Palo Alto Networks reconnu par l'autorité fédérale allemande de cybersécurité comme un partenaire de confiance des institutions gouvernementales et des opérateurs d'infrastructures critiques

MUNICH, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), leader mondial de la cybersécurité, a été reconnu par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI) comme fournisseur qualifié de services de réponse aux menaces persistantes avancées (APT) pour les institutions gouvernementales et les opérateurs d'infrastructures critiques.

Cette distinction récompense les capacités de Palo Alto Networks en matière de réponse aux incidents, qui associent des chercheurs en menaces de renommée mondiale à une équipe d'élite de consultants en sécurité qui adoptent une approche fondée sur le renseignement pour identifier les risques, éradiquer les menaces et gérer efficacement les incidents de sécurité.

« Être reconnu par le BSI comme l'un des rares fournisseurs qualifiés de réponse aux menaces persistantes avancées témoigne de l'excellence de nos équipes, de notre technologie et de notre engagement inébranlable envers nos clients en Allemagne, en Europe et au-delà, a déclaré Helmut Reisinger, PDG de Palo Alto Networks pour les régions EMOA et Amérique latine. Nos équipes de pointe de l'unité 42 chargée du renseignement sur les menaces et de la réponse aux incidents, ainsi que nos plateformes uniques de cybersécurité alimentées par l'IA, permettent aux gouvernements et aux entreprises de se défendre contre les menaces les plus sophistiquées, tout en simplifiant considérablement leur architecture et en réduisant les coûts. »

La liste BSI distingue les fournisseurs de services de sécurité qualifiés auprès des opérateurs d'infrastructures critiques et des institutions gouvernementales, en les aidant à trouver des partenaires certifiés pour atténuer les menaces et les risques auxquels les équipes de sécurité sont confrontées en réponse à la complexité et à la croissance des menaces.

Palo Alto Networks figure sur la liste BSI après avoir réussi l'évaluation en deux étapes. Les opérations et les offres de réponse aux incidents de la société ont d'abord été analysées en fonction de leur capacité à atteindre et à dépasser les normes élevées imposées comme critère d'entrée. Ensuite, une série d'entretiens et d'exercices sur table basés sur des scénarios hypothétiques ont permis de mettre les équipes de Palo Alto Networks à l'épreuve.

L'unité 42 de Palo Alto Networks est composée d'une équipe expérimentée de consultants en sécurité ayant travaillé dans les secteurs public et privé et ayant géré certaines des plus grandes cyberattaques de l'histoire. Cette unité gère des cyberrisques complexes et répond à des menaces avancées, y compris des attaques d'États-nations, des menaces persistantes avancées et des enquêtes complexes sur des ransomwares.

Les experts en réponse aux incidents de l'unité 42 sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider les clients à comprendre la nature de l'attaque, puis à la contenir, à y remédier et à l'éradiquer rapidement. Ils utilisent une méthodologie éprouvée et des outils testés sur le terrain, développés à partir d'expériences réelles d'enquêtes sur des milliers d'incidents.

À propos de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks est le leader mondial de la cybersécurité. Nous innovons pour devancer les cybermenaces, afin que les entreprises puissent adopter les technologies en toute confiance. Nous fournissons une cybersécurité de nouvelle génération à des milliers de clients dans le monde entier, dans tous les secteurs. Nos plateformes et services de cybersécurité, les meilleurs de leur catégorie, sont étayés par des renseignements sur les menaces à la pointe du secteur et renforcés par une automatisation de premier ordre. Qu'il s'agisse de déployer nos produits pour favoriser une entreprise Zero Trust, de répondre à un incident de sécurité ou de s'associer pour obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité grâce à un réseau de partenaires de classe mondiale, nous nous engageons à faire en sorte de rendre chaque jour plus sûr que le précédent. C'est ce qui fait de nous le partenaire de choix en matière de cybersécurité.

Chez Palo Alto Networks, nous nous engageons à rassembler les meilleures équipes au service de notre mission, c'est pourquoi nous sommes également fiers d'être le lieu de travail de choix en matière de cybersécurité, reconnu parmi les lieux de travail les plus populaires de Newsweek (en 2021), les meilleures entreprises en matière de diversité de Comparably (en 2021) et les meilleurs sociétés en faveur de l'égalité LGBTQ de HRC (en 2022). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.paloaltonetworks.com.

