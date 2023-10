PAN GLOBAL ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ SANS INTERMÉDIAIRE

/NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, COMMUNIQUÉ OU PUBLIÉ DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, NI DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ| OTCQX: PGZFF) annonce aujourd'hui qu'elle organise un financement par placement privé sans intermédiaire comprenant un maximum de 10 millions d'unités (les « Unités ») de titres au prix de 0,20 dollar l'Unité pour un produit brut total de 2 millions de dollars (« l'Offre ») au maximum.

Chaque Unité sera composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire non transférable, chaque bon de souscription entier donnant droit au détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,30 dollar pour une période de trois (3) ans à compter de la clôture de l'Offre.

« Le produit de ce placement nous permettra de mieux définir le prolongement de la minéralisation de cuivre-étain-argent à La Romana, de continuer à tester d'autres cibles hautement prioritaires telles que la découverte de cuivre-or de Cañada Honda, et d'assurer le suivi de nouvelles cibles de gravité, notamment Barbacena et Romana Norte », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

La date d'expiration des bons de souscription peut être avancée par la Société si les actions ordinaires de la Société atteignent un prix moyen pondéré en fonction du volume supérieur à 0,40 dollar pendant vingt (20) jours de bourse consécutifs, après quatre mois et un jour suivant la clôture de l'Offre.

Le produit net de l'Offre sera utilisé pour faire avancer le programme d'exploration réussi de la Société dans le cadre du projet phare Escacena dans le sud de l'Espagne et pour le fonds de roulement général. Des honoraires d'intermédiation peuvent être exigés sur une partie de l'Offre.

La clôture de l'Offre est prévue vers le 31 octobre 2023 et est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les actions ordinaires émises dans le cadre de ce placement privé seront assujetties à une période de détention de quatre mois au Canada et seront soumises aux restrictions américaines en matière de revente en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Les titres devant être vendus dans le placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « U.S. Securities Act », c'est-à-dire la loi sur les valeurs mobilières), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'autres juridictions applicables. Les titres ne peuvent en outre pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États ou d'autres juridictions applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis et la construction devrait commencer en 2024. Le projet Escacena comprend la zone de découverte de cuivre-étain-argent de La Romana et plusieurs autres cibles potentielles, notamment Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société comprennent la capacité de conclure le placement privé, l'obtention des approbations réglementaires et d'autres risques et incertitudes présentés dans le rapport de gestion de la Société relatif à ses états financiers vérifiés déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique. Des copies du rapport de gestion de la Société relatif à ses états financiers vérifiés peuvent être obtenues gratuitement en consultant notre site web dédié aux investisseurs à l'adresse www.panglobalresources.com ou à l'adresse www.sedar.com .

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

