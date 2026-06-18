PaidBy® de Xryma Plc, se asocia con Mastercard para impulsar los pagos transfronterizos entre cuentas

Esta alianza estratégica combina la conectividad y la escala global de Open Finance de Mastercard con la infraestructura de orquestación y liquidación de PaidBy® para facilitar los pagos internacionales A2A.

AMSTERDAM, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- PaidBy®, la plataforma global de pagos entre cuentas (A2A) desarrollada por Xryma Plc, y Mastercard anunciaron hoy una alianza estratégica para acelerar la adopción global de los pagos A2A basados en la banca abierta y facilitar un comercio transfronterizo sin interrupciones.

Xryma and Mastercard announce strategic partnership through PaidBy Global Open Banking

Actualmente, los pagos de banca abierta se realizan mayoritariamente a nivel nacional, lo que obliga a los comercios a operar con sistemas fragmentados y limita su capacidad de expansión global. Esta alianza aborda este desafío mediante la introducción de uno de los primeros modelos de pago transfronterizos A2A escalables, que integra conectividad, orquestación y liquidación en un marco unificado.

Mastercard proporciona la conectividad global, la confianza a nivel de red y la escalabilidad necesarias para que los pagos transfronterizos A2A sean viables para las empresas. PaidBy® complementa esta solución con su capa de orquestación propia, su infraestructura de liquidación transfronteriza, sus capacidades de gestión dinámica de divisas y su red de pagos a comercios.

Juntos, Mastercard y PaidBy® permitirán a los consumidores pagar a los comercios directamente desde sus cuentas bancarias en su moneda local, mientras que los comercios recibirán la liquidación en su moneda preferida, con una conciliación simplificada y liquidación al siguiente día hábil en todos los mercados.

Diseñada para comercios globales, proveedores de servicios de pago (PSP) y plataformas, esta alianza crea una base escalable para expandir los pagos entre cuentas más allá de los casos de uso nacionales e integrarlos en el comercio global.

Inicialmente, la colaboración amplía las capacidades de pago entre cuentas en tiempo real de PaidBy® en Europa y el Reino Unido.

"La banca abierta se encuentra en un punto de inflexión, pero su pleno potencial depende de la capacidad de escalar más allá de los mercados nacionales", afirmó Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de Xryma Plc. "Junto con Mastercard, estamos integrando la conectividad, la orquestación y la liquidación en un único modelo global, lo que permite a los comercios pasar de configuraciones fragmentadas de pago entre cuentas a una experiencia de pago verdaderamente internacional".

PaidBy® se basa en la infraestructura regulada de tecnología bancaria de Xryma, que combina la iniciación de pagos, el procesamiento multidivisa y la liquidación en tiempo real en un ecosistema integrado que presta servicios a empresas en múltiples jurisdicciones.

Gracias a esta alianza, PaidBy® integrará las capacidades de Open Finance de Mastercard en su plataforma, lo que permitirá la iniciación de pagos de nivel empresarial y el procesamiento de transacciones de alto volumen mediante una infraestructura unificada.

"Los pagos entre cuentas están evolucionando de una alternativa local a una oportunidad global", afirmó Valerie Nowak, directora de Open Finance para APEMEA en Mastercard. "Xryma aporta una sólida infraestructura y capacidad de orquestación, y juntos combinamos esto con la red global, la conectividad confiable y la escalabilidad de Mastercard. Esto permite a las empresas superar las configuraciones de pago fragmentadas y convertir los pagos entre cuentas en un método de pago global viable".

Como parte de la estrategia de finanzas abiertas de Mastercard, esta alianza refuerza su compromiso con la creación de un ecosistema globalmente conectado que respalde una amplia gama de experiencias de pago, desde pagos basados en cuentas hasta servicios de valor añadido en el comercio digital.

Ambas compañías explorarán servicios de valor añadido adicionales para integrar aún más los pagos entre cuentas con el panorama general de pagos y comercio digital.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente demanda global de liquidaciones más rápidas, menor fricción en los pagos y mayor visibilidad del flujo de caja, a medida que las empresas buscan cada vez más alternativas a los sistemas de pago tradicionales para las transacciones transfronterizas.

Acerca de PaidBy®

PaidBy® es la plataforma global de banca abierta desarrollada por Xryma Plc, que permite pagos entre cuentas, liquidaciones transfronterizas y liquidaciones a comercios en moneda local en todo el mundo. Basada en una infraestructura bancaria y de pagos regulada, PaidBy® conecta bancos, instituciones financieras y empresas a través de redes bancarias centrales y de pago en múltiples jurisdicciones.

Sitio web de PaidBy®: https://paidby.global

Sitio web de Xryma Plc: https://www.xryma.com

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Junto con sus clientes, Mastercard construye una economía sostenible donde todos pueden prosperar. La compañía ofrece una amplia gama de opciones de pago digital, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. La tecnología, la innovación, las alianzas y las redes de Mastercard se combinan para ofrecer productos y servicios que ayudan a personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.

Sitio web: https://www.mastercard.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994261/Xryma_and_Mastercard.jpg

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