PAN GLOBAL ACCÉLÈRE L'EXPLORATION DU CUIVRE AVEC UNE FOREUSE SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

TSXV: PGZ| OTCQX: PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'une deuxième foreuse sur le projet Escacena pour compléter le programme de forage du projet Escacena pour 2024, détenu à 100 % par la société, dans la ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne.

« S'appuyant sur les résultats de forage positifs obtenus jusqu'à présent et sur un marché du cuivre exceptionnellement fort, nous ajoutons une deuxième foreuse pour accélérer les travaux de forages prévus sur le projet Escacena, tout en respectant le budget actuel du programme de forage entièrement financé pour 2024 », a déclaré Tim Moody, président-directeur général.

Informations sur le projet Escacena

Pan Global poursuit son programme de forage de 30 à 40 trous (environ 8 000 à 12 000 mètres) qui a commencé l'année dernière et qui vise à tester la minéralisation proche de la surface à l'ouest de l'étendue actuelle de 1,5 km en surface du gisement de cuivre-étain-argent de La Romana, ainsi qu'à étendre la minéralisation de cuivre-or-argent sur la nouvelle découverte de Cañada Honda, située à proximité. Environ 70 % des forages prévus pour les deux découvertes ont été achevés.

Les résultats de trois forages achevés à Cañada Honda sont en attente, et les travaux de forage sur le projet Escacena se poursuivent. Des progrès ont également été enregistrés en ce qui concerne l'accès à la cible gravimétrique Bravo, hautement prioritaire, située à l'est de la découverte de cuivre-étain-argent de La Romana, et les travaux devraient commencer immédiatement après la signature d'un accord d'accès avec le propriétaire des droits de surface. L'équipe de géologie de la société en Espagne continue de faire progresser le pipeline de nouvelles possibilités de découverte pour les essais de forage.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, Pan Global a fourni d'excellents résultats en métallurgie du cuivre (en mars) et en métallurgie de l'étain (en avril) ainsi que des résultats de forage confirmant l'expansion de la minéralisation dans les gisements de La Romana (en janvier) et de Cañada Honda (en janvier et en avril).

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près de la mine en exploitation de Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis pour le développement de la mine, dont le début de la construction est prévu pour 2024. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep, plus récemment, El Cortijo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.