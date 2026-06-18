PaidBy® de Xryma Plc s'associe à Mastercard pour développer les paiements transfrontières de compte à compte

Un partenariat stratégique qui associe la connectabilité et le rayonnement du système mondial de finance ouverte de Mastercard à l'infrastructure d'orchestration et de règlement de PaidBy® pour généraliser les paiements internationaux de compte à compte

AMSTERDAM, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- PaidBy®, la plateforme mondiale de paiement de compte à compte mise en place par Xryma Plc, et Mastercard ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à promouvoir l'adoption mondiale des paiements de compte à compte basés sur un système bancaire ouvert et à accroître la fluidité du commerce transfrontière.

Xryma and Mastercard announce strategic partnership through PaidBy Global Open Banking

Aujourd'hui, les paiements bancaires ouverts sont essentiellement nationaux, ce qui oblige les commerçants à adopter des structures fragmentées et limite leur capacité à se développer à l'échelle mondiale. Ce partenariat résout ce problème en proposant l'un des premiers modèles évolutifs de paiement transfrontière de compte à compte, qui réunit connectabilité, orchestration et règlement au sein d'un cadre unifié.

Mastercard fournit la connectabilité mondiale, la fiabilité au niveau du système et le volume nécessaire afin de rendre les paiements transfrontières de compte à compte rentables pour les commerçants. PaidBy® complète ce dispositif avec sa couche d'orchestration exclusive, son infrastructure de règlement transfrontière, ses capacités de conversion dynamique des devises et son réseau de paiement destiné aux commerçants.

Grâce à la collaboration entre Mastercard et PaidBy®, les consommateurs pourront payer les commerçants directement à partir de leur compte bancaire, dans leur devise nationale, et les commerçants recevront le règlement dans leur devise locale favorite, avec un rapprochement simplifié et un règlement le jour ouvrable suivant sur l'ensemble des marchés.

Conçu pour les commerçants, les prestataires de services de paiement et les plateformes du monde entier, ce partenariat crée une base évolutive pour développer les paiements de compte à compte au-delà de l'application nationale et les intégrer dans le commerce mondial courant.

Dans un premier temps, cette collaboration vise à étendre les capacités de paiement de compte à compte en temps réel de PaidBy® en Europe et au Royaume-Uni.

« Les systèmes bancaires ouverts se trouvent à un point d'inflexion, mais le déploiement de leur plein potentiel dépendra de leur capacité à s'imposer au-delà des marchés nationaux », a déclaré Nikogiannis Karantzis, directeur général de Xryma Plc. En partenariat avec Mastercard, nous intégrons la connectabilité, l'orchestration et le règlement dans un modèle mondial unique, qui permet aux commerçants de dépasser la fragmentation des structures de paiement de compte à compte pour bénéficier d'une expérience de paiement véritablement internationale. »

PaidBy® repose sur l'infrastructure de technologie bancaire réglementée de Xryma, qui combine déclenchement des paiements, traitement multidevise et règlement en temps réel dans un écosystème intégré au service des entreprises sur plusieurs territoires.

Grâce à ce partenariat, PaidBy® intégrera les fonctionnalités de finance ouverte de Mastercard dans sa plateforme, afin de pouvoir déclencher des paiements de qualité professionnelle et traiter de gros volumes de transactions dans une couche d'infrastructure unifiée.

« Longtemps réservés aux opérations nationales, les paiements de compte à compte ouvrent désormais des perspectives mondiales », a commenté Valerie Nowak, responsable de la finance ouverte pour la région Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Mastercard. « Xryma apporte de solides capacités d'infrastructure et d'orchestration, que nous associons ensemble au réseau mondial, à la connectabilité éprouvée et au rayonnement de Mastercard. Les entreprises sortent ainsi des structures de paiement fragmentées pour faire des paiements de compte à compte un mode de paiement mondial rentable. »

Dans le cadre de la stratégie plus générale de finance ouverte de Mastercard, ce partenariat renforce son attachement à construire un écosystème connecté à l'échelle mondiale et compatible avec une vaste gamme d'expériences de paiement, depuis les paiements basés sur les comptes jusqu'aux services à valeur ajoutée dans le commerce numérique.

Les deux entreprises étudieront également la possibilité d'offrir d'autres services à valeur ajoutée afin de relier davantage les paiements de compte à compte à l'environnement plus large des paiements et du commerce numériques.

Cette annonce intervient alors que la demande mondiale relative à des règlements plus rapides, à une réduction des frictions liées aux paiements et à une meilleure visibilité des flux de trésorerie s'intensifie, et que les entreprises recherchent de plus en plus des solutions alternatives aux rails de paiement traditionnels pour les transactions transfrontières.

À propos de PaidBy®

Plateforme bancaire ouverte mondiale mise au point par Xryma Plc, PaidBy® propose le paiement de compte à compte, le règlement transfrontière et le règlement des commerçants en monnaie locale dans le monde entier. S'appuyant sur une infrastructure bancaire et de paiement réglementée, PaidBy® met en relation les banques, les institutions financières et les entreprises de plusieurs territoires par l'intermédiaire de réseaux de paiement et bancaires centraux.

Site internet de PaidBy® : https://paidby.global

Site internet de Xryma Plc : https://www.xryma.com

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise les économies en donnant à ses clients plus de moyens d'action dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec ses clients, Mastercard construit une économie durable où chacun peut prospérer. L'entreprise propose un large éventail de moyens de paiement numériques qui rendent les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. La technologie, l'innovation, les partenariats et les réseaux de Mastercard se conjuguent pour offrir des produits et des services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à libérer tout leur potentiel.

Site internet : https://www.mastercard.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2994261/Xryma_and_Mastercard.jpg

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