Pajaris : Marca de biquínis aposta na venda online como estratégia de sucesso

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Diante de um mercado tão competitivo como o da moda praia, o que vem ganhando força e não está relacionado às coleções de verão ou inverno é o aumento de compras on-line de biquínis. Nesse cenário, a Pajaris conseguiu conquistar o público com uma fortíssima presença online, que já representa a maior parte do faturamento da empresa.

De olho no comportamento do consumidor e pensando em proporcionar uma melhor experiência as clientes, a marca que fez sua estreia no mundo da moda em 2015 opera com um combo de canais. O site e as redes sociais funcionam como forma de endereçar esses desafios e proporcionar uma melhor experiência para as clientes – com um olhar atento de ponta a ponta do negócio

Apesar do significativo crescimento das vendas online, a Pajaris considerou a relevância das lojas físicas, que são importantes canais de venda, relacionamento e experiência. Atualmente, a marca tem duas lojas físicas, uma no bairro de Moema, em São Paulo e a outro fica em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Outro comportamento que foge à regra são os lançamentos de coleções. Por isso, inovação é quase uma palavra chave da marca — e não apenas em produtos, mas também no relacionamento com o público.

"Nossa intenção é disponibilizar lançamentos de biquínis para que a mulher possa ter liberdade para compor seu estilo onde quer que ela esteja no mundo, pois acreditamos que cada mulher é única e precisa dispor de variedade de modelos e cores que permitam que ela se sinta confiante e diva em qualquer lugar que ela esteja", disse Camila Panades, Estilista da Marca.

O tempo de cultuar corpos perfeitos e enquadrar modelos ideais ficou no passado. Para a marca, a moda praia consegue alcançar o empoderamento das mulheres, reforçando o estilo, personalidade e sentimentos das mulheres. Da moda que vai bem além do básico – desde a modelagem até o conceito – às pessoas inspiradoras que estão por trás de cada uma, é possível encontrar peças que circulam nas praias e piscinas e também vão até a festa.

No caso da Pajaris, tudo isso está atrelado à simetria, conforto e sensualidade que a mulher brasileira imprime em suas peças. "Apresentamos os biquínis mais inovadores e modernos para as mulheres se sentirem confiantes, divas e livres para compor seu estilo", acrescenta Camila.

www.pajaris.com.br

FONTE Pajaris

Related Links

http://www.pajaris.com.br



SOURCE Pajaris