PAN GLOBAL ANNONCE AVOIR CONCLU UN PLACEMENT PRIVÉ DE 5,6 MILLIONS DE DOLLARS AVEC UN INVESTISSEUR STRATÉGIQUE

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un financement par placement privé sans intermédiaire avec un investisseur stratégique et émis 35 000 000 actions ordinaires (les « actions ») de la société au prix de 0,16 C$ l'action pour un produit brut total d'un maximum de 5 600 000 C$ (le « placement »). Les actions ordinaires émises dans le cadre de ce placement privé seront soumises à une période de conservation expirant le 15 mai 2026.

Le produit de l'offre sera utilisé pour faire avancer un programme élargi d'exploration et de forage dans le cadre des projets Escacena et Cármenes de la société, y compris sur la propriété Escacena South récemment acquise et très prometteuse dans le sud de l'Espagne, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

« Pan Global est heureuse d'accueillir comme actionnaire un investisseur stratégique très respecté qui possède une grande expérience de l'exploitation minière. Cet investissement valide notre portefeuille d'exploration et notre équipe opérationnelle en Espagne, et renforce notre capacité à faire avancer nos projets Escacena et Cármenes et à débloquer de nouvelles découvertes en 2026 », a déclaré Tim Moody, président-directeur général.

L'offre est soumise à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les titres vendus dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

A propos du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne

Le projet Escacena et la zone Escacena Sud récemment ajoutée constituent un vaste ensemble de droits miniers contigus contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone a été étendue de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena abrite le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana de Pan Global, la découverte d'or et de cuivre de Cañada Honda et un certain nombre d'autres cibles prometteuses.

A propos du projet Cármenes, Nord de l'Espagne

Le Projet Cármenes se situe dans la ceinture dorée du Rio Narcea à environ 55 km au nord de León et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans les carbonates de type « cheminée » bréchique pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, dont la dernière exploitation remonte aux années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre, de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le récent programme inaugural de forage de la société sur la cible de Providencia a permis de faire une nouvelle découverte d'or.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également dans une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

