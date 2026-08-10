Paisajistas: Desarrollen sus habilidades. Fortalezcan su equipo. Hagan crecer su negocio.

Educación profesional, demostraciones prácticas de equipos y oportunidades para establecer contactos, disponibles en español e inglés

LOUISVILLE, KY., 10 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Detrás de todo negocio exitoso de paisajismo hay personas cualificadas, un liderazgo sólido y el equipo adecuado. Este octubre, profesionales del paisajismo de toda Norteamérica se reunirán en Equip Exposition para fortalecer sus habilidades, descubrir nuevas ideas y conectar con otros que comparten su pasión por la industria verde.

"Mis cursos están diseñados para brindar a los paisajistas conocimientos prácticos que puedan aplicar desde el primer día", señaló el Dr. Chavarria. "El objetivo es ayudar a los profesionales a manejar el césped de manera más eficiente, ahorrar tiempo y dinero, y ofrecer mejores resultados a sus clientes."

Del 20 al 23 de octubre, el Kentucky Exposition Center, Equip Exposition, la feria internacional más grande dedicada al paisajismo, la vida al aire libre y los equipos eléctricos para exteriores. El evento reúne a propietarios de empresas de paisajismo, supervisores, capataces y miembros de cuadrillas que buscan invertir en su desarrollo profesional y en el crecimiento de sus negocios.

Como reconocimiento a la importante contribución de los profesionales hispanohablantes a la industria del paisajismo, Equip ofrecerá nuevamente una creciente selección de sesiones educativas impartidas completamente en español, permitiendo que los asistentes aprendan directamente de reconocidos expertos del sector.

"El paisajismo está impulsado por profesionales trabajadores de muchas culturas y comunidades", dijo Kris Kiser, presidente y CEO del Outdoor Power Equipment Institute (OPEI), propietario de Equip Exposition. "Equip Exposition está diseñado para ayudar a cada profesional del paisaje a desarrollar nuevas habilidades, descubrir equipos innovadores, construir relaciones valiosas y regresar a casa con ideas prácticas que fortalezcan sus negocios."

Los asistentes podrán:

Conocer y probar los equipos eléctricos para exteriores más recientes mediante demostraciones en vivo.

Comparar productos de cientos de fabricantes en un solo lugar.

Aprender estrategias prácticas sobre liderazgo y administración de negocios.

Descubrir técnicas para mejorar la eficiencia, la calidad del trabajo y la rentabilidad.

Conectarse con profesionales del paisajismo de todo Estados Unidos y de otros países.

Educación disponible en español

Entre las sesiones en español se encuentra:

De trabajador a líder: Cómo desarrollar a su capataz

Presentado por Armando Actis, Gestor de Equipos de Landscape Illinois y Juez Técnico Certificado en Paisajismo

Miércoles: 2:00–3:00 p.m.

Jueves: 9:30–11:00 a.m.

Se requiere inscripción previa.

Este taller interactivo ayuda a los miembros experimentados de los equipos de trabajo a asumir con éxito roles de liderazgo. Los participantes aprenden a motivar a los empleados, comunicarse de manera eficaz, gestionar a antiguos compañeros, resolver desafíos cotidianos y liderar equipos productivos, todo ello manteniendo relaciones sólidas con los clientes.

También se ofrecerán en español cursos técnicos sobre el manejo del césped, impartidos por el Dr. Manuel Chavarria, de Texas A&M AgriLife Extension, con temas como:

Prácticas culturales para el mantenimiento del césped.

Manejo eficiente del agua de riego.

Control de malezas.

Manejo integrado de plagas.

"Mis cursos están diseñados para brindar a los paisajistas conocimientos prácticos que puedan aplicar desde el primer día", señaló el Dr. Chavarria. "El objetivo es ayudar a los profesionales a manejar el césped de manera más eficiente, ahorrar tiempo y dinero, y ofrecer mejores resultados a sus clientes."

Un evento diseñado para toda la industria

Además de decenas de sesiones educativas, Equip Exposition ofrecerá conferencias magistrales, eventos de networking, capacitación empresarial y el Outdoor Demo Yard más grande de la industria, donde los asistentes podrán operar los equipos más recientes antes de tomar decisiones de compra.

Las sesiones impartidas en español serán fáciles de identificar mediante la categoría "Taught in Spanish" en el sitio web y la aplicación móvil de Equip Exposition.

Ya sea que esté formando su primera cuadrilla, dirigiendo un equipo consolidado o haciendo crecer su empresa, Equip Exposition le ofrece capacitación de calidad, conexiones valiosas e ideas prácticas para ayudarte a tener éxito.

La inscripción para asistir a Equip cuesta solo $30 hasta el 10 de septiembre de 2026. El registro incluye acceso al patio de demolición de 30 acres, donde los contratistas de paisajismo pueden probar los equipos más recientes, disfrutar de las actividades de entretenimiento, asistir a la conferencia magistral, recorrer el piso de exhibición del Kentucky Exposition Center y mucho más.

Las sesiones educativas tienen un costo adicional y pueden reservarse de manera individual o mediante un pase de Equip Academy por $170.

Visita www.equipexposition.com para registrarte y reservar habitaciones de hotel.

Celebrada en Louisville, Kentucky, Equip es una de las ferias comerciales más grandes de Estados Unidos y casi 30.000 personas asistieron a la feria del año pasado, lo que supuso un nuevo récord de asistencia.

La feria iniciará una rotación entre dos ciudades en 2029, alternando cada dos años entre Louisville y Orlando. Equip se celebrará en Orlando en 2029 y 2031, y tendrá lugar en Louisville en 2030 y en los años pares subsiguientes.

Fotos de Equip Exposition Disponibles: https://www.dropbox.com/scl/fo/ysyuybk2j3di0kf8xio4b/AK-KO02tcEkUtBVjNFcm3ZA?rlkey=3anjati61e8bwpvnkrijqjqg2&dl=0

Vídeo incrustable: https://www.youtube.com/@equipexposition

Acreditación de periodista: Se recomienda encarecidamente a los periodistas que deseen asistir a Equip a registrarse y obtener credenciales de medios antes del programa.

Contactos de medios

Ami Neiberger, Four Leaf PR en representación de OPEI, 703-887-4877, [email protected]

Debbi Mayster, Four Leaf PR en representación de OPEI, 240-988-6243, [email protected]

Acerca de Equip Exposition

Equip Exposition, la exposición internacional de paisajismo, vida al aire libre y equipos, se celebra anualmente en Louisville, Kentucky, y es una de las tres ferias comerciales más grandes de Estados Unidos. El evento ha sido galardonado con el premio Trade Show Executive Gold 100 Grand Award, incluyendo "La mejor feria comercial de 2024", y se realiza junto con Hardscape North America. Equip publica la revista "equip" y es propiedad y está gestionado por el Outdoor Power Equipment Institute, una asociación comercial internacional que representa a fabricantes de equipos eléctricos para exteriores, piezas, motores pequeños, sistemas de energía de batería, generadores portátiles, vehículos utilitarios y de transporte personal, y carros de golf, así como a sus proveedores. Para más información, visita www.equipexposition.com.

FUENTE Equip Exposition