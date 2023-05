Página "De Bem Com a Vida", da MDS, abre espaço para a população tirar dúvidas sobre a saúde com especialistas

Modernizado, o site traz informações sobre boas práticas e cuidados com a saúde, bem-estar e qualidade de vida

SÃO PAULO, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Comprometida com a proteção à saúde, a MDS Brasil, uma das principais corretoras do país em gestão de benefícios, anuncia a modernização do seu portal "De Bem Com a Vida", que tem como objetivo disseminar boas práticas e cuidados com a saúde, bem-estar e a qualidade de vida. Com as atualizações, além de uma melhor navegabilidade, o canal traz novas funcionalidades e ainda mais conteúdos focados não somente na saúde física, mas na saúde mental, intelectual, espiritual, financeira, familiar, social e profissional dos usuários.

"Trabalharemos com o conceito de saúde mais ampla e temos um compromisso com a proteção à saúde, que vai além somente da saúde física e tão pouco se restringe a apólices de seguro. Nossa missão, também, é de zelar pela saúde mental, intelectual, espiritual, financeira, familiar, social e profissional dos beneficiários. E o de 'De Bem Com a Vida' é uma ferramenta a mais para chegarmos a qualquer pessoa que esteja buscando informação sobre prevenção e qualidade de vida", afirma o Dr. Claudio José Albuquerque e Silva, Diretor Médico para a área de Gestão de Saúde da MDS.

Entre as novidades da atualização destacam-se playlists para mindfulness e o espaço "Fale com o Especialista", por meio do qual os mais de 10 mil visitantes do site poderão enviar perguntas a membros da área médica da companhia. Além disso, a produção de conteúdos exclusivos de nutrição, cartilhas, boletins e informativos ficarão sob a curadoria dos profissionais da saúde da MDS. Os usuários do site, também contarão com função libras e integração com outros portais de saúde. "Acreditamos que a informação pode ser uma das principais ferramentas de prevenção e promoção à saúde. Não por acaso, desde a sua criação, o De Bem Com a Vida contribui para esse propósito e faz jus ao nosso pilar de proteção e respaldo a pessoas", acrescenta Paulo Loureiro, vice-presidente da área de Saúde e Benefícios da MDS Brasil.

Para acessar o site, basta clicar no link: https://debemcomavida.mdsgroup.com.br/

Os leitores ainda poderão acompanhar as novidades e dicas do portal nas redes sociais da MDS Brasil, através do Instagram, Facebook, YouTube e Linkedin.

SOBRE A MDS

Parte do Ardonagh Global Partners, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a companhia opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE. A RCG - Risk Consulting Group é a empresa referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. Por fim, enquanto as recentes aquisições da Process e da Tovese reforçam a expertise da empresa no setor de P&C e Garantias, a aquisição total da 838 Soluções e a compra da Brokers, Ben's e da QH Consult reiteram o domínio no segmento de Benefícios Corporativos, Gestão Automatizada de Benefícios, Benefícios Flexíveis e Educação. Para mais informações, acesse: www.mdsgroup.com.

