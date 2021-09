Pager® consegue 70 milhões de dólares em financiamento para impulsionar a expansão do atendimento virtual nos Estados Unidos, na América Latina e em todo o mundo

NOVA YORK, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Pager, uma plataforma líder de navegação e colaboração de atendimento virtual, anunciou hoje que arrecadou 70 milhões de dólares como parte de uma rodada de financiamento com capital próprio e por meio de empréstimos (equity and debt). A rodada da Série C foi liderada pela Susquehanna Private Equity Investments, uma afiliada do Susquehanna International Group LLLP (SIG), e incluiu investidores financeiros e estratégicos novos e existentes, entre eles uma afiliada da Horizon Healthcare Services, Inc., a maior seguradora de saúde de Nova Jersey. O financiamento por meio de empréstimo foi fornecido pelo Silicon Valley Bank.

O SIG passa a ser o mais recente e notável investidor da Pager de um grupo de empresas de capital de risco e expansão como: Health Catalyst Capital, Goodwater Capital, Lux Capital e New Enterprise Associates (NEA), entre outras.

O recente financiamento da Pager ocorre em um momento em que a empresa registrou um crescimento médio anual de quase 800% no consumo nos últimos dois anos. A plataforma da Pager também impulsionou mais de 30% de utilização e uma economia média superior a 190 dólares por consulta médica. O capital levantado será utilizado principalmente para ampliar a capacidade a fim de atender à demanda recorde de pipeline, acelerar a inovação da plataforma da Pager e apoiar a expansão geográfica para novos mercados nos Estados Unidos, na América Latina e em todo o mundo.

"A pandemia da COVID-19 tem sido um catalisador para o rápido desenvolvimento de soluções de atendimento virtual e tem despertado uma demanda crescente por planos e sistemas de saúde para oferecer plataformas de saúde digitais comprovadas de última geração, como a Pager. Nossa mais recente rodada de arrecadação de fundos valida ainda mais o valor significativo que o atendimento virtual oferece e como melhoramos o acesso ao atendimento e os resultados de saúde, ao mesmo tempo que reduzimos os custos", afirmou Walter Jin, CEO e presidente da Pager. "O rápido crescimento da Pager para mais de 15 milhões de associados sob contrato, juntamente com a execução de nossa maior rodada de financiamento até hoje, é a prova de que nossa plataforma está atendendo com sucesso às necessidades dos clientes e consumidores no mercado de assistência médica em evolução."

"Durante o ano passado, ficou claro que o setor de saúde precisa adotar o atendimento virtual, e a Pager está na vanguarda em termos de prestação de serviços eficientes e de facilitação do acesso mais fácil ao atendimento que os associados do plano de saúde necessitam, independentemente das barreiras que tenham enfrentado no passado", disse Dean Carlson, diretor de investimentos em ativos digitais da Susquehanna Private Equity Investments. "Estamos entusiasmados com a trajetória de expansão da empresa e temos orgulho de apoiar os esforços da Pager no sentido de reduzir os custos de assistência médica e melhorar a navegação no sistema de saúde."

A abordagem exclusiva da Pager em relação ao atendimento virtual orienta os usuários durante toda a jornada do atendimento médico e oferece suporte pronto para uso, incluindo triagem de enfermagem, telessaúde, prescrição eletrônica, atendimento de acompanhamento e atendimento ao cliente, tudo em uma única plataforma. A mais recente entrada de capital também impulsionará o crescimento e progresso da Pager 360, a plataforma abrangente de colaboração e comunicação de atendimento corporativo da Pager para equipes multidisciplinares, que vão desde médicos e especialistas a advogados e consultores de atendimento ao cliente. A Pager 360 é oferecida por meio de planos de saúde, operadoras e empregadores.

O anúncio da arrecadação de fundos de hoje também vem logo após o anúncio anterior da Pager de seu pacote de soluções corporativas flexíveis para lidar com a fragmentação do setor de assistência médica. Essas soluções marcam o próximo passo na meta da Pager de oferecer atendimento a cem milhões de pessoas por meio de parcerias com seguradoras de saúde nos EUA e na América Latina.

Sobre a Pager

A Pager é uma plataforma de colaboração de cuidados médicos virtuais que oferece assistência médica completa por meio de uma experiência de atendimento confiável, conveniente e conectada. É como ter um "médico na família." A Pager ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões de saúde, permitindo melhor acesso aos serviços de saúde e reduzindo os custos, tornando o atendimento simples e fácil de entender durante toda a jornada de atendimento. Por meio da combinação de automação por IA com tecnologia de ponta e de serviços de atendimento eficientes, a Pager oferece uma experiência de serviço completa e integrada, incluindo triagem, telemedicina, receitas eletrônicas, agendamento de consultas, acompanhamento pós-atendimento, defesa do paciente e atendimento ao cliente. A plataforma de comunicações omnicanal da Pager conecta o ecossistema de saúde fragmentado, criando uma equipe de atendimento de saúde unificada que inclui enfermeiros, médicos, farmacêuticos, coordenadores, defensores e muitos outros em um único lugar. A Pager tem parceria com os principais financiadores, provedores e empregadores, que representam mais de 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na América Latina. www.pager.com

