Pajaris aposta em descontos reais e vendas disparam na Black Friday

O número de pedidos realizados chegou a 5,3 milhões nos dias 28 e 29 de novembro – a data oficial da promoção –, uma expansão de 25%, puxada pelos produtos de moda e acessórios, beleza, eletrodomésticos, telefonia e perfumaria e saúde. Apesar no aumento no volume de compras, os consumidores mantiveram o valor dos pedidos praticamente estável: R$ 602.

Mas a grande estrela dos resultados foi o e-commerce, responsável por mais das metades das vendas. O número de pedidos realizados chegaram a 6,11 milhões de 28 a 29 de novembro, o que representa 1 aumento de 28,5% em comparação com as mesmas datas do último ano.

De olho no comportamento do consumidor, a Pajaris, a famosa marca de beachwear, apresentou descontos reais e colocou todo o site com 30% de desconto em qualquer peça. Mais que isso, a marca lançou até novos modelos para as vendas do período, uma prova que a Black Friday e o e-commerce andam na mesma direção.

Isso porque a grife aposta na venda online – o que representa a maior parcela do faturamento da empresa -, e lança coleções pelo site www.pajaris.com.br fora do formato primavera ou verão. Para a marca, o sol brilha nos 365 dias do ano e o consumidor merece novos modelos não apenas no verão, e assim conquistou o público que tem novos modelos de biquínis o ano inteiro.

A estratégia é do diretor comercial da Pajaris, David Panades, que explica o comportamento do consumidor neste período. "Diferentemente do Natal, o consumidor procura na Black Friday produtos para ele mesmo, então a qualidade e descontos reais são fundamentais", explica.

De modo geral, o comportamento dos brasileiros é o de comprar em novembro produtos que necessitam e só adquirir presentes mais caros, pensando no Natal, se as ofertas realmente forem convidativas. Na Black Friday costuma-se comprar itens para uso pessoal ou que possam ser compartilhados pelos moradores de casa, como videogames ou aparelhos de TV.

"O Natal é um evento tradicional e está ligado a vários presentes, mais baratos a familiares e amigos. Também não são comuns as grandes promoções nesse período."

Segundo Panades, o faturamento da novembro foi o maior de todo ano, superando até janeiro que costuma ser o melhor mês de venda para moda praia. Normalmente, as marcas oferecem descontos em peças selecionadas e que são da estação passada – como um 'bota-fora' –, o que para o Black Friday pode não ser a melhor tática para aumentar as vendas.

A grife nasceu em 2016 pelas mãos da estilista Camila Panades, responsável por desenhar o DNA da marca que aposta em peças poderosas e exuberantes, criando um 'styling chique' nas areias brasileiras com cor, inovação e muita irreverência.

A Pajaris cresceu rápido, e é um dos grandes nomes de moda praia no Brasil – além de ser a queridinha das famosas, como a cantora Iza e as atrizes Juliana Paes e Flavia Alessandra. E não pára por aí: a marca também está processo de internacionalização e já está nos Estados Unidos

Praia, verão, sol e toda a atmosfera que envolve a época preferida do ano para a maioria dos brasileiros tem a cara da grife. O estilo leve e colorido da grife talvez seja o principal responsável pelo sucesso quase que imediato da marca.

O conceito de atendimento também foi ampliado pela marca, que recebe os clientes em dois pontos: em uma loja dentro do Hotel Pestana na querida Copacabana, no Rio de Janeiro, e em Moema, um dos bairros mais charmosos de São Paulo.

A moda praia brasileira é motivo de orgulho e produto de exportação desde o século passado, por isso, a marca aposta em sua internacionalização com as vendas nos Estados Unidos pelo site (www.pajaris.us). Afinal, tendência vai e vem, mas a moda praia brasileira é a preferida do público.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1041445/pajaris.jpg?p=original

