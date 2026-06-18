PaidBy® von Xryma Plc geht eine Partnerschaft mit Mastercard ein, um grenzüberschreitende Zahlungen von Konto zu Konto auszuweiten

Die strategische Partnerschaft verbindet die globale Open-Finance-Anbindung und Reichweite von Mastercard mit der Koordinations- und Abwicklungsinfrastruktur von PaidBy®, um internationale A2A-Zahlungen zu ermöglichen

AMSTERDAM, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- PaidBy®, die von Xryma Plc entwickelte globale Plattform für Zahlungen von Konto zu Konto (A2A), und Mastercard gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die weltweite Verbreitung von A2A-Zahlungen auf Basis von Open Banking voranzutreiben und einen nahtlosen grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen.

Xryma and Mastercard announce strategic partnership through PaidBy Global Open Banking

Derzeit finden Open-Banking-Zahlungen größtenteils im Inland statt, was Händler zu fragmentierten Lösungen zwingt und ihre Möglichkeiten zur globalen Expansion einschränkt. Diese Partnerschaft begegnet dieser Herausforderung durch die Einführung eines der ersten skalierbaren grenzüberschreitenden A2A-Zahlungsmodelle – indem sie Konnektivität, Koordination und Abwicklung in einem einheitlichen Rahmen vereint.

Mastercard stellt die globale Konnektivität, das Vertrauen auf Systemebene und die Skalierbarkeit bereit, die erforderlich sind, um grenzüberschreitende A2A-Zahlungen für Unternehmenshändler praktikabel zu machen. PaidBy® ergänzt dies durch seine proprietäre Orchestrierungsschicht, die grenzüberschreitende Abwicklungsinfrastruktur, dynamische Währungsfunktionen und das Auszahlungsnetzwerk für Händler.

Gemeinsam werden Mastercard und PaidBy® es Verbrauchern ermöglichen, Händler direkt von ihren Bankkonten in ihrer Landeswährung zu bezahlen, während Händler die Abrechnung in ihrer bevorzugten lokalen Währung erhalten – mit vereinfachter Abstimmung und Abrechnung am nächsten Werktag marktübergreifend.

Die Partnerschaft richtet sich an globale Händler, Zahlungsdienstleister (PSPs) und Plattformen und schafft eine skalierbare Grundlage für die Ausweitung von Konto-zu-Konto-Zahlungen über inländische Anwendungsfälle hinaus in den globalen Mainstream-Handel.

Zunächst erweitert die Zusammenarbeit die Echtzeit-A2A-Fähigkeiten von PaidBy® in ganz Europa und Großbritannien.

„Open Banking befindet sich an einem Wendepunkt, doch sein volles Potenzial hängt von der Fähigkeit ab, über die heimischen Märkte hinaus zu skalieren", sagte Nikogiannis Karantzis, Chief Executive Officer von Xryma Plc. „Gemeinsam mit Mastercard vereinen wir Konnektivität, Orchestrierung und Abwicklung in einem einzigen globalen Modell und ermöglichen es Händlern, von fragmentierten A2A-Lösungen zu einem wirklich internationalen Zahlungserlebnis überzugehen."

PaidBy® basiert auf der regulierten „Banktech"-Infrastruktur von Xryma und kombiniert Zahlungsauslösung, Verarbeitung in mehreren Währungen und Echtzeit-Abwicklung zu einem integrierten Ökosystem, das Unternehmen in verschiedenen Rechtsräumen bedient.

Im Rahmen der Partnerschaft wird PaidBy® die Open-Finance-Funktionen von Mastercard in seine Plattform integrieren und so die Zahlungsauslösung auf Unternehmensniveau sowie die Verarbeitung von Transaktionen mit hohem Volumen über eine einheitliche Infrastrukturebene ermöglichen.

„Account-to-Account-Zahlungen entwickeln sich von einer nationalen Alternative zu einer globalen Chance", sagte Valerie Nowak, Head of Open Finance APEMEA bei Mastercard. „Xryma bringt starke Infrastruktur- und Koordinationsfähigkeiten mit, und gemeinsam kombinieren wir diese mit dem globalen Netzwerk, der vertrauenswürdigen Konnektivität und der Reichweite von Mastercard. Dies ermöglicht es Unternehmen, fragmentierte Zahlungsstrukturen zu überwinden und A2A-Zahlungen als praktikable, globale Zahlungsmethode zu etablieren."

Als Teil der umfassenderen Open-Finance-Strategie von Mastercard bekräftigt die Partnerschaft das Engagement des Unternehmens für den Aufbau eines global vernetzten Ökosystems, das eine breite Palette von Zahlungserfahrungen unterstützt – von kontobasierten Zahlungen bis hin zu Mehrwertdiensten im gesamten digitalen Handel.

Die Unternehmen werden zudem weitere Mehrwertdienste prüfen, um Konto-zu-Konto-Zahlungen noch stärker mit der breiteren Landschaft des digitalen Zahlungsverkehrs und Handels zu verknüpfen.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach schnellerer Abwicklung, reibungsloseren Zahlungsprozessen und verbesserter Cashflow-Transparenz, da Unternehmen zunehmend nach Alternativen zu traditionellen Zahlungswegen für grenzüberschreitende Transaktionen suchen.

Informationen zu PaidBy®

PaidBy® ist die von Xryma Plc entwickelte globale Open-Banking-Plattform, die Konto-zu-Konto-Zahlungen, grenzüberschreitende Abrechnungen und Händlerabrechnungen in lokaler Währung weltweit ermöglicht. PaidBy® basiert auf einer regulierten Bank- und Zahlungsinfrastruktur und verbindet Banken, Finanzinstitute und Unternehmen über zentrale Bank- und Zahlungsnetzwerke hinweg über mehrere Ländergrenzen hinweg.

PaidBy® Website: https://paidby.global

Website von Xryma Plc: https://www.xryma.com

Informationen zu Mastercard

Mastercard unterstützt die Wirtschaft und die Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit seinen Kunden baut Mastercard eine nachhaltige Wirtschaft auf, in der jeder Erfolg haben kann. Das Unternehmen unterstützt eine breite Palette digitaler Zahlungsmöglichkeiten und sorgt dafür, dass Transaktionen sicher, einfach, intelligent und für alle zugänglich sind. Die Technologie, die Innovationen, die Partnerschaften und die Netzwerke von Mastercard werden gebündelt, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Menschen, Unternehmen und Regierungen dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Website: https://www.mastercard.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994261/Xryma_and_Mastercard.jpg

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