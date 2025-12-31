PAN GLOBAL ANNONCE UNE PREMIÈRE ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DU PROJET ESCACENA DANS LA CEINTURE DE PYRITE IBÉRIQUE, EN ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer les premières ressources minérales estimées (RME) pour les gisements de La Romana (Cu-Sn-Ag) et de Cañada Honda (Au-Cu-Ag), dans le cadre du projet Escacena qu'elle détient à 100 % dans la ceinture de pyrite ibérique, au sud de l'Espagne. Les estimations initiales représentent une étape importante pour la société et jettent les bases de futures études techniques et économiques.

Points forts

Ressources minérales de La Romana (Cu-Sn-Ag) : Mesurées et indiquées : 32,4 Mt contenant 119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag) ; 0,44 % CuEq), et Présumées : 4,0 Mt contenant 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag) ; 0,42 % CuEq) Comprend une partie substantielle des ressources minérales limitées à l'intérieur d'une enveloppe conceptuelle de fosse à ciel ouvert.

Ressources minérales de Cañada Honda (Au-Cu-Ag) : Présumées : 5,0 Mt contenant 104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag) ; 0,74 g/t AuEq) Minéralisation supplémentaire non classée identifiée, indiquant un potentiel pour une délimitation plus poussée des ressources

Les ressources de La Romana et de Cañada Honda restent ouvertes le long de la faille et en profondeur

Exploration continue axée sur l'élargissement de la base des ressources et permettant d'envisager une évaluation technique future

Remarque : Les ressources minérales autres que des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les ressources présumées présentent une plus grande incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique/juridique.

Pan Global prévoit d'annoncer en temps voulu les détails d'un webinaire destiné aux investisseurs et d'une séance de questions-réponses en direct afin de discuter des estimations des ressources minérales. Aucune autre information importante ne sera divulguée.

« Plusieurs années d'exploration rigoureuse à Escacena ont abouti à de multiples découvertes, notamment les gisements de La Romana et de Cañada Honda. La forte proportion de ressources mesurées et la composante en fosse à La Romana confirment la forte continuité du système minéral. La ressource initiale de Cañada Honda, située à environ 4 km au nord de La Romana, ajoute un deuxième système minéralisé distinct à dominante aurifère avec une teneur significative en cuivre et en argent », a déclaré le PDG Tim Moody.

M. Moody a ajouté : Les essais métallurgiques avancés réalisés à La Romana, qui confirment les caractéristiques métallurgiques de la minéralisation et indiquent qu'il est possible de produire des concentrés à teneur élevée en cuivre et à teneur très faible en éléments pénalisants. Avec ces deux gisements ouverts à l'expansion et un pipeline de cibles d'exploration, situés dans un district minier établi, Escacena dispose d'une base technique solide sur laquelle s'appuyer pour les prochaines étapes de l'avancement de l'exploration et de l'évaluation technique. »

Estimation des ressources minérales de La Romana (Cu-Sn-Ag)

Date d'entrée en vigueur : 31 décembre 2025

Tableau 1 - Estimation initiale des ressources minérales de La Romana ; teneur de coupure 0,20 % Cu

Classification Tonnes (Mt) Cu (en %) Sn (ppm) Ag (g/t) CuEq (en %) Métal contenu Cu (kt) Sn (kt) Ag (Moz) Mesurées 26,1 0,37 300 1,78 0,45 96,0 7,8 1,49 Présumées 6,3 0,37 148 1,25 0,42 23,6 0,9 0,25 Total (M+P) 32,4 0,37 270 1,68 0,44 119,5 8,8 1,75 Présumées 4,0 0,40 71 1,37 0,42 15,8 0,3 0,18

Ressources minérales en fosse de La Romana

Les ressources en fosse (tableau 2 ci-dessous) sont limitées à l'intérieur d'une enveloppe conceptuelle de fosse à ciel ouvert conçue pour des perspectives raisonnables d'extraction économique à terme (reasonable prospects for eventual economic extraction, « RPEEE »). La majorité (plus de 90 %) des ressources dans la fosse est classée comme mesurée, le matériel à plus haute teneur par rapport aux ressources minérales plus larges de La Romana ayant été capturé dans la coquille conceptuelle de la fosse à ciel ouvert.

