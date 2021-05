Pampers et l'UNICEF : un partenariat innovant permet de sauver environ un million de nouveau-nés

LONDON, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Pampers et l'UNICEF ont organisé une table ronde très instructive sur leur partenariat de 15 ans, une alliance unique en son genre qui exploite le pouvoir de la collaboration pour réaliser un changement durable.

Au cours des 15 dernières années, ce partenariat a contribué à sauver environ un million de nouveau-nés dans le monde du tétanos maternel et néonatal (TMN), une maladie mortelle qui peut être évitée facilement par la vaccination et des pratiques d'accouchement hygiéniques. En outre, ce partenariat ciblé a également contribué à éliminer le TMN dans 26 pays, tout en protégeant environ 100 millions de femmes et leurs bébés.

En 2006, Pampers et l'UNICEF ont uni leurs forces dans le but commun de protéger les mères et leurs bébés contre le TMN. Aujourd'hui, le partenariat conjoint reste une source d'inspiration de référence en ce qui concerne les efforts liés à une cause, grâce à sa campagne innovante et à sa volonté de travailler de manière collective pour induire des changements notables.

Le partenariat a été lancé avec la promesse que chaque fois qu'un paquet de Pampers portant le logo de l'UNICEF serait acheté, un vaccin serait donné à l'UNICEF. Cette idée simple a mobilisé le public en faveur de l'initiative et s'est avérée avoir un impact direct sur la lutte contre le TMN, en générant les fonds les plus importants collectés par un partenariat d'entreprises.

L'événement d'aujourd'hui a réuni les intervenantes Ranya Shamoon, vice-présidente sénior des soins pour bébés pour l'Europe chez Procter & Gamble, et Carla Haddad Mardini, directrice de la Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé de l'UNICEF. Elles ont également été rejointes par les experts Linda Scott, professeure émérite à l'université d'Oxford, et le Dr Azhar Abid Raza, spécialiste de la vaccination des mères et des adolescents à l'UNICEF.

Ensemble, les intervenants ont partagé leurs expériences et expliqué les éléments constitutifs de cette alliance unique en son genre, ainsi que la manière dont elle a ouvert la voie aux futurs partenariats fondés sur des causes.

Ranya Shamoon, vice-présidente sénior des soins pour bébés pour l'Europe chez Procter & Gamble, a déclaré :

« En unissant leurs forces, Pampers et l'UNICEF ont été en mesure de provoquer un changement majeur et durable, ayant un impact direct sur la vie d'innombrables familles et bébés dans le monde. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à soutenir le travail vital sur le terrain afin de supprimer le TMN dans le cadre de notre quête d'un monde meilleur pour chaque bébé. Ensemble, nous avons changé la vie des mères et des bébés d'aujourd'hui mais aussi pour les générations futures. C'est une excellente illustration du leadership de P&G et de Pampers basé sur l'amour. »

Carla Haddad Mardini, directrice de la Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé de l'UNICEF, a également commenté :

« Notre partenariat avec Pampers depuis plus de 15 ans a contribué à sauver près d'un million de nouveau-nés d'un tueur silencieux - le tétanos maternel et néonatal. Nous avons acheté plus de 300 millions de vaccins qui ont été utilisés pour protéger 100 millions de femmes et leurs bébés. Avec le soutien de Pampers et d'autres partenaires, le nombre de décès annuels de nouveau-nés dus au tétanos a été réduit de plus de 60 %. Ce soutien a été d'autant plus important lorsque la pandémie de COVID a frappé, menaçant de perturber les services de vaccination contre le TMN et d'annuler les progrès chèrement accomplis pour administrer les vaccins indispensables aux enfants. La collaboration avec des marques comme Pampers, par le biais de partenariats à long terme, constitue un excellent exemple de la manière dont l'UNICEF, en collaboration avec le secteur privé, peut atteindre les plus vulnérables et faire en sorte que chaque enfant non seulement survive, mais s'épanouisse. »

Linda Scott, professeure émérite à l'université d'Oxford, a également commenté : « Ayant suivi de près le partenariat Pampers-UNICEF au cours des 15 dernières années, de nombreux facteurs ont contribué au succès et à l'influence de cette alliance. Par-dessus tout, un dévouement mutuel au bien-être de la mère et de l'enfant a permis aux deux organisations d'entretenir une relation de travail positive fondée sur la confiance, la coopération et leur objectif commun. La promesse 1=1 était transparente et concrète pour le public, ce qui garantissait la responsabilité - cette intention et la réalisation de cette promesse nous ont montré l'ampleur de ce qui peut être réalisé lorsque des organisations travaillent de concert. »

Depuis plus de 60 ans, Pampers agit afin de rendre le monde meilleur pour tous les bébés. Le partenariat entre Pampers et l'UNICEF est un véritable exemple d'« acte de bienfaisance », qui montre comment, en unissant nos forces, nous pouvons faire plus et mieux, et avoir un impact réel sur les mères et les bébés du monde entier.

Les événements extraordinaires qui ont marqué l'année 2020 ont mis en évidence le fait que les marques et les entreprises ont une responsabilité envers la société et le monde qui nous entoure. Le partenariat entre Pampers et l'UNICEF s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de P&G en faveur de l'impact communautaire et fait partie des efforts de la société pour réaliser 2 021 actes de bienfaisance en 2021.

