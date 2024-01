PAN GLOBAL FORE 1,48 % DE CUIVRE, 0,65 G/T D'OR, 7,2 G/T D'ARGENT SUR 6,8 M ET 2,63 G/T D'OR SUR 8,0 M À CAÑADA HONDA, EN ESPAGNE

TSXV: PGZ| OTCQX: PGZFF | FSE: 2EU

Fort potentiel d'extension de la minéralisation à l'est et à l'ouest

La cible gravimétrique à Cañada Honda s'étend sur plus de 2 kilomètres

Un webcast pour les investisseurs avec le PDG Tim Moody concernant les résultats obtenus aura lieu le vendredi 12 janvier 2024 à 13 heures, heure de l'Est/10 heures, heure du Pacifique. Détails à la fin de ce communiqué

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE: 2EU) a le plaisir d'annoncer les résultats du premier trou de forage d'un programme de forage progressif de 11 trous à la découverte de cuivre-or (Cu-Au) à Cañada Honda, sur le projet Escacena, détenu à 100 % par la Société, dans la ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne. Le programme vise à étendre la minéralisation cuivre-or de Cañada Honda découverte en 2023. Les résultats de deux autres sondages sont attendus.

Figure 1 - Cañada Honda gravity anomaly map showing drillhole locations with select results, and location of cross-section A-A’ (Figure 2). The gravity anomaly and soil Cu-Au anomaly highlights the potential to expand the mineralization to the west and closer to surface in the south. Figure 2 - Cross section A-A’, showing selected assay results and simplified geology for drillhole CHD08. The copper and gold mineralization is coincident with DHEM targets, and includes semi-massive and massive sulphides within a broader, up-to-36m wide, north-dipping zone of stock-work and disseminated sulphide mineralization.

Points à retenir :

Trou de forage CHD08 8 m à 0,12 % Cu, 2,63 g/t Au et 0,7 g/t Ag à partir de 178 m , dont 1,35 m à 0,68 % Cu, 12,4 g/t Au, 3,1 g/t Ag, 0,09 % Co, et



14 m à 0,77 % Cu, 0,42 g/t Au et 4,0 g/t Ag à partir de 199 m , dont 6,8 m à 1,48 % Cu, 0,65 g/t Au, 7,2 g/t Ag



Comprend une minéralisation de sulfures massifs avec des teneurs allant jusqu'à 4,76 % Cu, 2,12 g/t Au, 26,1 g/t Ag et 0,9 % Zn sur 1 m à partir de 207,8 m





Les forages confirment que la minéralisation en cuivre et en or coïncide avec les cibles électromagnétiques de fond de trou (DHEM) et qu'elle reste ouverte





Potentiel d'extension significative de la minéralisation à Cañada Honda grâce à de nouveaux sondages sur une grande anomalie gravimétrique (2 km x 0,5 km) et à l'extension des cibles DHEM.

« Il s'agit des intersections de forage les plus élevées à ce jour à Cañada Honda, et d'un début très encourageant pour le programme de forage de suivi qui a débuté en novembre 2023. Il existe un excellent potentiel pour étendre la minéralisation de cuivre et d'or et identifier des zones à plus haute teneur dans cette nouvelle découverte », a déclaré Tim Moody, PDG de Pan Global.

« Le succès du forage des cibles géophysiques à La Romana et Cañada Honda souligne la perspective de nouvelles découvertes parmi les nombreuses autres cibles du projet Escacena. »

Les emplacements des trous de forage sont indiqués dans la figure 1 ci-dessous. Les résultats d'analyse des trous de forage sont résumés dans le tableau 1 et les détails des colliers de forage sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 1 - Résultats de forage sélectionnés pour Cañada Honda

ID du trou À partir de Jusqu'à Intervalle 1 Cu Au Ag Co Pb Zn

m m m % g/t g/t ppm ppm ppm CHD08 178,00 186,00 8,00 0,12 2,63 0,7 257 12 70 dont 183,65 185,00 1,35 0,68 12,4 3,1 930 55 259 et 199,00 213,00 14,00 0,77 0,42 4,0 207 136 1 026 dont 203,00 209,80 6,80 1,48 0,65 7,2 225 200 1 730 dont 206,90 209,80 2,90 2,71 1,39 14,4 334 435 3 898 dont 207,80 208,80 1,00 4,76 2,12 26,1 622 743 9 000 1 Épaisseur réelle approximative























Tableau 2 – Informations sur le collier de forage de Cañada Honda

ID du trou Ordonnée 2 Abscisse 2 Azimut (o) Angle (o) Longueur (m) CHD08 737281 4156407 180 -60 334,8 2 Système de coordonnées : UTM29N ERTS89















Les résultats des autres forages de Cañada Honda seront publiés dès réception.

Appel aux investisseurs pour discuter des résultats des forages et de l'expansion de La Romana

Le PDG Tim Moody organisera une conférence téléphonique et un webcast le vendredi 12 janvier 2024 à 13h00, heure de l'Est/10h00, heure du Pacifique, pour discuter des derniers résultats du projet Escacena. Une session ouverte de questions-réponses suivra une courte présentation. Une séance de questions-réponses suivra cette brève présentation.

Date : Vendredi 12 janvier 2024

Horaire : 13h00, heure de l'Est | 10h00, heure du Pacifique

Veuillez vous inscrire en amont : https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUscu2upzsqHtJnPxMbrlvySGcAa39j5uAJ .

Après vous être inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations sur la façon de participer à la réunion. Les investisseurs sont invités à envoyer à l'avance des questions ou des sujets d'intérêt à l'adresse [email protected] pour qu'ils soient traités après la présentation. Un lien vers l'enregistrement du webcast sera disponible sur le site web de la société à l'adresse https://panglobalresources.com après la diffusion en direct.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis. La construction devrait commencer en 2024. Le projet Escacena comprend la zone de découverte de cuivre-étain-argent de La Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Cañada Honda, Romana North, Bravo, Barbacena, El Pozo, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Procédures assurance qualité/contrôle qualité

La taille des carottes était HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient ½ carotte. La taille nominale des échantillons était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis en fonction des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant marqués physiquement sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y) et pulvérisés (méthode PUL-31). L'analyse de l'or a été effectuée par pyroanalyse sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP22) et l'analyse multiélément a été entreprise en utilisant une digestion à 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP61). Les métaux de base en surnombre ont été analysés à l'aide d'une digestion à 4 acides ICP AES (méthode OG-62). La teneur en étain a été déterminée par fusion au peroxyde avec finition ICP (méthode Sn-ICP81x).

Personnes qualifiées

James Royall, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Royall n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Jason Mercier, vice-président, relations avec les investisseurs et communications, [email protected]/[email protected], tél. : +1-778-372-7101/+1-604-689-9930, www.panglobalresources.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2316353/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DRILLS_1_48__COPPER__0_65_G.jpg