Paligo modtager $29 millioner i investering fra GRO og Alfvén & Didriksen til at tage SaaS-baseret komponentindholdsstyringssystem til det næste niveau.

STOCKHOLM, 17. april 2023 /PRNewswire/ -- Paligo, en førende leverandør af software, der muliggør håndtering af komponentiseret teknisk dokumentation og vidensressourcer for kunder modtager en strategisk vækstinvestering fra GRO. Eksisterende investor Alfvén & Didrikson ("A&D") vil samtidigt foretage en yderligere investering i Paligo. GRO bliver derved en mindretalsaktionær i virksomheden, og gennem denne investering vil Paligo fremskynde sin organisatoriske udvidelse, internationale vækst og produktvision.

Paligo raises $29 million investment from GRO and Alfvén & Didrikson to take SaaS-based Component Content Management to the next level.

Paligo leverer et cloud-baseret komponentindholdsstyringssystem ("CCMS"), der giver kunder mulighed for at oprette, styre, oversætte og udgive teknisk dokumentation og vidensressourcer såsom politikker, procedurer og kunde-supportinformation, med fokus på software-, produktions-, finans-, forsikrings- og sundhedssektorerne.

Paligo drager nytte af strukturelle fordele i sin arkitektur og implementering, der sætter standarden for tid-til-værdi for kunder, skalerbarhed, omni-kanal udgivelsesfunktioner, samarbejds- og arbejdsgangsløsninger og brugervenlighed i brugergrænsefladen (UI/UX). Som en hurtigt voksende virksomhed understøtter Paligo enterprise- og mid-market-kunder globalt fra sine kontorer i Sverige, Irland og USA.

Siden sin grundlæggelse i 2015 som en cloud-native leverandør af CCMS-software, har Paligo udviklet sig til at være markedsledende til at strukturere kompleks information gennem sin brugervenlige brugergrænseflade og effektive skalerbarhed. Virksomheden har undergået en hurtig vækst, og GRO og A&D indgår dermed partnerskab med Paligo på et vigtigt tidspunkt, hvor ledelsesteamet udvider produktvisionen, organisationen og den globale tilstedeværelse ved at begive sig ud på en spændende vej mod operationel ekspertise og positionere virksomheden til en bæredygtig vækstrejse fremadrettet.

Anders Svensson, medstifter og CEO i Paligo, siger: "Paligo har været en nytænkende faktor fra begyndelsen for virksomheder, der ønsker at modernisere, hvordan de arbejder med teknisk dokumentation og vidensstyring i en samarbejdsorienteret SaaS-platform. Håndtering af komplekst indhold på tværs af flere produktlinjer, versioner og kanaler er et stadigt voksende smertepunkt for virksomheder. Paligo giver dem mulighed for nemt at genbruge struktureret indhold fra en enkelt kilde til sandhed og give deres slutbrugere ensartet høj kvalitet af indhold, hvor og når de har brug for det. Vi kan ikke være mere begejstrede for at tage de næste skridt i revolutionen af dokumentation og indholdsstyring sammen med Alfvén & Didrikson og vores nye partnere GRO."

Lars Lunde, partner hos GRO, udtaler: "Vi ser stærk vækst i softwaremarkedet for styring af teknisk dokumentation og vidensaktiver, især i det cloud-baserede segment. Paligo har etableret en kategoridefinerende position globalt og er klar til fortsat hurtig ekspansion. Paligo har kunder, der giver meget imponerende feedback, og vi er begejstrede for at støtte Paligo i den næste vækstfase. Vi ser frem til at udnytte GRO's operationelle og softwaremæssige ekspertise og arbejde tæt sammen med Paligo for at udnytte denne markedsmulighed."

Ken Liebkind, partner hos Alfvén & Didrikson, tilføjer: "Med et robust produkt og et klart fokus på at levere værdi til kunderne har Paligo opbygget en solid og hurtigt voksende kundebase globalt. Efter at have arbejdet tæt sammen med teamet siden vores første investering i 2020, er vi begejstrede for at fortsætte vores partnerskab med Paligo og glæder os over at byde GRO velkommen."

Om Paligo

Paligo er et moderne, cloud-baseret CCMS (Component Content Management System) til at forfatte, administrere, oversætte og publicere teknisk dokumentation og videnressourcer fra start til slut. Grundlagt i 2015 har virksomheden i dag mere end 100 ansatte, der betjener mere end 450 enterprise- og mid-market kunder over hele verden fra deres kontorer i Sverige, Irland og USA.

For mere information om Paligo, besøg venligst www.paligo.net og www.linkedin.com/company/paligo

Om GRO

GRO er en førende private equity fond i Nordeuropa med fokus på modne B2B-softwarevirksomheder med stærke vækstudsigter. GRO fungerer som en aktiv ejer og udvikler porteføljeselskaber med henblik på at skabe langvarig værdi. Partnerne bag GRO har været investorer i mere end 25 softwarevirksomheder, og GRO har cirka 1 mia. EUR i AUM.

For mere information om GRO, besøg venligst www.grocapital.dk og www.linkedin.com/company/gro-capital

Om Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson er en aktiv og langsigtet støtte til passionerede iværksættere og ambitiøse teams. Siden 2010 har Alfvén & Didrikson-teamet investeret i hurtigt voksende europæiske virksomheder som Trustly, Quinyx, Acast, Mentimeter, Tellent og Airmee.

For mere information om Alfvén & Didrikson, besøg venligst www.alfvendidrikson.com og www.linkedin.com/company/alfvendidrikson

Paligo

Anders Svensson, Co-Founder & CEO

[email protected]

GRO Capital

Lars Lunde, Partner

[email protected]

Alfvén & Didrikson

Ken Liebkind, Partner

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2055411/Paligo_GRO.jpg

SOURCE Paligo