Tableau 2 - Ressources minérales en fosse de La Romana ; teneur de coupure 0,20 % Cu

Classification Tonnes (Mt) Cu (en %) Sn (ppm) Ag (g/t) CuEq {en %) Métal contenu Cu (kt) Sn (kt) Ag (Moz) Mesurées 13,6 0,39 403 2,05 0,50 53,3 5,5 0,90 Présumées 0,4 0,37 69 1,30 0,40 1,4 0,0 0,02 Total (M+P) 14,0 0,39 393 2,03 0,50 54,8 5,5 0,91 Présumées 0,1 0,45 56 2,23 0,48 0,4 0,0 0,01

Sensibilité de la teneur de coupure de La Romana (à titre indicatif uniquement) :

0,15 % Cu : 48,9 Mt @ 0,38 % CuEq

0,20 % Cu : 36,4 Mt @ 0,44 % CuEq

0,25 % Cu : 27,1 Mt @ 0,50 % CuEq

0,30 % Cu : 19,9 Mt @ 0,56% CuEq

Les comparaisons des teneurs de coupure sont présentées à titre d'illustration uniquement, sont approximatives et ne constituent pas des ressources minérales ou des réserves minérales. L'estimation des ressources minérales rapportée est basée uniquement sur la teneur de coupure de base mesurées et sur les hypothèses.

Estimation des ressources minérales de Cañada Honda (Au-Cu-Ag)

Date d'entrée en vigueur : 31 décembre 2025

Tableau 3 - Ressources minérales de Cañada Honda ; teneur de coupure 0,25 g/t Au

Classification Tonnes (Mt) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (en %) AuEq (g/t) Métal contenu Au (koz) Ag (Moz) Cu (kt) Présumées 5,0 0,65 1,17 0,14 0,74 104,3 0,19 6,8

Ressources minérales en fosse de Cañada Honda

Les ressources minérales en fosse (tableau 4 ci-dessous) sont limitées à l'intérieur d'une coquille conceptuelle de fosse à ciel ouvert développée pour démontrer les RPEEE. L'enveloppe de la fosse contient une partie des ressources minérales présumées dont les teneurs moyennes sont supérieures à celles des ressources minérales plus vastes de Cañada Honda.

Tableau 4 - Ressources minérales présumées en fosse de Cañada Honda ; Teneur de coupure : 0,25 g/t Au

Classification Tonnes (Mt) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (en %) AuEq (g/t) Métal contenu Au (Koz) Ag (Moz) Cu (kt) Présumées 2,3 0,76 1,08 0,11 0,84 57,3 0,08 2,6

Calculs des équivalences en métaux

Équivalent en cuivre - La Romana

CuEq (en %) = Cu (en %) + [Sn (en %) × 2.2241] + [Ag (g/t) × 0,0088]

Hypothèses : Cu 4,80 USD/lb, taux de récupération de 86,4 %. Sn 35 000 USD/t, taux de récupération de 58,1 %. Ag 45,0 USD/oz, taux de récupération de 55,7 %.



Équivalent en or - Cañada Honda

AuEq (g/t) = Au (g/t) + [Cu (en %) × 0.5414] + [Ag (g/t) × 0,0133]

Hypothèses : Au 3 200 USD/oz, taux de récupération de 95,0 %. Cu 4,80 USD/lb, taux de récupération de 50,0 %. Ag 45,0 USD/oz, taux de récupération de 90,0 %.



Les teneurs équivalentes sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne sont pas utilisées pour la détermination de la teneur de coupure. Les teneurs équivalentes ont été calculées en utilisant uniquement les prix des métaux et les taux de récupération et ne comprennent pas les frais de payabilité ou d'affinage.

Notes relatives aux techniques clés

Les ressources minérales sont déclarées conformément à la norme 43-101 et aux normes de définition du CIM pour les ressources minérales et les réserves minérales (2014).

Les ressources minérales ne comprennent pas les réserves minérales et n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Les mêmes valeurs de densité apparente ont été appliquées aux ressources minérales totales et aux ressources minérales dans les puits : La Romana 2,88 t/m³, Cañada Honda 2,70 t/m³.

Les ressources en cours d'exploitation sont limitées par des hypothèses de prix des métaux, de récupération, de coût et de pente de la fosse qui sont appropriées pour l'estimation des ressources.

