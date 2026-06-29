PAN GLOBAL LANCE LA PHASE 2 DES FORAGES DANS LE GISEMENT DE CAÑADA HONDA : MISE À JOUR SUR LE PROJET ESCACENA, EN ESPAGNE

« Escacena poursuit son développement en tant que projet d'exploration cuprifère à l'échelle d'un district, avec un périmètre minier considérablement élargi, plus de 15 cibles prioritaires et un programme de forage de 20 000 mètres entièrement financé, prévu au cours des 12 à 18 prochains mois afin de tester de manière systématique le portefeuille croissant de cibles de la société », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global Resources.

« Une nouvelle phase de forage a débuté à Cañada Honda, où les forages précédents avaient mis au jour une minéralisation cuprifère et aurifère importante sur une petite partie seulement d'une cible de trois kilomètres de long. Des études géophysiques et géochimiques récentes ont permis d'identifier de nouvelles cibles de forage et continuent de mettre en évidence le potentiel de nouvelles découvertes sur l'ensemble du projet Escacena. »

Extension du projet Escacena et nouveaux programmes d'exploration

Trois nouvelles demandes de droits miniers (pour une superficie totale de 2 853 hectares) ont été déposées à proximité de la zone très prometteuse d'Escacena Sud, détenue par la société. Avec la zone Escacena Sud, récemment attribuée, ces demandes portent la superficie totale du projet Escacena à environ 16 745 hectares.

Une campagne de prospection électromagnétique et magnétique par hélicoptère est prévue pour débuter en juillet sur une grande partie de la zone d'Escacena Sud afin d'accélérer la hiérarchisation des cibles et de faciliter l'identification de minéralisations sulfurées cachées.

Les travaux d'exploration se poursuivent dans Escacena Sud. Les cibles de Trinidad et Carmen, où d'anciens travaux miniers et des gisements de sulfures massifs en surface coïncident avec des anomalies gravimétriques marquées, ont été identifiées comme des cibles de forage prioritaires dès que les autorisations définitives auront été obtenues.

Début de la phase 2 des forages à Cañada Honda

Une nouvelle phase de forage a débuté sur le gisement de Cañada Honda ; elle comprend dans un premier temps huit trous de forage totalisant environ 2 500 mètres. Ce programme a pour objectif d'étudier les prolongements des minéralisations de cuivre et d'or déjà connues, ainsi que les anomalies géophysiques et géochimiques récemment identifiées.

Cañada Honda est associée à une anomalie de faible résistivité, combinant des anomalies gravimétriques et électromagnétiques par hélicoptère (« HEM »), s'étendant sur 3 km et située à 4 km au nord du gisement de cuivre-étain-argent de La Romana, appartenant à la société. Les travaux de forage antérieurs comprenaient 16 trous de forage largement espacés, axés principalement sur la partie orientale de la cible, laissant ainsi la majeure partie de celle-ci non explorée.

Les forages antérieurs ont mis au jour une minéralisation importante de cuivre et d'or dans plusieurs trous (communiqué de presse du 30 janvier 2024, communiqué de presse du 8 septembre 2023), notamment :

20,0 m titrant 0,5 % de Cu et 0,8 g/t d'Au, dont 5,1 m titrant 1,3 % de Cu et 0,5 g/t d'Au (CHD05) ;

20,0 m titrant 1,1 g/t Au (CHD09) ; et

5,6 m titrant 1,15 % de cuivre (CHD10).

Les forages ultérieurs ont mis en évidence la continuité de la minéralisation depuis la surface jusqu'à au moins 600 mètres en aval-pendage et la minéralisation reste ouverte en profondeur et le long du prolongement.

Les résultats d'analyse issus des programmes de forage en cours seront publiés dès qu'ils seront disponibles.

Les études géophysiques et géochimiques permettent d'identifier de nouvelles cibles de forage

Des levés SQUID IP et magnétotelluriques audio (« AMT ») récents à haute résolution, réalisés sur une partie de Cañada Honda, ont permis d'identifier plusieurs nouvelles cibles de forage adjacentes à l'anomalie gravimétrique modélisée. Ces études permettent de détecter des minéralisations à des profondeurs plus importantes que celles atteintes par les méthodes IP classiques.

Les anomalies coïncidentes de chargeabilité élevée et de faible résistivité sont interprétées comme représentant des zones favorables à la minéralisation sulfurée ; elles confirment le potentiel d'un corridor minéralisé plus étendu et fournissent des cibles supplémentaires pour le programme de forage en cours.

