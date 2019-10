Palestrante de sucesso e influenciador, Lucas Cunha potencializa desempenho pessoal

De acordo com Cunha, a observação do comportamento das pessoas é um hábito que adquiriu ao longo dos anos. Então, começou a estudar este fenômeno e hoje uma das suas principais atividades é ajudar as pessoas a descobrir e a desenvolver seu potencial. "Eu gosto de problemas, porque conflitos são uma oportunidade de crescer, de brilhar, para extrair algo que está dentro de cada um. Quando você está na pressão você exala o seu melhor. A questão é que a maioria das pessoas não tem saúde emocional para suportar pressões e resolver problemas", detalha Cunha.

Segundo o mentor, nada é fácil nessa vida. Mas se as pessoas aprendem a tornar as coisas mais fáceis na sua mente e a enxergar o que está dentro delas, tudo flui naturalmente. "O que as pessoas precisam está dentro delas e encontrar esta chave que abre este campo da mente, depende de cada um. Tudo vai da forma com que cada pessoa recebe as situações da vida, se de forma positiva, ou negativa. O sucesso pessoal está relacionado à capacidade de resolver problemas e é essa habilidade que ensino em meus treinamentos e atendimentos", exemplifica.

O empresário do setor moveleiro Giancarlo Pinheiro relembra que quando a crise financeira chegou no Brasil, o primeiro setor afetado foi o comércio. Ele conta que a empresa dele sentiu um grande impacto e ele começou a reclamar do Governo e de circunstâncias exteriores. O empresário relembra que via todos os concorrentes reclamando, também da mesma questão.

"Durante um atendimento, o Lucas me desafiou a começar a olhar para dentro de mim e a enxergar situações diferentes. E aí, eu comecei a traçar uma estratégia de relacionamento e a separar uma situação para atender os clientes de forma individual. Comecei a focar nos grandes clientes. Eu me reinventei e mudei a minha maneira de colocar energia no negócio. Eu foquei nos clientes que traziam maior faturamento e isso me trouxe um resultado incrível", relatou Pinheiro.

Lucas explica que muitas pessoas ficam estagnadas na vida por falta de competência emocional, capacidade que segundo ele, é desenvolvida. O mentor já teve milhares de retornos positivos de seus pacientes. São inúmeros depoimentos de pessoas que deram uma guinada na vida e reconstruíram uma nova realidade.

