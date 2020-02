Com opções de serviços eficazes, consolidou sua marca. E, ao longo dos anos em exercício, conta com soluções como "pague o banco com os juros". Após um financiamento de móvel, imóvel ou renegociação, seja do cheque especial, cartão de crédito, ou qualquer pendência financeira, o consumidor decide, por meio judicial, rever cláusulas contratuais e, durante o processo de revisão do contrato, com os juros que serão economizados no pagamento, sua dívida é liquidada.

Mais de 64% da população brasileira está endividada. Um número que, nos últimos 6 anos vem aumentando. Apontar o consumidor no SERASA, BOA VISTA (SCPC) e SPC BRASIL é uma das maneiras que as instituições utilizam para se comunicarem. E dessa forma, impossibilita sua credibilidade no âmbito financeiro. Excluímos as informações negativas que constam nos órgãos de restrição ao crédito. Inibimos os apontamentos ao credor e, durante a vigência do termo, não entram novos apontamentos.

Um tempo hábil para se reestabelecer e reconquistar credibilidade no mercado financeiro. O processo tem como benefício a melhoria da pontuação do score para pessoa física e do rating para pessoa jurídica. Com a efetivação dos nossos serviços, o reinicio de vida e da empresa é efetivo.

FONTE IPDESP

SOURCE IPDESP