Méthodologie d'estimation

Les RME pour La Romana et Cañada Honda ont été préparées par Orelogy Consulting Pty Ltd (Orelogy), sous la supervision d'une personne qualifiée (« PQ ») conformément au Règlement 43-101 et aux normes de définition 2014 du CIM. Les RME de La Romana est basé sur 198 trous de forage au diamant (41 528 m) et les RME de Cañada Honda sur 16 trous de forage (5 495 m). La minéralisation a été modélisée à l'aide d'images filaires géologiques en 3D. Les teneurs en Cu, Sn, Ag et Au ont été estimées dans un modèle de bloc à l'aide du krigeage ordinaire, avec des paramètres de recherche et des tailles de bloc (par exemple 10 m x 5 m x 4 m) optimisés pour refléter la géométrie locale et la continuité de la minéralisation. Les valeurs aberrantes de haut niveau ont été limitées par une coupe supérieure afin de garantir la représentativité statistique. Les modèles ont été validés à l'aide d'une inspection visuelle, de comparaisons statistiques globales et d'une analyse des parcelles d'andains.

Perspectives raisonnables d'extraction économique éventuelle (RPEEE)

Pour démontrer les RPEEE, les ressources minérales sont rapportées dans des enveloppes conceptuelles de fosse à ciel ouvert générées à l'aide d'une optimisation Whittle. Les hypothèses sont les suivantes :

Prix des métaux : Cu 4,80 USD/lb, Sn 35 000 USD/t, Ag 45,0 USD/oz, Au 3 200 USD/oz.

: Cu 4,80 USD/lb, Sn 35 000 USD/t, Ag 45,0 USD/oz, Au 3 200 USD/oz. Coûts d'exploitation :

Exploitation minière : Coût de base de 2,00 USD/t extraite, plus un taux d'augmentation de 0,05 USD/t par profondeur de banc (hauteur de banc de 8 m).



Traitement : 13,24 USD/t broyée (y compris les coûts miniers liés au minerai).



Frais généraux et administratifs (G&A) : 2,50 USD/t broyée (frais généraux et administratifs au niveau du site et du projet).

Récupérations :

La Romana : 86,4 % Cu, 58,1 % Sn, 55,7 % Ag.



Cañada Honda : 95,0 % Au, 50,0 % Cu, 90,0 % Ag.

Paramètres géotechniques : Pentes conceptuelles de 45° dans les roches fraîches et de 40° dans les matériaux altérés.

Les teneurs de coupure de 0,20 % Cu (La Romana) et de 0,25 g/t Au (Cañada Honda) ont été choisies uniquement pour démontrer les RPEEE et ne sont pas représentatives de la viabilité économique.

Personnes qualifiées

Estimations des ressources minérales : Steve Hyland, AusIMM Fellow, et Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), personnes qualifiées indépendantes.

: Steve Hyland, AusIMM Fellow, et Steve Craig, AusIMM Fellow (Orelogy), personnes qualifiées indépendantes. Métallurgie : David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), personne qualifiée indépendante.

: David Castro López, MIMMM, QMR #685454 (Minepro Solutions), personne qualifiée indépendante. Exploration et données techniques : Alvaro Merino, vice-président chargé de l'exploration, Pan Global Resources, personne qualifiée (non indépendante).

Les personnes qualifiées ont examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse.

Dépôt du rapport technique

Pan Global déposera un rapport technique indépendant NI 43-101 à l'appui des estimations de ressources minérales sur SEDAR+ dans un délai de 45 jours à compter de la date d'entrée en vigueur.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena, y compris Escacena South, comprend un ensemble de droits miniers contigus détenus à 100 % dans la ceinture de pyrite ibérique, totalisant plus de 13 900 hectares. Le projet est situé à proximité des mines en exploitation de Riotinto et à côté des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes a annoncé son intention de poursuivre le réaménagement. Escacena abrite La Romana, Cañada Honda, ainsi que de nombreuses cibles d'exploration.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, au sud de l'Espagne. Cette région se distingue par des antécédents favorables en matière d'autorisations minières, une excellente infrastructure, une expertise minière et professionnelle de premier plan, ainsi qu'un soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique. Collectivement, ces éléments définissent une juridiction minière bien établie, dotée d'une longue histoire de production minérale. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Curation Connect.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