Des levés SQUID IP et AMT supplémentaires sont prévus sur le reste de l'anomalie, longue de 3 km, afin d'affiner davantage le ciblage des forages.

Des analyses géochimiques approfondies du sol ont également permis d'identifier plusieurs anomalies aurifères non encore explorées, associées à des minéralisations connues et à des corridors de failles s'étendant sur l'ensemble de la zone de Cañada Honda et d'El Pozo. Des études complémentaires sont en cours.

Les résultats des récents forages effectués à El Pozo, notamment la mise en évidence d'un intervalle polymétallique étroit à haute teneur (tableau 1) et de multiples intervalles sulfurés associés à une forte altération chloritique-séricitique, confirment le potentiel croissant de ce corridor ainsi que la présence d'une importante anomalie gravimétrique non encore explorée au nord de la zone de forage actuelle.

Prochaines étapes

Poursuite des forages de phase 2 à Cañada Honda

Essais de suivi sur les cibles géophysiques et géochimiques récemment identifiées

Achèvement des levés électromagnétiques et magnétiques héliportés à Escacena Sud

Avancement de la procédure d'obtention des autorisations pour Escacena Sud en vue des premiers forages d'essai sur les cibles Trinidad et Carmen

Poursuite de l'évaluation d'autres cibles prioritaires dans la zone élargie du projet Escacena

Tableau 1 - Les résultats des analyses du PZD04 comprennent :

Trou Extrait de

(m) À (m) Intervalle

(m) Ag

(g/t) Au

(g/t) Cu

(%) Pb

(%) Zn

(%) Sb

(%) PZD04 101,0 102,2 1,2 440 0,93 0,85 0,40 0,10 0,52

Tableau 2 – Informations sur les têtes de forage du puits El Pozo

Réf. trou Vers l'est 1 Vers le nord1 Azimut (o) Inclinaison (o) Longueur (m) PZD02 735081 4155447 180 -75 160,5 PZD03 735087 4155204 180 -75 283,3 PZD04 735067 4155610 180 -65 226,1

1 Système de coordonnées : UTM29N ERTS89

À propos du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne

Le projet Escacena, auquel se sont récemment ajoutés la zone Escacena South et de nouveaux secteurs d'exploration, constitue un ensemble de terrains dont Pan Global détient 100 % des droits miniers, couvrant plus de 16 745 hectares à l'est de la ceinture pyriteuse ibérique, la deuxième plus grande région productrice de cuivre d'Europe. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto (Atalaya) et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet d'Escacena comprend des estimations de ressources minérales pour les gisements de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda, ainsi que 15 autres cibles potentielles à suivre.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet d'Escacena, fleuron de la société, qui abrite les ressources minérales en cuivre-étain-or de La Romana et de Cañada Honda, se trouve dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique du sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle et le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique définissent collectivement une juridiction de niveau 1 à faible risque pour l'investissement minier. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

Échantillonnage, QA/QC et procédures analytiques

Le carottage était de taille HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient de ½ carotte. La taille nominale de l'échantillon était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis à partir des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant physiquement marqués sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés par le personnel de la Société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS certifié et accrédité de Séville, en Espagne, puis analysés au laboratoire ALS situé en Irlande. Tous les échantillons ont été broyés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y), puis pulvérisés à l'aide de la méthode PUL-31. L'analyse de l'or, du platine et du palladium a été réalisée par essai pyrognostique sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP-24) et l'analyse multi-éléments a été réalisée par digestion de 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP-61). Les résultats des métaux de base en surnombre ont été analysés par ICP AES à digestion à quatre acides (méthode OG-62).

L'étude géochimique du sol comprend des échantillons prélevés dans les 20 premiers centimètres à partir de la surface (non tamisés, d'un poids d'environ 1 kg) selon un maillage de 100 m × 40 m couvrant les zones cibles. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS de Séville pour être traités selon la méthode PREP-41. Les échantillons sont tamisés à l'aide d'un tamis à mailles de 180 microns afin d'éliminer une grande partie du sable de quartz, puis envoyés à ALS, en Irlande, pour y subir une analyse géochimique à l'aide de la méthode Au-ICP22 (Au ; essai au feu sur 50 g). Plus de 2 % des échantillons envoyés au laboratoire comprennent des échantillons témoins, des étalons de référence certifiés et des duplicatas de terrain, afin de garantir le respect des protocoles d'assurance qualité et de contrôle qualité de Pan Global Resources. ALS réalise également ses propres analyses internes d'assurance qualité et de contrôle qualité afin de garantir une préparation adéquate des échantillons et un étalonnage correct des équipements.

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-236-886-9518

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