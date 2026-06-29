PAN GLOBAL BEGINNT MIT DEN BOHRARBEITEN DER PHASE 2 IN DER LAGERSTÄTTE CAÑADA HONDA: AKTUELLES ZUM ESCACENA-PROJEKT, SPANIEN

„Escacena entwickelt sich weiter zu einem Kupfer-Explorationsprojekt im Distriktmaßstab mit einer deutlich erweiterten Landfläche, mehr als 15 vorrangigen Zielen und einem vollständig finanzierten 20.000-Meter-Bohrprogramm, das für die nächsten 12 bis 18 Monate geplant ist, um die wachsende Zielpipeline des Unternehmens systematisch zu prüfen", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer von Pan Global Resources.

„In Cañada Honda hat eine neue Bohrphase begonnen. Bei früheren Bohrungen war eine bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung nur in einem kleinen Teil eines drei Kilometer langen Zielgebiets aufgeschlossen worden. Jüngste geophysikalische und geochemische Untersuchungen haben weitere Bohrziele ergeben und unterstreichen weiterhin das Potenzial für neue Entdeckungen im gesamten Escacena-Projekt."

Ausbau des Escacena-Projekts und neue Explorationsprogramme

Es wurden drei neue Anträge auf Mineralrechte (insgesamt 2.853 Hektar) eingereicht, die an das vielversprechende Gebiet „Escacena South" des Unternehmens angrenzen. Zusammen mit dem kürzlich zugeteilten Gebiet „Escacena South" erweitern die Anträge die Fläche des Escacena-Projekts auf rund 16.745 Hektar.

Im Juli soll in weiten Teilen des Gebiets „Escacena South" eine elektromagnetische und magnetische Vermessung aus dem Hubschrauber heraus beginnen, um die Priorisierung der Zielgebiete zu beschleunigen und die Identifizierung verborgener Sulfidmineralisierungen zu unterstützen.

Die Erteilung von Explorationsgenehmigungen schreitet im gesamten Gebiet von Escacena South weiter voran. Die Zielgebiete Trinidad und Carmen, in denen historische Bergbauanlagen und massive Sulfidvorkommen an der Oberfläche mit ausgeprägten Schwerkraftanomalien zusammenfallen, wurden als vorrangige Bohrziele identifiziert, sobald die endgültigen Genehmigungen vorliegen.

Beginn der Bohrarbeiten der Phase 2 bei Cañada Honda

Am Vorkommen Cañada Honda hat eine neue Bohrphase begonnen, die zunächst acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 Metern umfasst. Das Programm dient dazu, die Ausdehnung bekannter Kupfer- und Goldmineralisierungen sowie neu identifizierter geophysikalischer und geochemischer Anomalien zu untersuchen.

Cañada Honda steht im Zusammenhang mit einer 3 km langen, zusammenfallenden Anomalie mit niedrigen Werten bei der Schwerkraftmessung und der elektromagnetischen Widerstandsmessung („HEM"), die sich 4 km nördlich der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte „La Romana" des Unternehmens befindet. Die bisherigen Bohrungen umfassten 16 weit auseinanderliegende Bohrlöcher, die sich in erster Linie auf den östlichen Teil des Zielgebiets konzentrierten, sodass der größte Teil des Zielgebiets noch nicht erkundet wurde.

Bei früheren Bohrungen wurden in mehreren Bohrlöchern bedeutende Kupfer- und Goldmineralisierungen erbohrt, (Pressemitteilung vom 30. Januar 2024, Pressemitteilung vom 8. September 2023), darunter:

20,0 m mit einem Gehalt von 0,5 % Cu und 0,8 g/t Au, einschließlich 5,1 m mit einem Gehalt von 1,3 % Cu und 0,5 g/t Au (CHD05);

20,0 m mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au (CHD09); und

5,6 m mit einem Kupfergehalt von 1,15 % (CHD10).

Nachfolgende Bohrungen belegten die Kontinuität der Mineralisierung von der Oberfläche bis mindestens 600 m in Fallrichtung, und die Mineralisierung ist in der Tiefe sowie entlang des Streichs weiterhin offen.

Die Untersuchungsergebnisse der laufenden Bohrprogramme werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Geophysikalische und geochemische Untersuchungen liefern neue Bohrziele

Kürzlich durchgeführte hochauflösende SQUID-IP- und Audio-Magnetotellurik-Untersuchungen („AMT") in einem Teilgebiet von Cañada Honda haben mehrere neue Bohrziele in unmittelbarer Nähe der modellierten Schwerkraftanomalie identifiziert. Diese Untersuchungen bieten die Möglichkeit, Mineralisierungen in größeren Tiefen zu erkennen als bei herkömmlichen IP-Messungen.

Die gleichzeitig auftretenden Anomalien mit hoher Ladbarkeit und niedrigem spezifischen Widerstand werden als vielversprechende Zonen für Sulfidmineralisierungen interpretiert. Sie untermauern das Potenzial für einen ausgedehnteren mineralisierten Korridor und liefern zusätzliche Zielgebiete für das aktuelle Bohrprogramm.

