PAN GLOBAL INICIA LA FASE 2 DE SONDEOS EN CAÑADA HONDA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO ESCACENA

«Escacena sigue creciendo como proyecto de exploración de cobre a escala de distrito, con una superficie considerablemente ampliada, más de 15 objetivos prioritarios y un programa de perforación de 20.000 metros, con financiación completa, previsto para los próximos 12 a 18 meses con el fin de evaluar de forma sistemática la creciente cartera de objetivos de la empresa», ha declarado Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global Resources.

«Se ha iniciado una nueva fase de perforación en Cañada Honda, donde los sondeos anteriores intersecaron una importante mineralización de cobre y oro en sólo una pequeña parte de un objetivo de tres kilómetros de longitud. Recientes estudios geofísicos y geoquímicos han identificado nuevos objetivos de perforación y siguen poniendo de relieve el potencial de nuevos descubrimientos en todo el proyecto Escacena».

Ampliación del proyecto Escacena y nuevos programas de exploración

Se han presentado tres nuevas solicitudes de derechos mineros (por un total de 2.853 ha) adyacentes a la zona de Escacena Sur de la empresa, que presenta un gran potencial. Junto con la zona de Escacena Sur, recientemente adjudicada, estas solicitudes amplían la superficie del proyecto Escacena a aproximadamente 16.745 ha.

Está previsto que comenzar en julio un estudio electromagnético y magnético aeroportado en gran parte de la zona sur de Escacena, con el fin de acelerar la priorización de objetivos y ayudar a identificar mineralización de sulfuros oculta.

La tramitación de los permisos de exploración sigue avanzando en toda la zona de Escacena Sur. Los objetivos de Trinidad y Carmen, donde las explotaciones mineras históricas y los yacimientos de sulfuros masivos en superficie coinciden con anomalías gravitatorias destacadas, se han identificado como objetivos prioritarios de perforación una vez que se reciban los permisos definitivos.

Figura 1 – Mapa de anomalías gravitatorias del proyecto Escacena, en el que se muestran Cañada Honda, La Romana, Escacena Sur (ampliado) y los objetivos prioritarios de exploración

Comienza la fase 2 de perforación en Cañada Honda

Se ha iniciado una nueva fase de perforación en el yacimiento de Cañada Honda, que comprende ocho sondeos iniciales con una longitud total de aproximadamente 2.500 metros. El programa está diseñado para explorar las extensiones de la mineralización conocida de cobre y oro, así como las anomalías geofísicas y geoquímicas recientemente identificadas.

Cañada Honda se asocia a una anomalía de baja resistividad, de 3 km de longitud, que coincide con una anomalía gravitatoria y una anomalía electromagnética aeroportada («HEM»), situada a 4 km al norte del yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, propiedad de la empresa. La anterior campaña de perforación consistió en 16 sondeos muy espaciados entre sí, centrados principalmente en la parte oriental del objetivo, por lo que la mayor parte de este aún no se ha explorado.

En campañas anteriores se intersecó mineralización significativa de cobre y oro en varios sondeos (nota de prensa de 30 de enero de 2024, nota de prensa de 8 de septiembre de 2023), incluyendo:

20,0 m con una ley de 0,5 % de Cu y 0,8 g/t de Au, incluyendo 5,1 m con una ley de 1,3 % de Cu y 0,5 g/t de Au (CHD05);

20,0 m con una ley de 1,1 g/t de Au (CHD09); y

5,6 m con una ley de 1,15 % de Cu (CHD10).

Sondeos posteriores demostraron la continuidad de la mineralización desde la superficie hasta, al menos, 600 metros en dirección de buzamiento, y la mineralización sigue abierta en profundidad y a lo largo del rumbo.

Los resultados de los análisis de los programas actuales de perforación se darán a conocer a medida que estén disponibles.

Estudios geofísicos y geoquímicos identifican nuevos objetivos de perforación

Recientes estudios de alta resolución con SQUID IP y audiomagnetotelúricos («AMT») realizados en una parte de Cañada Honda han identificado varios objetivos nuevos de perforación adyacentes a la anomalía gravitatoria modelizada. Estos estudios ofrecen la oportunidad de detectar mineralización a mayores profundidades en comparación con los estudios IP convencionales.

Se interpreta que las anomalías coincidentes de alta cargabilidad y baja resistividad representan zonas favorables para la mineralización de sulfuros y respaldan la posibilidad de que exista un corredor mineralizado más extenso, además de proporcionar objetivos adicionales para el actual programa de perforación.

Está previsto realizar estudios adicionales con SQUID IP y AMT a lo largo del resto de la anomalía, de 3 km de longitud, con el fin de definir con mayor precisión los objetivos de perforación.

Los análisis exhaustivos de geoquímica de suelos también han identificado múltiples anomalías auríferas aún sin explorar, asociadas a mineralizaciones conocidas y a corredores de fallas que se extienden a lo largo de la amplia zona de Cañada Honda y El Pozo. Actualmente se están llevando a cabo trabajos de exploración de seguimiento.

Los resultados de recientes sondeos en El Pozo, entre los que se incluyen un intervalo polimetálico estrecho de alta ley (Tabla 1) y múltiples intervalos con sulfuros asociados a una marcada alteración de clorita y sericita, respaldan el creciente potencial de este corredor y una gran anomalía gravitatoria aún sin explorar al norte de la zona de perforación actual.

