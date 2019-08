Pajaris é a mais nova marca assessorada pela TNT Assessoria

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Com pés fincados no Rio de Janeiro e olhos abertos para todo o Brasil, a TNT Assessoria, criada em 1995, é pioneira na área de comunicação organizacional e relacionamento com consumidores.

"Agora estamos juntos neste time campeão da Pajaris. Tenho muita alegria e felicidade em começar uma parceria com a marca de moda praia que é um dos maiores fenômenos nas redes sociais", comenta Toni Oliveira, sócio-diretor da TNT Assessoria.

O fato da Pajaris ser maior fenômeno das redes sociais não foi por acaso, a marca conta com o talento da estilista Camila Panades que vem revolucionando a moda praia no Brasil, criando peças modernas e resgatando clássicos como o modelo Aviador, que é uma releitura do modelo de biquíni Asa Delta.

"Percebi que a moda praia no Brasil estava ficando em defasagem em relação a outras marcas Internacionais e que em um mundo globalizado que vivemos, o Brasil precisava de criações modernas e que ao mesmo tempo mantivesse toda a sensualidade que só a mulher Brasileira tem", comenta Camila Panades.

Desde sua criação a Pajaris exalta os modelos preferidos da mulher Brasileira, mas sempre adicionando um toque de sofisticação que só marcas Internacionais ofereciam.

Camila Panades, que tem mãe Catalã e pai Brasileiro, soube introduzir no Brasil uma moda praia que unisse o melhor da moda praia internacional com a sensualidade Brasileira.

Toni Oliveira comenta que ficou impressionado com o número de 7 milhões de impressões semanais que a marca possuía no Instagram.

"No início não tinha muita ideia do que a Pajaris representava nas mídias sociais e fiquei impressionado em descobrir que a marca já era queridinha de atrizes como Flávia Alessandra, Juliana Paes, Giovanna Antonelli e diversas meninas influentes em todo Brasil", diz Toni.

Os desafios da TNT Assessoria serão enormes e um dos maiores desafios é de explicar como que uma marca de moda praia tão jovem pudesse revolucionar a forma de fazer moda, tendo criações incríveis em uma velocidade de lançamentos que é difícil de acompanhar fora das redes sociais.

Uma característica da Pajaris é que a marca não possui coleções, pois a estilista Camila Panades entendeu que a tendência surge do cotidiano das pessoas e esse novo cotidiano globalizado é cada vez mais conectado e muda em uma velocidade impressionante que não podia esperar mais de 3 meses para lançar novos modelos, cores e estampas.

Além disso, teve que criar uma marca 100% digital com contato direto com suas clientes, eliminando intermediários para construir uma ligação direta com suas clientes.

"Adoro responder nossas clientes pelo Instagram e fico com meu telefone ligado quase que 24 horas por dia, tirando dúvidas, explicando os novos lançamentos e dando conselhos do qual seria o modelo ideal para cada uma delas", comenta Camila Panades.

Apesar de ser uma marca 100% digital e com tão pouco tempo, a Pajaris já possui uma operação internacional nos Estados Unidos ( www.pajaris.us ) e duas lojas físicas nos dois principais mercados da marca, Rio de Janeiro e São Paulo.

"Nosso e-commerce nos Estados Unidos foi algo surpreendente que conseguimos realizar em tão pouco tempo e as nossas lojas físicas são como uma extensão do e-commerce da marca, onde a nossa cliente pode experimentar nossos modelos, comprar de imediato ou comprar no site e optar por receber em loja", comenta o diretor comercial da Pajaris, David Panades.

A TNT Assessoria se destaca no mercado como uma companhia de mídia competente e ágil, tendo em sua carteira de clientes importantes marcas do cenário nacional. A parceria com a Pajaris é um novo marco para a TNT Assessoria, pois acredita que a parceria será um sucesso e que as peças criadas pela Camila Panades parecem ter vida própria e com uma vivacidade única na qual toda marca de sucesso possuí.

