PAL-V: la première voiture volante au monde prend la route

Mike Stekelenburg, directeur technique de PAL-V, explique comment il a vécu cette expérience : « En ayant encore en tête le souvenir des tests de pilotage et de conduite de notre modèle de démonstration de faisabilité, le PAL-V One, j'étais impatient de mettre le Liberty à l'essai. Nous avons collaboré avec les autorités routières pendant de nombreuses années pour franchir cette étape. L'excitation de l'équipe est énorme. Il fut très difficile de faire passer tous les tests d'admission sur route à un aéronef aux ailes repliées. Selon moi, ajoute-t-il, pour réussir à fabriquer une voiture volante, le tout est de s'assurer que la conception est conforme aux règlements aériens et routiers. Je ressens l'énergie et la motivation de notre équipe à poursuivre nos efforts soutenus pour franchir les dernières étapes et permettre au Liberty d'obtenir également la certification pour le vol. »