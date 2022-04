Pagsmile et LinkME présentent des solutions sûres et sécurisées à l'ICE London 2022

Occupant le stand S4-358, Pagsmile a attiré l'attention par sa capacité à changer la donne et à proposer des solutions de paiement complètes. Pagsmile, l'un des trois principaux facilitateurs de paiement en Amérique latine, prospère sur le marché des paiements depuis des années, couvrant le Brésil, le Mexique, la Colombie, etc. avec plus de 100 APM pour la région, de manière efficace et rapide, servant plus de 400 entreprises avec plus de 100 millions de commandes annuelles, plus de 20 millions d'utilisateurs payants avec des licences de paiement locales en Amérique latine, et visant à devenir MSO pour HK, MSB pour les États-Unis, EMI pour l'UE. Basé en Amérique latine, Pagsmile aide divers segments tels que les jeux, le divertissement, le commerce électronique et la finance à explorer de nouvelles opportunités commerciales et à apporter de nouveaux points forts et de nouveaux succès sur le marché.

LinkME (LinkME Branding & LinkME Ads) exprime également son caractère unique et son expertise, en fournissant des programmes de marketing de marque en ligne/hors ligne et des solutions de croissance des utilisateurs basées sur les données, LinkME aide les entreprises transfrontalières à établir leur image de marque, en engageant le public cible, en générant une exposition de la marque dans le monde entier et en stimulant la croissance rapide des produits. Actuellement, LinkME Branding offre 500 000 influenceurs mondiaux, l'appui de célébrités, l'accueil d'événements/BTL, TVC, E-sports, des services de relations publiques, etc. Parallèlement, LinkME Ads fournit des solutions programmatiques globales pour les spécialistes du marketing à la performance. Basé sur un modèle de prix CPI/CPA, LinkME Ads est spécialisé dans l'acquisition d'utilisateurs et le reciblage. Et selon l'Appsflyer Performance Index 2022, le volume de LinkME Ads est classé quatrième dans la catégorie Finance en Amérique latine (juste derrière Google Ads, Meta Ads et TikTok for Business).

« Le mode de survie de nombreuses industries sera profondément modifié dans la période post-COVID-19, » a déclaré Di Liu, le fondateur et PDG de Pagsmile et LinkMe. « Avec l'expansion de nos activités dans le monde entier, nous offrirons aux partenaires existants et potentiels la solution la plus impeccable grâce à une meilleure technologie, un réseau plus large et un service complet pour les entreprises mondiales. »

