em alguns estabelecimentos comerciais podem receber envelopes digitais vermelhos no aplicativo UnionPay. Mais tipos de estabelecimentos comerciais estão oferecendo ofertas para usuários de métodos de pagamento móvel da UnionPay. Entre eles estão: MYER na Austrália, lojas de conveniência em Taiwan e Vodafone na Nova Zelândia.

As férias de verão são também uma estação alta do turismo com destino à China. Até agora, cerca de 120 milhões de cartões UnionPay foram emitidos fora da China Continental. Turistas que chegam com cartões UnionPay podem desfrutar de ofertas especiais em muitos restaurantes de Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen.

FONTE UnionPay International