Figura 2 – Anomalías gravitatorias de Cañada Honda y El Pozo, en las que se muestran las anomalías SQUID IP y AMT, así como la ubicación de los sondeos (véase la figura 3)

Figura 3 – Sección transversal de SQUID IP (línea CH4) en la que se destacan los objetivos de perforación de alta cargabilidad adyacentes a la anomalía gravitatoria

Figura 4 – Geoquímica de suelos para oro y zonas objetivo prioritarias a lo largo del corredor de Cañada Honda y El Pozo

Próximos pasos

Perforación de la fase 2 en Cañada Honda en curso.

Pruebas de seguimiento de los objetivos geofísicos y geoquímicos recientemente identificados

Finalización del estudio electromagnético y magnético realizado desde helicóptero en Escacena Sur

Avances en la tramitación de los permisos de Escacena Sur para los primeros sondeos en los objetivos Trinidad y Carmen

Evaluación continuada de objetivos prioritarios adicionales en toda la zona ampliada del proyecto Escacena

Tabla 1: Los resultados de los ensayos de PZD04 incluyen:

Sondeo Desde (m) Hasta (m) Intervalo (m) Ag (g/t) Au (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Sb (%) PZD04 101,0 102,2 1,2 440 0,93 0,85 0,40 0,10 0,52

Tabla 2 – Información de emboquilles de «El Pozo»

Sondeo ID Este 1 Norte 1 Azimut (o) Inclinación (o) Longitud (m) PZD02 735081 4155447 180 -75 160,5 PZD03 735087 4155204 180 -75 283,3 PZD04 735067 4155610 180 -65 226,1

1 Sistema de Coordenadas: UTM29N ERTS89

Sobre el Proyecto Escacena en el Sur de España

El Proyecto Escacena, al que se han añadido recientemente la zona de Escacena Sur y se han solicitado nuevas áreas, conforma globalmente un conjunto de terrenos con derechos mineros que abarca más de 16.745 hectáreas, controladas al 100 % por Pan Global, en el este de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más grande de Europa. Escacena se encuentra cerca de la mina en explotación de Riotinto (Atalaya) y linda directamente con las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando el desarrollo de una nueva mina subterránea bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El proyecto Escacena incluye estimaciones de recursos minerales en los yacimientos de cobre, estaño y plata de La Romana y de cobre y oro de Cañada Honda, y alberga otros 15 objetivos prospectivos para su seguimiento.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. desarrolla activamente actividades de exploración enfocadas en depósitos ricos en cobre, además de oro y otros metales. El cobre presenta sólidos fundamentos de oferta y demanda y perspectivas favorables a largo plazo debido a su papel esencial en la electrificación global y la transición energética. El oro también se encuentra en niveles de precios históricamente elevados.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, que alberga los recursos minerales de cobre, estaño y oro de La Romana y Cañada Honda, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable en materia de permisos, una infraestructura excelente, experiencia profesional y en minería, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, es una zona con una larga historia minera y una excelente infraestructura. El equipo de Pan Global está compuesto por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras. Pan Global Resources se compromete a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colabora. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera de acuerdo con sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite el perfil de la empresa en Curation Connect y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas.

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica incluida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la compañía.

Muestreo, QA/QC y procedimientos analíticos

El diámetro de los testigos ha sido HQ (63 mm) y todas las muestras eran de ½ testigo. El tamaño nominal de la muestra era de 1 m de longitud testigo y oscilaba entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron utilizando contactos geológicos, con el inicio y el final de cada muestra marcados físicamente sobre el testigo. El corte y muestreo fue supervisado en todo momento por personal de la empresa. Se tomaron muestras duplicadas de ¼ de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se incluyeron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras se enviaron al laboratorio de ALS en Sevilla y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron (métodos CRU-31, SPL-22Y) y dividieron (método PUL-31). El análisis de oro, platino y paladio se realizó mediante ensayo al fuego de 50 g con finalización por ICP (método Au-ICP-24), y el análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES (método ME-ICP61). Las muestras con alta ley se analizaron mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES (método ME-ICP-61). Los resultados de los metales comunes con una ley superior a la de referencia se analizaron mediante ICP-AES con digestión en cuatro ácidos (método OG-62).

El estudio geoquímico de suelos incluye muestras recogidas de los 20 cm más superficiales (sin tamizar, con un peso aproximado de 1 kg) en una cuadrícula de 100 m x 40 m que abarca las zonas objetivo. Las muestras se enviaron al laboratorio de ALS en Sevilla para su preparación mediante el método PREP-41. Las muestras se tamizan a través de una malla de 180 micras para eliminar una gran parte de la arena de cuarzo y se envían a ALS en Irlanda para su análisis geoquímico mediante el método Au-ICP22 (Au; ensayo al fuego de 50 g). Más del 2 % de las muestras enviadas al laboratorio incluyen muestras en blanco, estándares de referencia certificados y duplicados de campo para garantizar el cumplimiento de los protocolos de control y aseguramiento de la calidad (QA/QC) de Pan Global Resources. ALS también lleva a cabo sus propios análisis internos de QA/QC para garantizar la correcta preparación de las muestras y la calibración de los equipos.

www.panglobalresources.com

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relativas a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados efectivos de la empresa podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La empresa considera que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la Sociedad a la fecha del presente comunicado. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva ni asume obligación alguna al respecto.

NI LA TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE CON: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000896/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_PHASE_2_DRILLING.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000893/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_PHASE_2_DRILLING.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000895/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_PHASE_2_DRILLING.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000894/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_PHASE_2_DRILLING.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3000892/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_COMMENCES_PHASE_2_DRILLING.jpg