Für den verbleibenden Abschnitt der 3 km langen Anomalie sind weitere SQUID-IP- und AMT-Untersuchungen geplant, um die Auswahl der Bohrziele weiter zu verfeinern.

Im Rahmen erweiterter bodengeochemischer Untersuchungen wurden zudem mehrere noch nicht abgeklärte Goldanomalien identifiziert, die mit bekannten Mineralisierungen und Verwerfungskorridoren in Verbindung stehen, die sich über den gesamten Trend von Cañada Honda und El Pozo erstrecken. Derzeit laufen weitere Untersuchungen.

Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen bei El Pozo, darunter ein schmaler, hochgradiger polymetallischer Abschnitt (Tabelle 1) sowie mehrere sulfidhaltige Abschnitte in Verbindung mit einer starken Chlorit-Serizit-Alteration, untermauern das zunehmende Potenzial dieses Korridors sowie einer großen, noch nicht untersuchten Schwerkraftanomalie nördlich des derzeitigen Bohrgebiets.

Nächste Schritte

Laufende Bohrarbeiten der Phase 2 in Cañada Honda

Nachuntersuchungen neu identifizierter geophysikalischer und geochemischer Zielgebiete

Abschluss der EM- und Magnetmessungen aus dem Hubschrauber bei Escacena Süd

Fortschritte bei der Genehmigungserteilung für Escacena South im Hinblick auf erste Probebohrungen an den Zielen Trinidad und Carmen

Fortgesetzte Bewertung weiterer vorrangiger Ziele im gesamten erweiterten Projektgebiet von Escacena

Tabelle 1 – Die Assay-Ergebnisse für PZD04 umfassen:

Bohrung Von

(m) Bis (m) Intervall

e (m) Ag-

e (g/t) Au-

e (g/t) Cu-

e (%) Pb

(%) Zn

(%) Sb

(%) PZD04 101.0 102.2 1.2 440 0.93 0.85 0.40 0.10 0.52

Tabelle 2 – Informationen zum Bohrlochkragen von El Pozo

Bohrloch-ID Easting 1 Northing 1 Azimuth (o) Dip (o) Länge (m) PZD02 735081 4155447 180 -75 160.5 PZD03 735087 4155204 180 -75 283.3 PZD04 735067 4155610 180 -65 226.1

1 Koordinatensystem: UTM29N ERTS89

Informationen zum Escacena-Projekt, Südspanien

Das Escacena-Projekt, zu dem kürzlich das Gebiet Escacena South sowie neue Explorationsgebiete hinzukamen, umfasst insgesamt ein Landpaket mit Mineralrechten über mehr als 16.745 Hektar, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und im Osten des iberischen Pyritgürtels, Europas zweitgrößter Kupferförderregion, liegt. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine in Riotinto (Atalaya) und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertage-Mine unterhalb der ehemaligen Tagebaumine Los Frailes beginnt. Das Projekt Escacena umfasst Mineralressourcenschätzungen für die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Kupfer-Gold-Lagerstätte Cañada Honda sowie 15 weitere aussichtsreiche Ziele für Folgemaßnahmen.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferreichen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist überzeugende Fundamentaldaten bei Angebot und Nachfrage sowie Aussichten auf langfristig starke Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt Escacena des Unternehmens, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda beherbergt, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Dort schaffen eine günstige Genehmigungsbilanz, hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission gemeinsam einen erstklassigen Standort mit geringem Risiko für Bergbauinvestitionen. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint ausgewiesene Kompetenz in Exploration, Entdeckung, Entwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und entdecken Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Bereichsleiter Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, QA/QC und Analyseverfahren

Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontakte festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Die Kernbohrungen und Probenahmen mit Diamantbohrkronen wurden von Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa bei jeder 30. Probe entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien bei jeder 25. Probe in jeder Charge eingesetzt.

Die Proben wurden an ein zertifiziertes und akkreditiertes ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland analysiert. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-g-Feuergut-Verfahren mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Mehrfachelementanalyse wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse der oberflächennahen Basismetalle wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES (Methode OG-62) untersucht.

Die bodengeochemische Untersuchung umfasst Proben, die aus den obersten 20 cm unter der Oberfläche (ungesiebt, Gewicht ca. 1 kg) in einem Raster von 100 m × 40 m über die Zielgebiete hinweg entnommen wurden. Die Proben wurden zur Aufbereitung nach der Methode PREP-41 an das ALS-Labor in Sevilla geschickt. Die Proben werden durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 180 Mikrometern gesiebt, um einen Großteil des Quarzsands zu entfernen, und anschließend zur geochemischen Analyse mittels Au-ICP22 (Au; 50 g Feuerprobe) an ALS in Irland geschickt. Mehr als 2 % der an das Labor eingereichten Proben umfassen Blindproben, zertifizierte Referenzstandards und Feldduplikate, um die Einhaltung der QA/QC-Protokolle von Pan Global Resources sicherzustellen. ALS führt zudem eigene interne QA/QC-Analysen durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen.

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden und man sollte sich auf diese zukunftsgerichteten Informationen nicht unangemessen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische sowie technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinem geprüften Jahresabschluss beachten, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER, WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST, ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518

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